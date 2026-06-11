Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ నగరంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా విలసిల్లుతోంది. గతంలో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ చుట్టూ తిరిగినటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఇప్పుడు క్రమంగా హైదరాబాద్లోని తూర్పు ప్రాంతాల్లో కూడా విస్తరించి ఇన్వెస్టర్లకు బంగారం లాంటి లాభాలను అందిస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరానికి తూర్పు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మేడ్చల్ రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాంతం ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఒక బెస్ట్ డెస్టినేషన్ గా మారింది అని చెప్పవచ్చు. హైదరాబాద్ నగరానికి పడమర వైపు ఉన్నటువంటి కోకాపేట గచ్చిబౌలి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వంటి ప్రాంతాలు ఇప్పటికే దాదాపు పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చెందిన నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు విస్తరణ మొత్తం కూడా హైదరాబాద్ నగరానికి తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కేంద్రంగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని చెప్పవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాను అభివృద్ధి చేసేందుకు అనేక పారిశ్రామిక క్లస్టర్లను ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు భవిష్యత్తులో రాబోతున్న రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు, రీజినల్ రింగ్ రైలు ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఈ ప్రాంతాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు కృషి చేస్తోంది.
తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూముల ధరలను పెంచుతూ తీసుకున్న నిర్ణయం ద్వారా మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో భూముల ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్) కనెక్టివిటీ, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మౌలిక సదుపాయాల కారణంగా ఈ ప్రాంతం రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడిదారులకు ఒక చక్కటి డెస్టినేషన్ గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం భూముల మార్కెట్ విలువలను భారీగా సవరించి అమల్లోకి తీసుకురావడంతో రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి.
క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న వాస్తవ ధరలకు ప్రభుత్వ మార్కెట్ విలువలను దగ్గర చేయాలనే ఉద్దేశంతో రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ 25%, 50%, 75%, 100% శ్లాబుల ప్రకారం కొత్త ధరలను నిర్ణయించింది. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల శాతంలో మార్పులు లేకపోయినా, భూముల విలువలు పెరగడంతో, కస్టమర్లు చెల్లించాల్సిన మొత్తం భారీగా పెరగనుంది.
కుత్బుల్లాపూర్, మేడ్చల్, శామీర్పేటలో భారీ పెంపు
మేడ్చల్ జిల్లాలో అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్న కుత్బుల్లాపూర్, మేడ్చల్, శామీర్పేట సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల పరిధిలో భూముల ధరలు అత్యధికంగా పెరిగాయి. కుత్బుల్లాపూర్ పరిధిలోని చింతల్, గాజులరామారం, సూరారం, కొంపల్లి ప్రాంతాల్లో మార్కెట్ విలువలు 50 శాతం నుంచి 100 శాతం వరకు పెరిగాయి. కొంపల్లి పరిసరాల్లో చదరపు గజం విలువ రూ.20,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు చేరగా, చింతల్, గాజులరామారం ప్రాంతాల్లో రూ.15,000 నుంచి రూ.18,000 వరకు నమోదైంది.
మేడ్చల్ ఎస్ఆర్వో పరిధిలోని మేడ్చల్ టౌన్, అత్వెల్లి, గుండ్లపోచంపల్లి ప్రాంతాల్లో 75 శాతం నుంచి 100 శాతం వరకు పెంపు జరిగింది. జాతీయ రహదారి-44, ఓఆర్ఆర్ వెంబడి ఉన్న కమర్షియల్ స్థలాల ధరలు దాదాపు రెట్టింపు కాగా, ప్లాట్ల ధరలు చదరపు గజానికి రూ.18,000 నుంచి రూ.22,000కు పైగా నిర్ణయించారు.
శామీర్పేటలో రియల్ మార్కెట్ జోరు
ఓఆర్ఆర్ కనెక్టివిటీ, కొత్త విల్లా ప్రాజెక్టుల ప్రభావంతో శామీర్పేట, తూంకుంట, అలియాబాద్ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ, నివాస భూముల విలువలు 75 శాతం నుంచి 100 శాతం వరకు పెరిగాయి. హెచ్ఎండీఏ పరిధిలోని వ్యవసాయ భూముల కనీస విలువను ఎకరాకు రూ.10 లక్షలుగా ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. అభివృద్ధి, డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా రాష్ట్రంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ హబ్గా కొనసాగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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