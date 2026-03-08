EV Or Hybrid: హైబ్రిడ్ vs ఎలక్ట్రిక్ కార్లు..ఏది మంచిది? కొత్త కారు కొనే ముందు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి!

Hybrid Vs EV Which Is Better: భారతదేశంలో వేగంగా మారుతున్న ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో హైబ్రిడ్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల డిమాండ్ భారీగా పెరిగిపోతుంది. పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లను మించి వాటి మార్కెట్ వాల్యూ భారీగా పెరిగిపోతుంది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు, పర్యావరణం గురించి పెరుగుతున్న ఆందోళనతో ప్రజలు కొత్త టెక్నాలజీ కలిగిన కార్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
యుద్ధం వేళ ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్లు (EV), హైబ్రిడ్ కార్లు ముఖ్యంగా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం సహా ఇంధనంపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ టెక్నాలజీలను ప్రోత్సహిస్తోంది. కానీ ప్రశ్న ఏమిటంటే..ప్రజల్లో చాలా మంది హైబ్రిడ్ కారు కొనాలా లేదా ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలా? అని చాలా మంది ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసం కొన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం.
EV వాహనాలు
ఎలక్ట్రిక్ కార్లు (EV కార్లు) పూర్తిగా బ్యాటరీలతో నడుస్తాయి. ఆ వాహనాలకు వాటికి పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ అవసరమే లేదు. విద్యుత్తో ఈ కార్లను ఛార్జ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. భారతదేశంలో అనేక రకాల కార్ల తయారీ కంపెనీలు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను విడుదల చేశాయి.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ప్రయోజనాలు చాలా ఉన్నాయి. EV వెహికల్స్ వల్ల ఇంధన ఖర్చు దాదాపుగా సున్నగా మారుతుంది. అదే విధంగా కాలుష్యం చాలా తక్కువ. దీంతో పాటు డీజిల్, పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లతో పోలిస్తే మెయిన్టెనెన్స్ ఖర్చులు చాలా తక్కువ.
హైబ్రిడ్ కారు
హైబ్రిడ్ కారు పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో కలుపుతుంది. అంటే కారు పెట్రోల్, విద్యుత్ లేదా సీఎన్జీ (CNG) రెండింటితో నడుస్తుంది. ఇది మైలేజీని పెంచడమే కాకుండా ఇంధన వినియోగాన్ని భారీగా తగ్గిస్తుంది. ఈ విభాగంలో భారత మార్కెట్ నుంచి టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ వంటి కార్లు పాపులర్ అయ్యాయి.
హైబ్రిడ్ కార్ల వల్ల కూడా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పెట్రోల్ కార్ల కంటే హైబ్రిడ్ కార్లు ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తాయి. ఛార్జింగ్ ఇబ్బందే ఉండదు. దూర ప్రయాణాల్లో ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను వెతుక్కునే పనే ఉండదు.
సాధారణ వినియోగానికి ఏది మంచిది?
మీరు ఎక్కువగా సిటీలో డ్రైవ్ చేసే వాళ్లైతే సమీపంలో ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) మంచి ఎంపికగా ఉంటుంది. ఇది మీకు ఇంధన ఖర్చులను భారీగా ఆదా చేస్తుంది. కానీ, అలాంటి కార్లలో మీరు దూర ప్రయాణాలు చేసేందుకు పరిమిత ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఉండే ప్రాంతాల్లో ఛార్జింగ్ ఇబ్బంది లేకుండా హైబ్రిడ్ కార్లను ఎంచుకోవచ్చు. అయితే ఆ రెండింటికి వాటివాటి లాభనష్టాలు చాలానే ఉన్నాయి.
అయితే వీటిలో ఏది ఎంచుకోవాలనే ఆలోచన మాత్రం మీరు నివసించే ప్రాంతాన్ని బట్టి ఉంటుంది. దగ్గరి ప్రయాణాలకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ఉపయోగిస్తే మీ డబ్బు, ఇంధనం చాలా ఆదా అవుతుంది. అదే విధంగా సుదూర ప్రాంతాలకు పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలను ఉపయోగించడం ప్రయాణానానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
