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Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ లోని ఈ ప్రాంతం మరో కోకాపేట అయ్యే ఛాన్స్... రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ చూపు ఈ ఏరియా వైపు..!!

Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ నగరం రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ గా మారిపోయింది. హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ ప్రతి సంవత్సరం భారీగా పెరుగుతుంది. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూముల వేలంపాట ప్రక్రియ చేపట్టగా ఒక ఎకరం 230 కోట్లకు పైగా పలికింది. ఇది రికార్డు అని చెప్పవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 16, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:44 AM IST
Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ లోని ఈ ప్రాంతం మరో కోకాపేట అయ్యే ఛాన్స్... రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ చూపు ఈ ఏరియా వైపు..!!
Image Credit: file

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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