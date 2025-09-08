IB Recruitment 2025: SSC పాస్ అయితే చాలు.. ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో అదిరిపోయే జీతంతో ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

Intelligence Bureau Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో క్రేజీ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఐబీలో ఖాళీగా ఉన్న సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ (మోటార్ ట్రాన్స్ పోర్ట్) పోస్టుల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 455 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే సెప్టెంబర్ 6న ప్రారంభం కాగా.. సెప్టెంబర్ 28 వరకు కొనసాగుతుంది. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
విద్యార్హతలు ఏంటి..?
అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి 10వ తరగతి పాసై ఉండాలి. అలాగే మోటార్ కార్ల (LMV) కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే కారు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. కనీసం ఒక సంవత్సరం కారు నడిపిన అనుభవం మరియు దరఖాస్తు చేసే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం కలిగి ఉండాలి.
వయోపరిమితి ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల కనీస వయస్సు 18 నుంచి 27 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు కూడా ఉంది.
వేతనం ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకి నెలకు 21,700 నుంచి 69,100 రూపాయల వరకు జీతం లభిస్తుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది..?
ఈ పోస్టులకు సంబంధించి ఎంపిక విధానం మూడు విభాగాల్లో జరుగుతుంది. మొదటిది టైర్-1 రాత పరీక్ష, రెండవది టైర్-2 డ్రైవింగ్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ, మూడవది డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ టెస్ట్.
మరి ఇంకేందుకు ఆలస్యం వెంటనే ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి.
