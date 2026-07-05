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భాగ్యనగరంలో ఇల్లు కొనాలంటే చుక్కలే.. దేశంలోనే 3వ Most expensive marketగా హైదరాబాద్..!!

Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఇల్లు కొనాలంటే కష్టమే. సామాన్య మధ్యతరగతి వర్గాల ప్రజలకు సొంత ఇల్లు కొనడం ఒక కలగానే  మిగిలిపోతుందని చెప్పాలి. కనీసం అద్దెకు ఉందామన్నా కిరాయిలు భారీగా పెరిగానే పెరుగుతున్నాయి. కొందామంటే కోట్లు కావాలి.. ఉందామంటే వేలు చాలవన్నట్లుగా మారింది సామాన్య ప్రజలది. ఎందుకంటే దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన నివాస మార్కెట్లో హైదరాబాద్ కూడా చేరింది.   నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్ దేశంలోనే 3వ స్థానంలో నిలిచింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 05, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:53 AM IST
భాగ్యనగరంలో ఇల్లు కొనాలంటే చుక్కలే.. దేశంలోనే 3వ Most expensive marketగా హైదరాబాద్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భాగ్యనగరంలో ఇల్లు కొనాలంటే చుక్కలే.. దేశంలోనే 3వ Most expensive marketగా హైదరాబాద్..!!
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