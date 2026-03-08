English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట కాదు.. ఈ ఏరియాలే ఇల్లు కొనుగోలుదారులకు మంచి ఆప్షన్.. ఓ లుక్కేయండి!

Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్‌ పశ్చిమ భాగంలో రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రంగాన్ని వేగంగా మార్చేస్తున్న ప్రాంతాల్లో కోకాపేట్ ప్రస్తుతం అగ్రస్థానంలో ఉంది. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వరకు పెద్దగా గుర్తింపు లేని ఈ ప్రాంతం, ఇప్పుడు నగరంలోని అత్యంత ఖరీదైన రియల్‌ ఎస్టేట్‌ హబ్‌లలో ఒకటిగా మారింది. ముఖ్యంగా నియోపోలిస్ లేఅవుట్, కోకాపేట అభివృద్ధి ఈ ప్రాంతం రూపురేఖలను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఐటీ కంపెనీలు, బహుళజాతి సంస్థలు భవిష్యత్తులో ఇక్కడ కార్యాలయాలు స్థాపించే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనాలు ఉండటంతో పెట్టుబడిదారులు భారీగా ఈ ప్రాంతంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 8, 2026, 12:20 PM IST

ఈ అభివృద్ధి ప్రభావంతో కోకాపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో రియల్‌ ఎస్టేట్‌ ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో అపార్ట్‌మెంట్ల ధరలు చదరపు అడుగుకు సుమారు ₹9,000 నుంచి ₹15,000 వరకు పెరిగాయి. ఈ పెరుగుదల వల్ల చాలా మందికి కోకాపేటలో ఇల్లు కొనడం కాస్త కష్టంగా మారింది. అందుకే చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఇప్పుడు కోకాపేటకు సమీపంలో ఉన్న ఇతర ప్రాంతాల వైపు దృష్టి మళ్లిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం కొనుగోలుదారులు ఎక్కువగా పరిశీలిస్తున్న ప్రాంతాల్లో మోకిలా, శంకర్‌పల్లి, కొల్లూరుముందంజలో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాలు కోకాపేట నియోపోలిస్‌కు సుమారు 15 నుంచి 20 నిమిషాల ప్రయాణ దూరంలో ఉండటం పెద్ద ప్రయోజనంగా మారింది. అంతేకాకుండా ఔటర్ రింగ్ రోడ్, హైదరాబాద్ సర్వీస్‌ రోడ్ల అనుసంధానం కూడా ఈ ప్రాంతాల ప్రాముఖ్యతను పెంచుతోంది. నగరానికి దగ్గరగా ఉండటంతో పాటు ఇక్కడ ఇంకా భూమి ధరలు కొంతవరకు అందుబాటులో ఉండటం కొనుగోలుదారులను ఆకర్షిస్తోంది.

ఇటీవల కాలంలో కొల్లూర్, తెల్లాపూర్  ప్రాంతాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. భారీ హైరైజ్‌ అపార్ట్‌మెంట్లు, ఆధునిక గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీ విల్లా ప్రాజెక్టులు ఇక్కడ నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా కొంతమంది రియల్‌ ఎస్టేట్‌ నిపుణులు ఈ ప్రాంతాలను  కొత్త కోకాపేట గా కూడా అభివర్ణిస్తున్నారు.

Also Read: America-Israel-Iran war: యుద్ధ భయంతో విమాన టికెట్లకు రెక్కలు.. రూ. 16 వేలు నుంచి రూ. 1 లక్షకు జంప్..!!  

ఇక ఓపెన్‌ ప్లాట్లు లేదా విల్లా ప్లాట్లపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి మోకిలా శంకర్ పల్లి రోడ్డు ప్రాంతం మంచి అవకాశంగా మారింది. భవిష్యత్తులో ప్రతిపాదిత రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు, హైదరాబాద్ ప్రాజెక్ట్‌ ఈ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి మరింత దోహదం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. గత రెండేళ్లలో ఈ మార్గంలో ఉన్న భూముల ధరలు దాదాపు 40 శాతం వరకు పెరిగినట్లు మార్కెట్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్‌ హోమ్స్‌ లేదా వీకెండ్‌ విల్లాల కోసం చూస్తున్నవారు ఈ ప్రాంతాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

ఇక మరోవైపు  బానూర్ పటాన్ చెరు పరిసర ప్రాంతాలు కూడా ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. పారిశ్రామికాభివృద్ధి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతాల్లో నివాస అవసరాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. కోకాపేటలో పెట్టుబడి పెట్టలేకపోయిన చిన్న మరియు మధ్య తరహా పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు ఈ శివారు ప్రాంతాల్లో ప్లాట్లు కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించారు. దీంతో హైదరాబాద్‌ పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో రియల్‌ ఎస్టేట్‌ విస్తరణ మరింత వేగంగా జరుగుతోంది.

Also Read: International Women's Day 2026: చరిత్రను మార్చిన ఐదుగురు భారతీయ మహిళలు ఎవరు? ఈ కథ వింటే గూస్‌బంప్స్ గ్యారెంటీ!  

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

