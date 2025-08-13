Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ నగరంలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం బంగారంలా మారిపోతోంది. తులం బంగారం లక్ష దాటినట్లే హైదరాబాద్ నగరంలో భూముల ధరలు కూడా లక్షలు దాటేస్తున్నాయి. అయితే హైదరాబాద్ నగరంలో ఒక్కో ప్రాంతంలో అభివృద్ధి ఒకోరకంగా ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో మొత్తం నాలుగు భాగాలుగా విభజించినట్లయితే పశ్చిమ భాగం అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తోంది అని చెప్పవచ్చు.
ఆ తర్వాత ఉత్తర భాగంలో కూడా హైదరాబాద్ నగరం అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తోంది. హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి. నానక్ రాం గూడ, కోకాపేట, శంకర్ పల్లి వంటి ప్రాంతాల్లో ఐటీ రంగం అత్యంత వేగంగా విస్తరించడంతో ఇక్కడి భూముల ధరలు కోట్లను దాటేశాయి. అలాగే హై రైజ్ టవర్స్ కు కూడా ఈ ప్రాంతం కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలుస్తోంది. నగరంలోనే అత్యంత పొడవైన 67 అంతస్తుల భవనం ఈ ప్రాంతంలోనే నిర్మిస్తున్నారు.
ఇవన్నీ కూడా రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్ కావడం విశేషం. రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్ ధరలు ఇప్పటికే మినిమం కోటి రూపాయల నుంచి పది పదిహేను కోట్ల వరకు పెరిగాయి అంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. దాదాపు ముంబై నగరం తో పోటీ పడుతూ హైదరాబాద్ నగరంలో అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్స్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఒక ప్రైవేటు డెవలపర్ ప్రాజెక్టు నిర్మించినటువంటి రెసిడెన్షియల్ టవర్స్ లో ఒక్కో ఫ్లాట్ ధర కనీసం ఐదు కోట్ల రూపాయల నుంచి 20 కోట్ల రూపాయల వరకు పలికింది అంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు.
ఇప్పుడు హైదరాబాదుకు పశ్చిమ ప్రాంతం తో పాటు ఉత్తర భాగం కూడా అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ రెండు ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఉత్తరభాగం చాలా వేగంగా రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టులతో అభివృద్ధి చెందుతోంది. ముఖ్యంగా కూకట్ పల్లి, కెపిహెచ్బీ కాలనీ, నిజాంపేట, మియాపూర్ వాటి ప్రాంతాలు చాలా వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా భూముల లభ్యత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతాల్లో రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టులకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.
దీంతో పాటు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, మాదాపూర్ వంటి ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో మియాపూర్ ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టులకు చక్కటి కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచింది. ఈ ప్రాంతంలో హై రైజ్ టవర్స్ పెద్ద ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. ఇదే ప్రాంతంలో 40 అంతస్తుల వరకు అపార్ట్మెంట్స్ నిర్మించి విక్రయిస్తున్నారు. స్థానిక బిల్డర్స్ తో పాటు పొందినటువంటి డెవలపర్స్ కూడా ఈ ప్రాంతంలో రెసిడెన్షియల్ టవర్స్ నిర్మిస్తున్నారు. దీంతో పాటు కమర్షియల్ స్పేస్ కు కూడా ఈ ప్రాంతంలో మంచి డిమాండ్ ఉంది.
హైదరాబాద్ నగరంలో మియాపూర్ ఉత్తరభాగం నుంచి ఒక గేట్ వే తరహాలో అభివృద్ధి చెందుతూ అటు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టులతో అందుబాటులో ఉంది. దీనికి తోడు మెట్రో ప్రాజెక్టు కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచే ప్రారంభం అవుతున్న నేపథ్యంలో నగరంలోని ఏ ప్రాంతానికైనా అత్యంత వేగంగా చేరుకోగలిగే కనెక్టివిటీ మియాపూర్ కు ఉండడం విశేషం.
