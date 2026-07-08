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కొందామంటే కోట్లు.. ఉందామంటే వేలు.. హైదరాబాద్‌లో ఆకాశాన్నంటుతున్న ఇళ్ల అద్దెలు..!!

Hyderabad House Rent: హైదరాబాద్ మహానగరంలో సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. వెస్ట్ హైదరాబాద్ లోని ఐటీ హబ్ ను నమ్ముకుని జీవిస్తున్న  చిరువ్యాపారులు, ఉద్యోగులు ఇంటి అద్దె భారాన్ని మోయలేకపోతున్నారు. కోవిడ్ ముందుతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం అద్దెలు రెట్టింపు అయ్యాయంటున్నారు. డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఫ్లాట్ కు అద్దె 25వేల నుంచి 45వేల వరకు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. సొంతంగా ఇల్లు కొందామంటే కోట్లు కావాలని ఆవేదన చెందుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:53 AM IST
కొందామంటే కోట్లు.. ఉందామంటే వేలు.. హైదరాబాద్‌లో ఆకాశాన్నంటుతున్న ఇళ్ల అద్దెలు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కొందామంటే కోట్లు.. ఉందామంటే వేలు.. హైదరాబాద్‌లో ఆకాశాన్నంటుతున్న ఇళ్ల అద్దెలు..!!
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