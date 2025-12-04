Money Saving Tips: మహిళలూ ఈ 4 పనులు చేయండి.. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఏడాది లక్ష రూపాయలు పోగు చేస్తారో..ఎలాగో తెలుసా..?

Money Saving Tips For Women: సాధారణంగా డబ్బు పొదుపు చేయడంలో మహిళల దగ్గర ఉన్నన్ని మాస్టర్ ప్లాన్ పురుషుల దగ్గర ఉండవు. 10 రూపాయల్లో 5 రూపాయలు ఖర్చు చేసి 5 రూపాయలను మిగుల్చుతారు. పొదుపు అంటే మహిళలు.. మహిళలు అంటే పొదుపు అనే పదానికి చక్కటి నిర్వచనమని చెప్పాలి. భర్త కు వచ్చిన నెల జీతంలో ఇంటి ఖర్చులు భార్యకు ఇస్తే ఆ డబ్బులో సగం మిగల్చడమనేది మహిళల గొప్పతనం. అయితే ఈ నాలుగు పనులు చేస్తే.. ఏడాదికి లక్ష రూపాయలు పోగు చేస్తారు. ఆ నాలుగు చిట్కాలు ఏంటో చూద్దాం.
మన ఇంట్లో కరెంట్ బిల్లు నెలకొకసారి వచ్చే షాక్ లాంటిది. ఒక లైట్ వెలిగితే బిల్లు తగ్గుతుందా అని అనుకుంటుంటారు. కానీ అలాంటి చిన్న చిన్న అలవాట్లే మన జేబును నింపుతాయి. ఎక్కువగా ఇంటి ఖర్చులు చూసుకునే మహిళలు చిన్న మార్పులతోనే ఏడాదిదికి లక్ష రూపాయలకుపైగా పొదుపు చేస్తారు. ఇది అతిశయోక్తి కాదు… ఆచరణాత్మక వాస్తవికత.
1. చిన్న అలవాటు, పెద్ద సేవింగ్:
మనలో చాలా మంది ఉదయం లేవగానే రూములో లైట్ ఆఫ్ చేయడం మరిచిపోతుంటారు. ఇంకొందరు హాల్లో లైట్లు వేసి బెడ్ రూంలో కూర్చొంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనకు చిన్న విషయాలే అనిపించవచ్చు. కానీ వీటి వల్ల నెలకు రూ. 300 నుంచి 500 వరకు అదనపు బిల్లు వస్తుంది. ఒక ఫ్యామిలీ రోజుకు 3 గంటలు లైట్ ఆఫ్ చేస్తే ఏడాదికి కనీసం 4 వేల నుంచి 6వేల వరకు పొదుపు చేయడం ఖాయం.
2. 24గంటలూ ఫ్యాన్లు తిరగడం:
చాలా మంది ఇళ్లలో చూస్తుంటాం.. గదిలో ఎవరూ లేకున్నా సరే ఫ్యాన్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఒక ఫ్యాన్ రోజుకు 5గంటల వరకు తిరిగితే నెలకు వంద రూపాయల నుంచి 150 రూపాయల వరకు అదనపు ఖర్చు అవుతుంది. ఇంట్లో మూడు ఫ్యాన్లు ఉంటే ఏడాదికి 5వేలు వ్రుధా అనే చెప్పాలి. అవసరం లేనప్పుడు ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయడం అలవాటు చేసుకుంటే ఆ డబ్బును పొదుపు చేసినట్లే అవుతుంది కదా.
3. ఏసీ వాడకం:
ఏసీ24°C–26°C వద్ద వాడితే, Power Consumption 20–30శాతం వరకు తగ్గుతుంది. అంటే ఒక బిల్లు సీజన్లో రూ. 700 నుంచి రూ. 1,000 సేవ్ చేసినట్లు అవుతుంది. AC ని 1 గంట తక్కువ వాడినా నెలకు రూ. 300–రూ. 500 వరకు సేవింగ్ సాధ్యమే అవుతుంది. వేసవిలో మాత్రమే కాక మొత్తం ఏడాదిలో AC వాడకం 20శాతం తగ్గిస్తే సుమారు రూ. 12,000 రూ. 15,000 ఆదాయం మిగులుతుంది.
4. వాటర్ హీటర్..:
గీజర్ ఎక్కువసేపు ఆన్ చేస్తే కరెంటు మీటర్ పరుగులు తీస్తుంది. శీతాకాలంలో రోజుకి 15 నిమిషాలు వాడితే తగ్గిస్తే నెలకు రూ. 200 వరకు పొదుపు చేస్తారు. మూడు నెలల్లోనే రూ.600–రూ. 700, ఏడాదికి రూ. 2,500– రూ. 3,000 వరకు పొదుపు చేస్తారు.
వీటన్నింటినీ మీరు ఫాలో అయితే..?
లైట్స్ + ఫ్యాన్లు + ఏసీ +గీజర్ వంటి నాలుగు బేసిక్ అప్లయెన్సెస్ నుంచే ఒక మహిళ సంవత్సరానికి రూ. 60,000 నుండి రూ.1,20,000 వరకు సేవ్ చేయగలదు. ఇది అదనపు పని కాదు… ఖర్చులమీద చిన్న నియంత్రణ మాత్రమే. ఇలా సేవ్ చేసిన డబ్బు బంగారం కొనడానికి, పిల్లల స్కూల్ ఫీకి, లేదా చిన్న ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
