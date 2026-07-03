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మిడిల్ క్లాస్ బడ్జెట్‌ కారు.. రూ. 2లక్షలు కడితే హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ మీ ఇంటికి.. నెలవారీ EMI కూడా తక్కువే..!!

Hyundai Creta Electric EMI: మీరు కూడా హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ కొనాలంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి.. నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 03, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:26 PM IST
మిడిల్ క్లాస్ బడ్జెట్‌ కారు.. రూ. 2లక్షలు కడితే హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ మీ ఇంటికి.. నెలవారీ EMI కూడా తక్కువే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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