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Food Safety Raids: కిచెన్‌లో ఎలుకలు, కుళ్లిన ఆహారం... డ్రైనేజీలో ఫుడ్ ఐటమ్స్.. Platform 65 హోటల్‌ బండారం బట్టబయలు..!!

Hyderabad Food Safety Raids:  కూకట్ పల్లిలో ఉన్న ఫ్లాట్ ఫామ్ 65 హోటల్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో విస్తుపోయే నిజాలు బయటకు వచ్చాయి. బుధవారం నిర్వహించిన ఈ తనిఖీల్లో హోటల్లో కిచెన్ లో ఎలుకలు తిరగడం, డ్రైనేజీలో ఆహార వ్యర్థాలతో పూడుకుపోవడాన్ని అధికారులు గుర్తించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:12 PM IST
Food Safety Raids: కిచెన్‌లో ఎలుకలు, కుళ్లిన ఆహారం... డ్రైనేజీలో ఫుడ్ ఐటమ్స్.. Platform 65 హోటల్‌ బండారం బట్టబయలు..!!
Image Credit: x(twitter)Source: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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