/Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ చూపు వరంగల్ హైవే వైపు...ఈ సెంటర్లలో పెరుగుతున్న ఇన్వెస్ట్ మెంట్ జోరు..!!

Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ నగరంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం ఎక్కువగా పశ్చిమం వైపు విస్తరించిందని విమర్శలు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో తూర్పు ప్రాంతంలో మాత్రం రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కాస్త స్తబ్దుగా ఉంది అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తూర్పు భాగం అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది వరంగల్ హైవే, విజయవాడ హైవే, కరీంనగర్ రహదారులు. నిజానికి ఈ ప్రాంతంలో విరివిగా భూములు ఉండటంతో పాటు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఉండటం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందడం పెద్ద ఎత్తున అవకాశాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలుస్తోంది అని చెప్పవచ్చు.
గడచిన 15 సంవత్సరాలుగా గమనించినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి వరంగల్ హైవే కేంద్రంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగం పెద్ద ఎత్తున విస్తరిస్తోంది. ముఖ్యంగా వరంగల్ హైవే హైదరాబాద్ తూర్పు భాగంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ కారిడార్ అని చెప్పవచ్చు. ఉప్పల్, పోచారం, ఘటకేసర్, భువనగిరి, యాదగిరిగుట్ట బెల్ట్ లో ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసేందుకు కస్టమర్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలు ఈ ప్రాంతంలో భూముల కొనుగోళ్లకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
పోచారం కేంద్రంగా ఐటీ హబ్..
ప్రధానంగా పోచారం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఐటీ కంపెనీలు సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్స్ ధరలు సైతం భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఫ్యూచర్లో ఈ ప్రాంతం ఐటి హబ్ గా పేరు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో, అటు రియల్ ఎస్టేట్ రంగం పెట్టుబడులు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నట్టు చూడవచ్చు. వరంగల్ హైవే చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు గమనించినట్లయితే, ఇతర ప్రాంతాలతో పోల్చి చూస్తే అందుబాటు ధరల్లో ఉండటం అనేది కస్టమర్లకు చక్కటి గుర్తింపు అందిస్తోంది అని చెప్పవచ్చు. ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ రానున్న రీజినల్ రింగురోడ్డు కనుక చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ సైతం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.
ఘట్ కేసర్ కేంద్రంగా అభివృద్ధి...
ఘట్కేసర్ ప్రాంతం భవిష్యత్లో ప్రధాన పెట్టుబడి కేంద్రంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.HMDA అనుమతులు ఉన్న ప్లాట్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. భువనగిరి, బీబీనగర్ ప్రాంతాలు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా మారుతున్నాయి. ఎయిమ్స్ బీబీ నగర్ సైతం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో భూములకు భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. యాదగిరి గుట్ట MMTS విస్తరణ ప్రతిపాదనలు పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, విల్లా ప్రాజెక్టులు వేగంగా వస్తున్నాయి.
భువనగిరి–ఆలేరు బెల్ట్ రియల్ జోరు
భువనగిరి–ఆలేరు బెల్ట్ లో హైవే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో భారీ ఎత్తున వెంచర్లు వెలుస్తున్నాయి. ఇక్కడ 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల దూర దృష్టితో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కస్టమర్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. బీబీనగర్, భువనగిరి, ఆలేరు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో హెచ్ఎండిఏ, రెరా అప్రూఫ్ పొందిన వెంచర్లు పెద్ద ఎత్తున అందుబాటులో ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతం హైదరాబాద్ నగరానికి అత్యంత సమీపంలో ఉండటంతో పాటు అభివృద్ధికి కూడా అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో, రియల్ ఎస్టేట్ చూపు ఇటువైపు జోరుగా కనిపిస్తోంది అని చెప్పవచ్చు.
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