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  • /Hyderabad Real Estate: కుత్బుల్లాపూర్, మేడ్చల్, శామీర్‌పేటలో ఇళ్ల స్థలాల రేట్లకు రెక్కలు.. ఇన్వెస్టర్లకు కోట్లు కురిపిస్తున్న భూములు..!!

Hyderabad Real Estate: కుత్బుల్లాపూర్, మేడ్చల్, శామీర్‌పేటలో ఇళ్ల స్థలాల రేట్లకు రెక్కలు.. ఇన్వెస్టర్లకు కోట్లు కురిపిస్తున్న భూములు..!!

Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ నగరంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా విలసిల్లుతోంది. గతంలో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ చుట్టూ తిరిగినటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఇప్పుడు క్రమంగా హైదరాబాద్లోని తూర్పు ప్రాంతాల్లో కూడా విస్తరించి ఇన్వెస్టర్లకు బంగారం లాంటి లాభాలను అందిస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరానికి తూర్పు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మేడ్చల్ రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాంతం ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఒక బెస్ట్ డెస్టినేషన్ గా మారింది అని చెప్పవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 11, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:15 PM IST
Hyderabad Real Estate: కుత్బుల్లాపూర్, మేడ్చల్, శామీర్‌పేటలో ఇళ్ల స్థలాల రేట్లకు రెక్కలు.. ఇన్వెస్టర్లకు కోట్లు కురిపిస్తున్న భూములు..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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