/భాగ్యనగరంలో ఇల్లు కొనాలంటే చుక్కలే.. దేశంలోనే 3వ Most expensive marketగా హైదరాబాద్..!!

Hyderabad Real Estate: ఇల్లు కొనుగోలుదారులకు హైదరాబాద్ మరింత ఖరీదైనదిగా మారుతోంది. దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన నివాస మార్కెట్లలో హైదరాబాద్ 3వ స్థానంలో నిలిచింది. ప్రఖ్యాత ప్రాపర్టీ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ అయిన నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. హైదరాబాద్ లో ఒక ఇంటిని కొనుగోలు చేయడానికి ఒక సాధారణ కుటుంబం తమ ఆదాయంలో 41 శాతాన్ని హోంలోన్, ఈఎంఐల కోసం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ సంస్థ ఇటీవల 2026 మొదటి అర్ధభాగం జనవరి నుంచి జూన్ మధ్య కాలంలో తన అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ నివేదికను విడుదల చేసింది.
దేశంలోని 8 ప్రధాన నగరాలలో.. 69 శాతం స్కోరుతో ముంబై అత్యంత ఖరీదైన మార్కెట్గా నిలుస్తు... 67 శాతం స్కోరుతో జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం రెండవ స్థానంలో.. హైదరాబాద్ మూడవ స్థానంలో నిలిచాయి. 23 శాతం స్కోరుతో అహ్మదాబాద్ అత్యంత సరసమైన మార్కెట్గా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. దాని తర్వాత కోల్కతా 25 శాతం , పూణే 28 శాతం , చెన్నై 29 శాతం.. బెంగళూరు 35 శాతంగా నిలిచాయి. 2025 చివరితో పోలిస్తే హైదరాబాద్లో గృహాల కొనుగోలు శక్తిలో చెప్పుకోదగ్గ మార్పు ఏమీ లేదని పేర్కొంది.
2022లో.. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి ఆర్బిఐ రెపో రేటును 250 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచింది. దీనివల్ల రుణగ్రహీతలపై ఈఎంఐ భారం పెరిగింది. అయితే.. ఆర్బిఐ ఇప్పుడు 2023 వరకు వడ్డీ రేట్లను 5.25శాతం వద్ద స్థిరంగా ఉంచింది. ఇది మార్కెట్కు కొంత స్థిరత్వాన్ని అందిస్తోందని చెప్పాలి.
హైదరాబాద్లో ఐటీ, ఫార్మాస్యూటికల్ రంగాల వృద్ధి, మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు, ఉన్నత జీవన ప్రమాణాలు వంటి అంశాలు రియల్ ఎస్టేట్కు డిమాండ్ను మరింత పెంచుతున్నాయి. అయినప్పటికీ, గృహాల ధరలు స్థిరంగా పెరుగుతున్నాయి. కానీ కొనుగోలు శక్తి ఒత్తిడిలోనే ఉంది. సాధారణంగా, ఒక వ్యక్తి ఆదాయంలో 50శాతం కంటే ఎక్కువ ఈఎంఐ భారం ఉంటే, బ్యాంకులు రుణాలు ఇవ్వడానికి వెనుకాడతాయని పేర్కొంది.
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