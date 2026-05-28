/Hyderabad Real Estate: అక్కడ తవ్వితే బంగారం వస్తుందో లేదో కానీ.. ఎకరం భూమిని అమ్మితే రూ. 237 కోట్లు వచ్చింది.. ఇదేం రేటయ్యా సామీ..!!

Hyderabad Real Estate: తెలంగాణ.. రియల్ ఎస్టేట్ కు అడ్డగా మారింది. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో హైదరాబాద్ దూసుకుపోతోంది. తాజాగా రాయదుర్గంలో ఎకరం భూమి ధర రూ. 237కోట్లు పలికింది. రాయదుర్గం పాన్ మక్తాలో సర్వే నెంబర్ 83/1లో 6 ఎకరాల 29 గుంటల భూమికి టీజీఐఐసీ వేలం వేసింది. ఈ రికార్డు ధర పలుకుతూ కొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. గత సంవత్సరం ఇదే ప్రాంతంలో ఎకరం భూమి ధరరూ. 177 కోట్లతో రికార్డు ధర పలికింది.
రాయదుర్గంలోని నాలెడ్జీ సిటీ దగ్గరలో ఉన్న ఈ భూమి వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఐటీ కంపెనీలు, హైరైజ్ టవర్లు, మెట్రో కనెక్టివిటీ ఉన్నాయి. దీంతో దేశీయ, అంతర్జాతీయ డెవలపర్లు ఈ వేలంలో పోటాపోటీగా పాల్గొన్నారు. టీజీఐఐసీ నిర్ణయించిన కనీస ధర రూ. 139కోట్లు ఉండగా.. వేలం ముగిసే సమయానికి అది దాదాపు 237కోట్లకు చేరింది. ముంబై, ఢిల్లీ వంటి మెట్రో నగరాల్లో అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాలతో పోల్చితే.. హైదరాబాద్ లోని ఈ ధర ఇప్పుడు భారతీయ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోనే టాప్ రేంజ్ లో నిలిచిందని చెప్పవచ్చు.
ఇక రాయదుర్గం ప్రాంతానికి ఉన్న డిమాండ్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఇక్కడి భూమి బంగారం కంటే ఎక్కువ విలువైందని ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం వేలం వేసిన 6 ఎకరాల స్థలం హైటెక్ సిటీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, ఓఆర్ఆర్ కు అత్యంత సమీపంలో ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. గతంలో కోకాపేట నియోపోలిస్ లో ఎకరం రూ. 100కోట్లు దాటినప్పుడు అందరు షాక్ అయ్యారు. కానీ ఇప్పుడు రాయదుర్గం ఆ రికార్డును మరో లెవల్ కు తీసుకెళ్లింది. ఈ ఒక్క వేలం పాట ద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానాకు వేలకోట్ల రూపాయల ఆదాయం సమకూరిందని చెప్పాలి.
హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ అగ్రరాజ్యం అమెరికాతో పోటీ పడుతుందని ఇప్పుడు మార్కెట్లో చర్చ మొదలైంది. ఏది ఏమైనా ఈ రికార్డు ధర హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లిందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
I think we’ll see ₹200 Cr/acre in Knowledge City this time. There’s a shortage of Grade A office space in and around Knowledge City. https://t.co/Ua5PjugAsQ
— HyderabadInsider (@HydSpeaks) May 6, 2026
