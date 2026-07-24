/సొంతిల్లు ఉన్నవారికి తెలంగాణ సర్కార్ షాక్..!!

Hyderabad Property Tax Hike: హైదరాబాద్లోని గృహ.. వాణిజ్య సముదాయాల యజమానులకు ప్రభుత్వం బిగ్ షాక్ ఇవ్వబోంతోంది. పాత అద్దె ఆధారిత పన్నుల విధానాన్ని రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దానికి బదులుగా, నేరుగా మార్కెట్ ధరల ఆధారంగా పన్నులు విధించేందుకు ఒక కొత్త బిల్లును రూపొందించింది. ఈ ప్రతిపాదిత నిబంధనలు త్వరలో అమలయితే, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని నివాస ఆస్తులపై పన్ను భారం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. దశాబ్దాలుగా ఉన్న వార్షిక అద్దె విలువ విధానాన్ని రద్దు చేసి, మూలధన విలువ ఆధారంగా పన్నులు లెక్కిస్తారు. సమగ్ర పట్టణ సంస్కరణల ముసాయిదా బిల్లు ద్వారా ఈ మార్పులను అమలు చేస్తున్నారు. ఈ సంస్కరణలు నగరంలోని నివాస ఆస్తి యజమానులందరిపై అదనపు ఆర్థిక భారాన్ని మోపుతాయి.
పాత వ్యవస్థ స్థానంలో పూర్తిగా కొత్త వ్యవస్థను తీసుకురావడం అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నిర్ధారించిన మార్కెట్ ధరలే ప్రామాణికం అవుతాయి. అయితే ఈ కొత్త ముసాయిదా బిల్లు ఆస్తి పన్నుల లెక్కింపులో గణనీయమైన మార్పులు చేస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ నిర్ధారించిన భూమి, భవనాల మూలధన విలువ ప్రాథమిక ఆధారంగా ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో మాదిరిగానే, మార్కెట్లో భూమి ధరలు సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతాయి. అంటే, ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా పన్ను రేట్లను పెంచకపోయినా, భూమి మార్కెట్ విలువ కారణంగా ఆస్తి పన్నులు పెరుగుతాయి. ప్రతి సంవత్సరం పన్నులు ఆటోమెటిగ్గా పెరిగేలా ఈ నిబంధనలు రూపొందించింది. ఇళ్ల మూలధన విలువపై సున్నా నుండి అర శాతం వరకు పన్ను శ్లాబులు వర్తిస్తాయి. వ్యాపారాలు, వాణిజ్య సముదాయాలకు పన్ను శ్లాబులు మూలధన విలువ ఆధారంగా ఉంటాయి. ఈ విధానం ఆస్తి యజమానులందరిపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
హైదరాబాద్ ఆస్తి పన్ను: అద్దెదారులపై తీవ్ర ప్రభావం
ఈ విధానం పూర్తిగా అమలు అయితే.. నగరంలోని ఆస్తి యజమానులు నిస్సందేహంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. పెరుగుతున్న భూమి ధరలకు అనుగుణంగా పన్ను ఏటా పెరగనున్నందున, భారం మరింత పెరుగుతుంది. ఇలా జరిగితే, యజమానులు కేవలం అద్దెను పెంచడం ద్వారా తమ పన్ను భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఫలితంగా, మొత్తం భారం చివరికి సొంత ఇళ్లు ఉన్నవారు లేదా అద్దెకు ఉంటున్నవారిపై పడే అవకాశం ఉంది. ఇది సామాన్య ప్రజలకు నిజంగా బ్యాడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. ఇంటి యజమానులు అద్దెలను గణనీయంగా పెంచితే, నగరంలో జీవించడం మరింత భారంగా మారుతుంది. ఈ కొత్త ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రజల వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. అధికారులు త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకుని చట్టాన్ని అమలు చేయవచ్చు.
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