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బెంగళూరు, చెన్నైలను వెనక్కి నెట్టి.. హైదరాబాద్ సరికొత్త రికార్డు.. ఇళ్లపై భాగ్యనగర వాసుల క్రేజ్ చూశారా?

Hyderabad Luxury real estate: అత్యంత ఖరీదైన ఇళ్ల విక్రయాల్లో హైదరాబాద్ టాప్ ప్లేసులో నిలిచింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో బెంగళూరు, చెన్నై ఉన్నాయి. అత్యంత విలాసవంతమైన ఇళ్ల అమ్మకాల్లో రూ. 8,562కోట్లతో హైదరాబాద్ అగ్రస్థానం నిలిచి బెంగళూరు, చెన్నైని వెనక్కి నెట్టింది. ఐటీ, వ్యాపార రంగాల అభివ్రుద్ధే ఈ డిమాండ్ కు ప్రధాన కారణమని  సదరన్ ఇండియా హై-ఎండ్ లగ్జరీ హౌసింగ్  అనే నివేదిక వెల్లడించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:00 AM IST
బెంగళూరు, చెన్నైలను వెనక్కి నెట్టి.. హైదరాబాద్ సరికొత్త రికార్డు.. ఇళ్లపై భాగ్యనగర వాసుల క్రేజ్ చూశారా?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బెంగళూరు, చెన్నైలను వెనక్కి నెట్టి.. హైదరాబాద్ సరికొత్త రికార్డు.. ఇళ్లపై భాగ్యనగర వాసుల క్రేజ్ చూశారా?
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