EPF: జాబ్‌ మారుతున్నారా? ఈపీఎఫ్ ఖాతాలో ఎగ్జిట్ తేదీని ఎలా అప్డేట్ చేయాలి?

EPF Exit Date: ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులు ఒక కంపెనీ నుంచి బయటకు వస్తున్న సమయంలో ఎగ్జిట్ డేట్ ను తప్పనిసరిగా అప్డేట్ చేయాలి.ఇది చాలా కీలకం. ఆన్లైన్లో ఈపీఎఫ్ఓ పోర్టల్ లో ఈ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. కొన్ని కంపెనీలు అయితే దీన్ని ఆటోమేటిగ్గా అప్డేట్ చేస్తుంటాయి. ఉద్యోగులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కానీ కొన్ని సంస్థల్లో కొన్నిసార్లు ఉద్యోగులే ఈ పని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
పిఎఫ్ ఖాతాదారులు ఉద్యోగం మారినప్పుడు తమ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ కూడా బదిలీ అవుతుంది. ప్రస్తుతం కొన్ని కంపెనీలు దీని ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ చేస్తున్నాయి. అయితే మరి కొన్ని సంస్థలు మాత్రం ఉద్యోగులు స్వయంగా కంపెనీ నుంచి నిష్క్రమించిన తేదీని అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్ఓ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి యుఏఎన్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. మేనేజ్ సెక్షన్లోకి వెళ్లి మార్క్ ఎగ్జిట్ పై క్లిక్ చేయాలి. మీ పిఎఫ్ అకౌంట్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. డేటా ఎగ్జిట్ ను ఎంటర్ చేయాలి. చివరి పీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ తర్వాత నెల రోజుల్లోపు ఈ తేదీ ఉంది. అలాగే కంపెనీ వీడడానికి కారణాన్ని తెలపాలి. ఓటిపి రిక్వెస్ట్ ద్వారా ఆధార్ తో లింక్ అయినా ఫోన్ నెంబర్ కు వచ్చే కోడ్ను ఎంటర్ చేసి చెక్ బాక్స్ పై క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత అప్డేట్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి ఒకే బటన్ కూడా క్లిక్ చేయాలి. ఇంతటితో ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలన్న లేదా విత్ డ్రా చేసుకోవాలన్న డేటా ఎగ్జిట్ను అప్డేట్ చేయడం తప్పనిసరి. ఇది లేకుండా క్లైమ్ రిక్వెస్ట్లు ప్రాసెస్ కావు. ఇక గత కంపెనీలో చివరి పిఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ జరిగిన రెండు నెలల తరవాతే ఈ అప్డేట్ ఆప్షన్ ఖాతాదారులకి అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఆన్లైన్లో సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటే వారి యుఏఎన్ నెంబర్ ఆక్టివేట్ అయి ఉండాలి. ఆధార్ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ లింక్ అయి ఉండాలి. ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ కోసం ఆధార్ తో లింక్ అయినా ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఉండాలి. ఇక 2017 అక్టోబర్ కు ముందు క్రియేట్ చేసిన యూఏఎన్ లకు అయితే యజమాని ఆమోదంతో పాటు అదనపు డాక్యుమెంట్లు కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. డేటా ఎగ్జిట్ వివరాలు అప్డేట్ చేసిన అనంతరం సర్వీస్ హిస్టరీ సెక్షన్ లోకి తేది కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ తేదీని ఒకసారి అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మార్చే ఛాన్స్ ఉండదు. కాబట్టి కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లైమ్స్ తిరస్కరణలు తగ్గించేందుకు ఆధార్ వాలియేటెడ్ యుఎన్ లకు యజమానుల ఆమోదాలు డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసింది. అయితే చందాదారులు తమ ఆధార్ యూనియన్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వివరాల్లో ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా చూసుకోవాలి. అవసరమైతే అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
