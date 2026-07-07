/బెంగళూరు, చెన్నైలను వెనక్కి నెట్టి.. హైదరాబాద్ సరికొత్త రికార్డు.. ఇళ్లపై భాగ్యనగర వాసుల క్రేజ్ చూశారా?

Hyderabad Luxury real estate: దక్షిణ భారతదేశంలోని మూడు ప్రధాన నగరాల్లో అత్యంత విలాసవంతమైన గృహాల మార్కెట్ కొత్త శిఖరాలను చేరుకుంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, హైదరాబాద్, బెంగళూరు , చెన్నై నగరాల్లో రూ. 10 కోట్లు అంతకంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన 811 విలాసవంతమైన గృహాలు అమ్ముడయ్యాయి. వీటి మొత్తం అమ్మకాల విలువ రూ. 11,246 కోట్లు. ఇండియా సోథెబీస్ ఇంటర్నేషనల్ రియల్టీ, సీఆర్ఈ మ్యాట్రిక్స్ సంయుక్తంగా విడుదల చేసిన సదరన్ ఇండియా హై-ఎండ్ లగ్జరీ హౌసింగ్ అనే నివేదికలో ఈ విషయం వెల్లడైంది.
అమ్మకాల చార్టులలో హైదరాబాద్ స్పష్టంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఒక్క హైదరాబాద్లోనే రూ. 8,562 కోట్ల విలువైన 625 విలాసవంతమైన గృహాలు అమ్ముడయ్యాయి. హైదరాబాద్ తర్వాత, 128 అమ్మకాలతో బెంగళూరు అగ్రస్థానంలో నిలవగా, దీని ద్వారా రూ. 1,957 కోట్ల టర్నోవర్ లభించింది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో 58 అమ్మకాలతో చెన్నై నిలవగా, దీని ద్వారా రూ. 727 కోట్ల టర్నోవర్ లభించింది.
ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లో తక్కువ ధరలకే ఎక్కువ స్థలం అందుబాటులో ఉండటమే ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. ఉదాహరణకు.. మీరు హైదరాబాద్లో రూ.10 కోట్లకు సుమారు 6,210 చదరపు అడుగుల ఇంటిని కొనగలిగితే, అదే మొత్తానికి చెన్నైలో 4,290 చదరపు అడుగుల ఇంటిని, బెంగళూరులో కేవలం 3,930 చదరపు అడుగుల ఇంటిని మాత్రమే పొందగలరు. హైదరాబాద్లోని కోకాపేట్.. బెంగళూరులోని రాజనుకుంటే అల్ట్రా-ప్రీమియం ప్రాజెక్టులకు హాట్స్పాట్లుగా ఆవిర్భవించాయి.
ఈ నివేదికపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఇండియా సోథెబీస్ ఇంటర్నేషనల్ రియల్టీ సీఈఓ అశ్విన్ చద్దా ఇలా అన్నారు.. దక్షిణ భారతదేశంలోని విలాసవంతమైన గృహాల మార్కెట్ మూడు విభిన్న నగర లక్షణాలతో అభివృద్ధి చెందుతోంది. అమ్మకాల పరిమాణం పరంగా హైదరాబాద్ ముందుండగా, బెంగళూరు వేగవంతమైన వృద్ధికి అవకాశం చూపిస్తోంది. మరోవైపు, చెన్నై తన పాత, జనాదరణ పొందిన ప్రీమియం ప్రాంతాలపై ఆధారపడి స్థిరంగా ఉందని తెలిపారు.
సీఆర్ఈ మ్యాట్రిక్స్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు.. సీఈఓ అభిషేక్ కిరణ్ గుప్తా, ఈ రంగం ఒక మలుపుకు చేరుకుందని నమ్ముతున్నారు. హైదరాబాద్ మార్కెట్కు బలమైన పునాదులు ఉన్నాయని.. ఇది బెంగళూరులోని సాంప్రదాయ ఉన్నత-మధ్యతరగతి ప్రాంతాలకు మించి విస్తరిస్తోందని ఆయన అన్నారు. ప్రతి మార్కెట్కు ఒక ప్రత్యేకమైన పెట్టుబడి వ్యూహం అవసరమని ఆయన సూచించారు. ఈ నగరాలు ఐటీ, వ్యాపార కేంద్రాలుగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున, అధిక నికర విలువ కలిగిన వ్యక్తులు.. సంపన్న కొనుగోలుదారులు పెద్ద, విలాసవంతమైన గృహాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని నివేదిక స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
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