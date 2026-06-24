Hyderabad Food Safety Raids: రెస్టారెంట్లు, హోటల్స్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ అడుగుపెట్టారంటే చాలు. మెనూ చూడాలి ఆర్డర్ల మీద ఆర్డర్లు చెప్పాలి. ప్లేటు ముందు పెట్టగానే..లొట్టలేసుకుంటూ తినాలి. కానీ టేస్టీ ఫుడ్ వెనకున్న అసలు గుట్టు తెలుసుకుంటే కడుపులో ఉన్నదంత బయటకు వస్తుంది. లొట్టలేసుకుని తినడమేకాదు.. కడుపులో పేగులు బయటకు వచ్చేలా కక్కుతారు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే రెస్టారెంట్ కు మీరు వెళ్లారో లేదో చెక్ చేసుకోండి. కిచెన్ లో ఎలుకలు, కుళ్లిన ఆహారం, డ్రైనేజీలో ఫుడ్ ఐటమ్స్.. పైకి మాత్రం ఫ్లాట్ ఫాం 65 రెస్టారెంట్ అని డబ్బా కొట్టుకుంటూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఈ హోటల్ కూకట్ పల్లిలో ఉంది. ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు చేపట్టిన తనిఖీల్లో కళ్లు తిరిగి మూర్చబోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి.
హైదరాబాద్ లోని పలు హోటల్లు, రెస్టారెంట్ల నాణ్యత, శుభ్రతపై ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఫోకస్ పెట్టి దూకుడు పెంచారు. నగరంలోని ప్రముఖ హోటల్లు, రెస్టారెంట్లపై వరుసగా తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కూకట్ పల్లిలో ఉన్న ఫ్లాట్ ఫామ్ 65 హోటల్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో విస్తుపోయే నిజాలు బయటకు వచ్చాయి. బుధవారం నిర్వహించిన ఈ తనిఖీల్లో హోటల్లో కిచెన్ లో ఎలుకలు తిరగడం, డ్రైనేజీలో ఆహార వ్యర్థాలతో పూడుకుపోవడాన్ని అధికారులు గుర్తించారు.
ఫ్రీజర్లలో పాచిపోయిన ఆహారం, వెన్, నాన్ వెజ్ పదార్థాలు ఒకే ప్లేసులో మూతలు లేకుండా నిల్వ ఉంచడాన్ని గుర్తించారు. కనీస పరిశుభ్రత పాటించని ఆ హోటల్ కు హైజీన్ రేటింగ్ లో 110 మార్కులు కేవలం 40 మార్కులు మాత్రమే ఇచ్చారు. నిబంధనల ప్రకారం.. 50శాతం కంటే తక్కువ మార్కులు వస్తే సదరు హాటల్ కు అధికారులు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫ్లాట్ ఫామ్ 65 రెస్టారెంట్ కు కూడా షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చారు. అంతేకాదు హోటల్ ఆహార భద్రత లైసెన్స్ ను వెంటనే రద్దు చేయాలని ఉన్నతాధికారులకు సిఫార్సు చేశారు. ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం ఆడితే కఠిన చర్యలు తప్పవంటూ అధికారులు వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
🚨 Food Safety Inspection Drive | 3/5
Restaurant Name: Platform 65
📍 PNR Empire
📅 23.06.2026
As part of regular food safety inspections across Cyberabad, CMC Food Safety teams inspected Platform 65.
✅ Good Practices Observed
• Food handlers using hairnets and aprons
•… pic.twitter.com/1yK0sPTgN3
— Cyberabad Municipal Corporation (@CMC_Offcl) June 23, 2026
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