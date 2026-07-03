/ మిడిల్ క్లాస్ బడ్జెట్‌ కారు.. రూ. 2లక్షలు కడితే హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ మీ ఇంటికి.. నెలవారీ EMI కూడా తక్కువే..!!

Hyundai Creta Electric EMI: ఇటీవల భారతీయ రోడ్లపైకి వచ్చిన మధ్య తరహా ఎస్యూవీ అయిన హ్యుందాయ్ క్రెటా ధర భారీగా తగ్గింది. రూ. 10.99 లక్షల ప్రారంభ ధరతో ఇది సంచలనం సృష్టించింది. దీంతో ఇది సగటు వినియోగదారునికి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఈవీ ధర ఇప్పుడు దాదాపు పెట్రోల్ క్రెటా ధరతో సమానంగా ఉంది. మీరు కూడా హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ కొనాలంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి.. నెలలవారీ ఈఎంఐ ఎంత పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ కార్లు పెట్రోల్ కార్ల కంటే 40-50 శాతం ఎక్కువ ఖరీదైనవిగా ఉంటాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం చాలా ఖరీదైన బ్యాటరీ ప్యాక్. ఒక కారు మొత్తం తయారీ ఖర్చులో దాదాపు 30-40 శాతం కేవలం బ్యాటరీకే కేటాయిస్తుంది. ఈ సవాలును అధిగమించడానికి, హ్యుందాయ్ బ్యాటరీ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అనే వినూత్న నమూనాను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ వ్యవస్థ కింద.. వినియోగదారులు కొనుగోలు సమయంలో బ్యాటరీకి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. వారు కేవలం బాడీకి మాత్రమే చెల్లించి, బ్యాటరీని అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ప్రారంభ కొనుగోలు ఖర్చు దాదాపు రూ. 7 లక్షలు తగ్గుతుంది. వినియోగదారులు కిలోమీటరుకు కేవలం రూ. 3.9 మాత్రమే చెల్లిస్తారు.
పని లేదా వ్యాపారం కోసం తమ కారును రోజూ ఉపయోగించే వారికి ఇది చాలా పొదుపైన ఎంపిక అని చెప్పాలి. ట్రాఫిక్లో ఇంధన వినియోగం ఎక్కువగా ఉండే నగరవాసులకు, ఎలక్ట్రిక్ మైలేజీ ఒక గొప్ప వరంగా మారింది. క్యాబ్ సేవలను నడిపే వారికి, ఈ కిలోమీటర్ల ఆధారిత రెంటల్ ప్లాన్ నిర్వహణ భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. ముఖ్యంగా, బ్యాటరీ ఫెయిల్యూర్ భయం లేదు, వారంటీ గడువు ముగిసిపోతుందనే చింత లేదు. రీప్లేస్మెంట్ ఖర్చుల గురించి కూడా ఆందోళన లేదు. ఎందుకంటే హ్యుందాయ్ బ్యాటరీకి పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటుంది.
తక్కువ ధర ఉన్నప్పటికీ, హ్యుందాయ్ పనితీరు విషయంలో రాజీ పడలేదు. క్రెటా ఈవీ రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. షార్ట్-రేంజ్ వేరియంట్లో 42kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఇది 133bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. నగర ప్రయాణాలకు అనువైనది. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారి కోసం, లాంగ్-రేంజ్ వేరియంట్ 51.4kWh లిక్విడ్-కూల్డ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీని అందిస్తుంది. ఇది 169bhp, 255Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఇది వేగం విషయంలో కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్ కేవలం 7.9 సెకన్లలో 0 నుండి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. ఒకే ఛార్జ్పై ఇది 510 kmph వరకు వేగాన్ని చేరుకోగలదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కొనుగోలుదారులకు ఛార్జింగ్ సమయం ఒక ప్రధాన సమస్యగా ఉంటుంది. దీనిని పరిష్కరించడానికి, హ్యుందాయ్ శక్తివంతమైన డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందించింది. ఇది కేవలం 39 నిమిషాల్లో బ్యాటరీని 10 శాతం నుండి 80 శాతానికి ఛార్జ్ చేయగలదు. ఇంట్లో ఛార్జ్ చేసుకునే వారి కోసం, HC వేరియంట్తో పాటు 7.4 kW వాల్ బాక్స్ ఛార్జర్ను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.
డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని మరింత సులభతరం చేయడానికి, సింగిల్-పెడల్ డ్రైవ్ ఫీచర్ను జోడించారు. రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఈ ఫీచర్, డ్రైవర్ కేవలం యాక్సిలరేటర్ పెడల్తోనే కారు వేగాన్ని నియంత్రించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో డ్రైవింగ్ అలసటను తగ్గిస్తుంది. క్రెటా ఈవీ ఇంటీరియర్ దాని ప్రీమియం లుక్తో ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో వేడి వాతావరణంలో సౌకర్యం కోసం వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, బోస్ ఆడియో సిస్టమ్, వాయిస్-ఆపరేటెడ్ సన్రూఫ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. స్మార్ట్ఫోన్ ఆపరేషన్ కోసం ఇందులో డిజిటల్ కీ కూడా ఉంది. ఇందులో లెవెల్ 2 ADAS టెక్నాలజీతో పాటు ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, అన్ని చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, వర్షాన్ని గుర్తించే వైపర్లు, సైడ్ ఫుట్స్టెప్లతో సహా 20కి పైగా భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఈ కారును మీరు ఈఎంఐలో తీసుకోవాలంటే డౌన్ పేమెంట్ రూ. 2లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మీరు హైదరాబాద్ లో ఈ ఈవీని కొనుగోలు చేస్తే 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి మిగతా డబ్బు బ్యాంక్ లోన్ తీసుకోవాలి. బ్యాంక్ మీకు ఈ లోన్ 9శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటుతో ఇస్తుందనుకొంటే.. 3 సంవత్సరాల కాలానికి ఈఎంఐ పెట్టుకున్నట్లయితే నెలకు రూ. 25,440 చెల్లించాలి. 5ఏళ్లు అయితే 16,607చెల్లించాలి. 7 సంవత్సరాలు అయితే 12,870రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
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