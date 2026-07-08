Hyderabad House Rent: మహానగరంలో సగటు మధ్యతరగతి ప్రజలకు సొంత ఇల్లు ఒక కలగానే మిగిలిపోతుంది.ఇక అద్దె ఇంట్లో నివసించాలనుకునే వారు కూడా ఆకాశాన్నంటుతున్న అద్దెలను ఎదుర్కొంటున్నారు. నగరంలో ప్రతి సంవత్సరం భారీగా పెరుగుతున్న అద్దెలు మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై భరించలేని ఆర్థిక భారాన్ని మోపుతున్నాయి.
ఉపాధి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్న ఐటీ కారిడార్లో ఇళ్ల అద్దెలు చాలా ఎక్కువగా రూ. 50,000 నుండి రూ. 30,000 మధ్య ఉంటున్నాయి. 2BHK ఫ్లాట్కు డిమాండ్ రూ. 25,000 నుండి రూ. 30,000 వరకు ఉంది. ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా అద్దెలు రూ. 18,000 నుండి రూ. 20,000 వరకు పెరిగాయి. బచుపల్లిలోని కొత్త ఫ్లాట్లలో 2BHK ఫ్లాట్కు రూ.20,000 వరకు వసూలు చేస్తుండగా, కిస్మత్పూర్లోనివి ₹ రూ.25,000 వరకు ఉన్నాయి. KPHBలోని పాత ఫ్లాట్లలో కూడా రూ.20,000 నుండి రూ.25,000 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. మాదాపూర్, కొండాపూర్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, తెల్లాపూర్, నల్లగండ్ల, గండీపేట్ వంటి ఐటీ ప్రాంతాలలోని గేటెడ్ కమ్యూనిటీలలో అద్దెలు మరింత దారుణంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ అద్దెలు రూ.60,000 నుండి రూ.80,000 వరకు ఉన్నాయి. విల్లాల ధరలు రూ.100,000 నుండి రూ.200,000 వరకు ఉన్నాయి. మెయింటనెన్స్ ఛార్జీలు రూ.2,000 నుండి రూ.6,000 వరకు ఉంటాయి. దీనికి అదనంగా విద్యుత్, నీటి బిల్లులు కూడా ఉంటాయి.
ప్రజలు సర్దుకుపోతున్నారు...
నగరంలో అద్దె ఇళ్లపై ఆధారపడిన వారి దుస్థితిని ప్రాథమిక జనాభా లెక్కల డేటా స్పష్టంగా వెల్లడిస్తోంది. నగరంలోని 65 శాతం కుటుంబాలు అద్దె ఇళ్లపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ కుటుంబాలలో 50 శాతానికి అద్దె ఒక తీవ్రమైన ఆర్థిక భారంగా మారింది. ముఖ్యంగా అపార్ట్మెంట్ల అద్దె భరించలేనంత ఎక్కువగా ఉంది. భూముల ధరలు వేగంగా పెరగడం వల్ల ఇళ్ల నిర్మాణ వ్యయం పెరిగిందని, ఇది అద్దెలపై ప్రభావం చూపుతోందని నిపుణులు విశ్లేషించారు.
ప్రస్తుతం, కనీసం రూ.1 కోటి పెట్టుబడితో కూడా నగరంలో ఒక సౌకర్యవంతమైన ఇంటిని కొనుగోలు చేయడం సాధ్యం కావడం లేదు. తాము చెల్లించే అద్దెతో కనీసం తమ గృహ రుణ ఈఎంఐలనైనా కవర్ చేయవచ్చని కొంతమంది యజమానులు ఆశిస్తున్నారు. అద్దె లేకపోవడంతో ప్రజలు శివారు ప్రాంతాలకు తరలిపోతున్నారని, కాబట్టి ప్రభుత్వం ప్రజా రవాణాను పెంచి, మెట్రోను విస్తరించాలని తెలంగాణ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్ అంటోంది.
మరోవైపు, లక్షల్లో ఉద్యోగాలు, జీతాలు పొందుతున్న వారికి అద్దె పెద్ద సమస్య కానప్పటికీ, నెలకు రూ.50,000 కంటే తక్కువ సంపాదిస్తున్న వారు తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి జీతంలో సగం పిల్లల ఫీజులు, కుటుంబ ఆరోగ్య ఖర్చులకే అయిపోతున్నందున, వారు నెలకు రూ.10,000 కంటే తక్కువ అద్దె ఉన్న సింగిల్-బెడ్రూమ్ ఇళ్లను లేదా శివారు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లను ఎంచుకుంటున్నారు. ఐటీ కారిడార్లో పనిచేస్తున్న ఒక ఉద్యోగి, బడ్జెట్ పరిమితుల కారణంగా కేవలం ట్రాఫిక్ వల్లే ప్రతిరోజూ ఈసీఐఎల్కు వెళ్లి రావడానికే 4 గంటల సమయం వృధా అవుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
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