Price Drop: సామాన్యులు ఎగిరిగంతేసే న్యూస్...భారీగా తగ్గనున్న షాంపూ, సబ్బు ధరలు.. ఎంత తగ్గుతాయో తెలుసా?

Price Drop: దేశవ్యాప్తంగా సామాన్యులు ఎగిరిగంతేసే వార్త ఇది. ముఖ్యంగా  గృహిణులు, వినియోగదారులు సంతోషించే న్యూస్.  నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గడం నిజంగా భారీ గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. మీరు ప్రతినెలా డవ్ షాంపూ, హార్లిక్స్, కిసాన్ జామ్, లైఫ్ బాయ్ సబ్బులు కొనుగోలు చేస్తే రానున్న రోజుల్లో మీ ఖర్చులు భారీగా తగ్గబోతున్నాయి. దేశంలోనే అతిపెద్ద కంపెనీ అయిన హిందూస్థాన్ యూనిలీవర్ లిమిటెడ్ తాజాగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రసిద్ధ ఉత్పత్తుల ధరలను తగ్గించనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ధరలు సెప్టెంబర్ 22నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 14, 2025, 10:29 AM IST

Price Drop: సామాన్యులు ఎగిరిగంతేసే న్యూస్...భారీగా తగ్గనున్న షాంపూ, సబ్బు ధరలు.. ఎంత తగ్గుతాయో తెలుసా?

Price Drop: దేశంలో అతిపెద్ద FMCG కంపెనీలలో ఒకటైన హిందూస్తాన్ యూనిలీవర్ లిమిటెడ్‌ (HUL) వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పర్సనల్ కేర్, ఫుడ్ విభాగాల్లో ఎక్కువగా వాడే ఉత్పత్తుల ధరలను గణనీయంగా తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించినట్లు ప్రకటించింది. ఈ ధరలు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కొన్ని నిత్యావసర వస్తువులపై జీఎస్టీని 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి  తగ్గించడం వల్ల ఖర్చు తగ్గింది. దానిని నేరుగా వినియోగదారులకు బదిలీ చేస్తూ HUL ధరలను తగ్గించింది.

కొత్త ధరల ప్రకారం డవ్ షాంపూ (180 ml) ధర రూ.165 నుంచి రూ.145కి తగ్గింది. లక్స్ సబ్బు (100 గ్రాములు) ధర రూ.35 నుంచి రూ.30కి పడిపోయింది. అలాగే లైఫ్‌బాయ్ సబ్బు (125 గ్రాములు) రూ.33 నుంచి రూ.28కి తగ్గింది. ఫుడ్ విభాగంలో కిసాన్ జామ్ (500 గ్రాములు) రూ.160 నుంచి రూ.140కి, హార్లిక్స్ (1 కేజీ) రూ.390 నుంచి రూ.350కి, బ్రూ కాఫీ (100 గ్రాములు) రూ.180 నుంచి రూ.160కి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అంటే, వినియోగదారులు రోజువారీ ఖర్చుల్లో మంచి ఆదా చేసుకోగలరు.

కంపెనీ సమాచారం ప్రకారం, కొత్త ధరలతో కూడిన ప్యాక్‌లు దేశవ్యాప్తంగా త్వరలోనే మార్కెట్లోకి వస్తాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాత ధరకు ఎక్కువ గ్రాములు/మిల్లీలీటర్లు ఉన్న ప్యాక్‌లు అందే అవకాశం కూడా ఉంది. ఉదాహరణకు, డవ్ షాంపూ 340 ml ధర రూ.490 నుంచి రూ.435కి తగ్గింది. ఒక్క బాటిల్‌పై సుమారు రూ.55 ఆదా అవుతుంది. హార్లిక్స్ 200 గ్రాములు రూ.130 నుంచి రూ.110కి, కిసాన్ జామ్ 200 గ్రాములు రూ.90 నుంచి రూ.80కి తగ్గాయి. అలాగే లైఫ్‌బాయ్ సబ్బు 75 గ్రాములు × 4 ప్యాక్‌లు రూ.68 నుంచి రూ.60కి తగ్గాయి.

Also Read: RBI New Rule Phone Loan: ఫోన్ లోన్ ఎగ్గొడితే చిక్కులే.. ఆర్బిఐ కొత్త రూల్..లోన్ కట్టకపోతే ఫోన్లు లాక్ ..!!

ఈ తగ్గింపులు ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద ఉపశమనంగా మారబోతున్నాయి. ప్రతి నెలా ఈ ఉత్పత్తులు కొనే గృహిణులకు ఖర్చు తగ్గి బడ్జెట్‌లో ఊరట కలుగుతుంది. పండుగ సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో HUL ఈ నిర్ణయం అమ్మకాలను పెంచడమే కాకుండా వినియోగదారులను ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉంది. నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ఈ నిర్ణయంతో FMCG రంగంలో పాజిటివ్ ట్రెండ్ ఏర్పడి, ఇతర కంపెనీలు కూడా ధరలు తగ్గించే అవకాశముంది.

మొత్తం మీద, GST తగ్గింపుతో వినియోగదారులకు లభించిన లాభాన్ని HUL వెంటనే అందించడం ప్రశంసనీయమైన అడుగు. ఇది గృహాల ఖర్చులు తగ్గించడమే కాకుండా మార్కెట్లో పోటీని కూడా పెంచుతుంది.

Also Read: New GST Rates: సెప్టెంబర్‌ 22 వణుకు.. జేబుకు చిల్లు.. ఖరీదైనవిగా మారే వస్తువులు ఇవే.. మీకు మూడింది బ్రో..!

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

HULGSTPriceReductionFMCGDove

