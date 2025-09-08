English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IB Recruitment 2025: SSC పాస్ అయితే చాలు.. ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో అదిరిపోయే జీతంతో ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

IB Recruitment: ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో నిరుద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఐబీలో సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ (మోటార్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్) పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 8, 2025, 01:30 PM IST

Trending Photos

Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Canara Bank Jobs 2025
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
6
Lunar Eclipse 2025
Chandra Grahan 2025: రేపే రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. చెడు ప్రభావం ఉన్న రాశులవారు ఏయే దానాలు, ఏవిధంగా ఇవ్వాలి..?..
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
6
Old 50 Note Sell
Old Rs 50 Note: పాత రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.18 లక్షలు పొందండి!
Railway Jobs: 10వ తరగతి పాస్ అయితే చాలు.. రైల్వేలో జాబ్ మీ సొంతం.. అర్హత, దరఖాస్తు, పూర్తి వివరాలు ఇవే..!
5
Eastern Railway Recruitment 2025
Railway Jobs: 10వ తరగతి పాస్ అయితే చాలు.. రైల్వేలో జాబ్ మీ సొంతం.. అర్హత, దరఖాస్తు, పూర్తి వివరాలు ఇవే..!
IB Recruitment 2025: SSC పాస్ అయితే చాలు.. ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో అదిరిపోయే జీతంతో ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

Intelligence Bureau Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో క్రేజీ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. ఐబీలో ఖాళీగా ఉన్న సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ (మోటార్ ట్రాన్స్ పోర్ట్) పోస్టుల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 455 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే సెప్టెంబర్ 6న ప్రారంభం కాగా.. సెప్టెంబర్ 28 వరకు కొనసాగుతుంది. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. 

Add Zee News as a Preferred Source

విద్యార్హతలు ఏంటి..?
అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి 10వ తరగతి పాసై ఉండాలి. అలాగే మోటార్ కార్ల (LMV) కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే కారు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. కనీసం ఒక సంవత్సరం కారు నడిపిన అనుభవం మరియు దరఖాస్తు చేసే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం కలిగి ఉండాలి.

వయోపరిమితి ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల కనీస వయస్సు 18 నుంచి 27 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు కూడా ఉంది.

వేతనం ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకి నెలకు 21,700 నుంచి 69,100 రూపాయల వరకు జీతం లభిస్తుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది..?
ఈ పోస్టులకు సంబంధించి ఎంపిక విధానం మూడు విభాగాల్లో జరుగుతుంది. మొదటిది టైర్-1 రాత పరీక్ష, రెండవది టైర్-2 డ్రైవింగ్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ, మూడవది డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ టెస్ట్.

మరి ఇంకేందుకు ఆలస్యం వెంటనే ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. 

Also Read: Jobs: నెలకు రూ.1.96 లక్షల జీతంతో ఏపీ సీఆర్డీయేలో జాబ్స్.. అర్హత, దరఖాస్తు, పూర్తి డిటేయిల్స్ ఇవే..!  

Also Read: Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Intelligence Bureau Recruitment 2025Ib Notification Out For 455 Vacancies455 Security Assistant Posts455 posts in ibIB Notification

Trending News