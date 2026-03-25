ONDC vs Zomato vs Amazon: అమెజాన్ కంటే తక్కువ.. డీ మార్ట్ కంటే ఈజీ.. సామాన్యుడి కోసం సరికొత్త ONDC ఆఫర్లు..!!

ONDC vs Zomato vs Amazon: మనం సాధారణంగా సరుకులు కొనాలంటే డీ మార్ట్ కి వెళ్తాం..లేదంటే ఇంట్లోనే కూర్చుండి అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి యాప్స్‌లో ఆర్డర్ చేస్తాం. కానీ.. డీ మార్ట్‌లో ఉండే రద్దీ.. ఆన్‌లైన్ యాప్స్‌లో ఉండే భారీ డెలివరీ ఛార్జీలు మధ్యతరగతి జేబుకు చిల్లు పెడుతుంటాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అద్భుతమే ONDC.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 25, 2026, 09:41 AM IST

అసలు ONDC అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా మనం ఏదైనా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయాలంటే  జొమాటోకి వెళ్తాం. అక్కడ ఒక బిర్యానీ ధర రూ. 300 ఉంటే.. హోటల్‌లో అది రూ. 250 కే దొరుకుతుంది. మిగతా రూ. 50 కంపెనీ కమిషన్ అన్నమాట. కానీ ONDC అలా కాదు.. ఇది ఒక ప్లాట్‌ఫారమ్ మాత్రమే. ఇది నేరుగా కస్టమర్‌ను, మీ వీధి చివర ఉన్న కిరాణా షాపును లేదా హోటల్‌ను కలుపుతుంది. మధ్యలో ఎటువంటి భారీ కమిషన్లు ఉండవు. అందుకే ఇక్కడ ధరలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. 

సామాన్యులకు ONDC తో కలిగే 3 పెద్ద లాభాలు:

డెలివరీ ఛార్జీల బాదుడు లేదు: ఇతర యాప్స్‌లో రూ. 100 వస్తువు కొంటే రూ. 40 డెలివరీ ఛార్జీలు వేస్తారు. కానీ ONDC లో మీ దగ్గరలోని షాపుల నుండే సరుకులు వస్తాయి కాబట్టి, డెలివరీ ఛార్జీలు చాలా తక్కువ లేదా ఉచితంగా ఉంటాయి.

హోటల్ ధరలకే ఫుడ్: మీరు రెగ్యులర్‌గా తినే హోటల్ రేట్లకే బిర్యానీలు, టిఫిన్లు మీ ఇంటికి వస్తాయి. ఇతర ఫుడ్ యాప్స్‌తో పోలిస్తే కనీసం 20శాతం నుండి 30శాతం తక్కువ ధరకే భోజనం లభిస్తుంది.

లోకల్ షాపులకు మద్దతు: మీరు కొనే ప్రతి రూపాయి మీ ఊరిలో ఉన్న వ్యాపారికే వెళ్తుంది. దీనివల్ల స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుంది.

దీనిని వాడటం ఎలా? 
చాలా మందికి ONDC కి ప్రత్యేకమైన యాప్ ఉందని అనుకుంటారు. కానీ అది తప్పు. మీ ఫోన్‌లో ఉన్న పాత యాప్స్ ద్వారానే దీనిని వాడొచ్చు:

Paytm: పేటీఎం ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ బార్‌లో 'ONDC' అని టైప్ చేయండి. అక్కడ కిరాణా, ఫుడ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి.

Magicpin: ఈ యాప్ ద్వారా ONDC ని వాడితే అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లు, కూపన్లు లభిస్తాయి.

PhonePe: ఫోన్ పే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ONDC కోసమే తెచ్చిన యాప్ ఇది. ఇందులో మీ ఏరియాలోని షాపులన్నీ కనిపిస్తాయి.

ఆఫర్ల వేట ఇలా సాగించండి:

-ప్రస్తుతం ONDC తన నెట్‌వర్క్‌ను పెంచుకోవడానికి భారీ ఆఫర్లు ఇస్తోంది:

-మొదటి ఆర్డర్‌పై రూ. 100 వరకు తగ్గింపు.

-వారంలో కొన్ని రోజులు ఫ్రీ డెలివరీ  సేల్స్.

-పండుగ సీజన్లలో కూరగాయలు, నిత్యావసరాలపై అదిరిపోయే డీల్స్ ఉంటాయి.

డబ్బులు ఆదా చేయాలనుకునే సామాన్యుడికి ONDC ఒక గొప్ప ఆయుధంగా మారుతోంది. డీ మార్ట్ వరకు వెళ్లే పెట్రోల్ ఖర్చు, సమయం రెండూ ఆదా అవుతాయి. ఒక్కసారి మీ ఫోన్లో ONDC రేట్లను చెక్ చేయండి.. మీరే ఆశ్చర్యపోతారు.వెంటనే ఆర్డర్లు పెడుతుంటారు. 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

