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సొంతిల్లు ఉన్నవారికి తెలంగాణ సర్కార్ షాక్..!!

Hyderabad Property Tax Hike: హైదరాబాద్ నగరంలో ఇళ్లు, వాణిజ్య సముదాయాల యజమానులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ బిగ్ షాక్ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఇప్పటి వరకు అమల్లో ఉన్న పాత అద్దె ప్రాతిపదికన పన్ను విధానానికి స్వస్తి పలకాలన్న నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని స్థానంలో నేరుగా మార్కెట్ రేట్లకు అనుగుణంగా పన్నులు వసూలు చేసేందుకు కొత్త బిల్లును రూపొందించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 24, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:27 PM IST
సొంతిల్లు ఉన్నవారికి తెలంగాణ సర్కార్ షాక్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సొంతిల్లు ఉన్నవారికి తెలంగాణ సర్కార్ షాక్..!!
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