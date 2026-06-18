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Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ చూపు వరంగల్ హైవే వైపు...ఈ సెంటర్లలో పెరుగుతున్న ఇన్వెస్ట్ మెంట్ జోరు..!!

Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తూర్పు భాగం అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది వరంగల్ హైవే, విజయవాడ హైవే, కరీంనగర్ రహదారులు. నిజానికి ఈ ప్రాంతంలో విరివిగా భూములు ఉండటంతో పాటు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఉండటం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందడం పెద్ద ఎత్తున అవకాశాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలుస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:08 PM IST
Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ చూపు వరంగల్ హైవే వైపు...ఈ సెంటర్లలో పెరుగుతున్న ఇన్వెస్ట్ మెంట్ జోరు..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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