/Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ లోని ఈ ప్రాంతం మరో కోకాపేట అయ్యే ఛాన్స్... రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ చూపు ఈ ఏరియా వైపు..!!

Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ నగరం రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ గా మారిపోయింది. హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ ప్రతి సంవత్సరం భారీగా పెరుగుతుంది. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూముల వేలంపాట ప్రక్రియ చేపట్టగా ఒక ఎకరం 230 కోట్లకు పైగా పలికింది. ఇది రికార్డు అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ కేంద్రంగా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ అనేది వేగంగా విస్తరిస్తోంది అని చెప్పవచ్చు. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ , ఐటి కారిడార్ అనేవి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి గుండెకాయగా మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా నగరంలోని వెస్ట్ ప్రాంతం అంతా కూడా న్యూయార్క్ సిటీని తలదన్నేలా ఆకాశాన్ని దాకే హైరైజ్ భవనాలతో నిండిపోతున్నాయి. ప్రధానంగా కోకాపేట ప్రాంతం ఇప్పటికే హైరైజ్ బిల్డింగ్లతో దాదాపు నిండిపోయింది.
జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి బిల్డర్లు సైతం ఈ ప్రాంతంలో భూములను సొంతం చేసుకొని తమ ప్రాజెక్టులను నిర్మాణం చేస్తున్నారు. గడచిన 20 సంవత్సరాలుగా గమనించినట్లయితే కోకాపేట ప్రాంతం నిత్యం వార్తల్లోనే నిలుస్తూ ఉంది. సరిగ్గా 20 ఏళ్ల క్రితం ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి హయాంలో తొలిసారిగా కోకాపేట భూములను వేలంపాట వేయగా అప్పట్లో ఒక ఎకరం 15 కోట్ల వరకు పలికింది. అలా విడతల వారీగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోకాపేట ప్రాంతంలో భూములను విక్రయించగా ప్రతి సంవత్సరం భూముల ధర భారీగా పెరుగుతోంది. కేసీఆర్ హయాంలో కూడా ఎకరం 100 కోట్ల వరకు పలికింది. గడచిన మూడు సంవత్సరాలలో గమనించినట్లయితే కోకాపేట ప్రాంతంలో భూముల ధరలు రెండింతలు పెరిగినట్లు చూడవచ్చు. ప్రస్తుతం ఎకరం 150 కోట్ల నుంచి 200 కోట్ల మధ్యలో పలుకుతోంది.
కాగా కోకాపేట ప్రాంతం ఇప్పుడు పూర్తిగా నిర్మాణాలతో నిండిపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఎక్సటెన్షన్ కింద ఏ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే దిశగా రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు ఆలోచిస్తున్నారు. అయితే కోకాపేట తరువాత శంకరపల్లి ప్రాంతం భారీగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం అటు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు సమీపంలో ఉండటంతో పాటు ఇప్పటికే ప్రీమియం రెసిడెన్షియల్ జోన్ గా ఈ ప్రాంతం నెమ్మదిగా విస్తరిస్తోంది. పెద్ద ఎత్తున గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విల్లాల నిర్మాణం జరుగుతున్నట్లు చూడవచ్చు. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, కోకాపేట్, గచ్చిబౌలి వంటి ప్రధాన ఐటీ కారిడార్ లోని ప్రాంతాలు శంకర్ పల్లికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. కోకాపేట్, నార్సింగి ప్రాంతాల్లో ఐటీ కంపెనీల విస్తరణ కారణంగా, నివాస స్థలంగా శంకర్ పల్లిని ఉద్యోగులు ఎంచుకోవడంతో ఆ ప్రాంతానికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఈ కారణంగా కోకాపేట తర్వాత శంకరపల్లి ప్రాంతం భవిష్యత్తులో భారీగా రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
గండిపేట నుండి శంకర్ పల్లి వరకు రోడ్డును 6-లేన్లుగా విస్తరించే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇది ఐటీ ఉద్యోగులు త్వరగా ప్రయాణించడానికి ఎంతో సహకరిస్తుంది. ప్రభుత్వం శంకర్ పల్లిని ఒక గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ (శంకర్ పల్లి- ముత్తంగి-కోకాపేట) ప్రాజెక్టు లో భాగంగా అభివృద్ధి చేస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతంలో ఐటీ, ఇతర పరిశ్రమల హబ్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.ఇప్పటికే ఎకరం 20 కోట్ల రూపాయలు పలుకుతున్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో భవిష్యత్తులో మరింత ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
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