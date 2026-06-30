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హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్‌ ధమాకా.. మోకిలా ప్లాట్ల వేలానికి భారీ రెస్పాన్స్.. చదరపు గజం ధర రూ. 80,000..!!

HMDA Mokila plots auction: హైదరాబాద్ మహా నగరభివ్రుద్ధి సంస్థ మోకిలలో చేపట్టిన ప్లాట్ల వేలానికి భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సోమవారం 50 ప్లాట్లను ఆన్ లైన్ లో వేలం వేయగా.. అన్నీ అమ్ముడుపోయాయి. ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు 25ప్లాట్లు.. మధ్యహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు రమో 25 ప్లాట్లకు నిర్వహించిన వేలం పాటలో సగటున చదరపు గజం 80వేలకు పైగానే పలికింది.  రెండు ప్లాట్ల చదరపు గజం లక్షరూపాయలకు పైగానే పలికింది. రెండు ప్లాట్లు 100 అడుగుల రోడ్డుకు ఆనుకుని ఉండటంతో కొనేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించారు. మరో 50 ప్లాట్లను రెండు విడతల్లో నేడు విక్రయించనున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:41 AM IST
హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్‌ ధమాకా.. మోకిలా ప్లాట్ల వేలానికి భారీ రెస్పాన్స్.. చదరపు గజం ధర రూ. 80,000..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్‌ ధమాకా.. మోకిలా ప్లాట్ల వేలానికి భారీ రెస్పాన్స్.. చదరపు గజం ధర రూ. 80,000..!!
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