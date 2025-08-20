Phone Prices Drop: భారత ప్రభుత్వం ఈ ఒక్కటీ చేస్తే మొబైల్‌ ఫోన్లు సరసమైన ధరలకు

GST Slabs On Mobile Phones: సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మారిపోవడం.. మొబైల్ ఫోన్తో అరచేతిలోకి ప్రపంచం వచ్చేసింది. డిజిటల్ మానవుడిగా సెల్ఫోన్ మార్చేసింది. అంతటి సెల్ఫోన్ ధరలపరంగా చూస్తే భారీగానే ఉన్నాయి. పది వేలు సమర్పించుకోనిది సాధారణ సెల్ఫోన్ రాదు. సెల్ఫోన్ లేనిది మానవుడి జీవితం గడవని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఫోన్ల ధరలు మాత్రం భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఫోన్ల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఎంతలా అంటే ఒక బియ్యం సంచి కొనే ధరలో సెల్ఫోన్ కొనే ఆస్కారం ఉంది. దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్క పని చేయాలని ఐసీఈఏ విజ్ఞప్తి చేసింది. అదేమిటో తెలుసుకుందాం.
Also Read: PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: నిరుద్యోగులు, కంపెనీలకు రూ.లక్ష కోట్లు.. పీఎం వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ ఇదే!
మొబైల్ ఫోన్లు నిత్యావసర వస్తువల జాబితాలో చేర్చాలని ఇండియా సెల్యూలార్ అండ్ ఎల్రక్టానిక్స్ అసోసియేషన్ (ఐసీఈఏ) డిమాండ్ చేసింది. సెల్ఫోన్, వాటి పరికరాలను నిత్యావసర ఉత్పత్తుల కోసం ఉద్దేశించిన 5 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్లో చేర్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రస్తుతం మొబైల్ ఫోన్ ఉత్పత్తులపై అమలులో ఉన్న 18 శాతం జీఎస్టీ తొలగించి 5 శాతం స్లాబ్లోకి మార్చాలని కోరింది. నాలుగు శ్లాబులుగా ఉన్న జీఎస్టీ రేట్లను రెండింటికి తగ్గించేలా కేంద్రం ప్రతిపాదనలు చేసిన నేపథ్యంలో ఐసీఈఏ విజ్ఞప్తి సెల్ఫోన్ ధరలపై కోరడం విశేషం.
Also Read: Employees Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్.. నేడే వెలువడనున్న ప్రకటన
మొబైల్ ఫోన్లు విలాస వస్తువుగా గాకుండా నిత్యావసర వస్తువుగా మారింది. విద్య, వైద్యం, ఆర్థిక లావాదేవీలు, ప్రభుత్వ సేవలు ఇలా ప్రతిదీ సెల్ఫోన్పై ఆధారపడుతున్నాం. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలకు కీలకంగా మొబైల్ ఫోన్లు మారాయని ఐసీఈఏ చైర్మన్ పంకజ్ మహీంద్రు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సెల్ఫోన్లను ఐదు శాతం జీఎస్టీలో వేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ వ్యవస్థను 500 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచుకోవాలనే లక్ష్యానికి అనుగుణంగా మొబైల్ ఫోన్ను 5 శాతం జీఎస్టీలో చేర్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పంకజ్ మహీంద్రు తెలిపారు.
Also Read: Pakistan Cricketers: పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ల జీతాలు ఎంతో తెలుసా? మనోళ్ల కన్నా తక్కువా.. ఎక్కువా?
జీఎస్టీ రాకముందు చాలా రాష్ట్రాలు మొబైల్ ఫోన్లను నిత్యావసర ఉత్పత్తులుగా గుర్తించాలయని పంకజ్ మహీంద్రు వెల్లడించారు. అప్పట్లో 5 శాతం వ్యాట్ (విలువ ఆధారిత పన్ను) మాత్రమే విధించాయని గుర్తుచేశారు. జీఎస్టీని ప్రవేశపెట్టక ముందు 12 శాతం శ్లాబ్లో ఉంచి ఆ తర్వాత 2020లో 18 శాతానికి మార్చారని వివరించారు. జీఎస్టీ పెంచడంతో మొబైల్ ఫోన్ల ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. మొబైల్స్ లభ్యత.. విక్రయాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడింది. మొబైల్స్ వార్షిక వినియోగం 30 కోట్ల యూనిట్ల నుంచి 22 కోట్లకు తగ్గిపోయిందని ఐసీఈఏ చైర్మన్ పంకజ్ మహీంద్రు వివరించారు.
Also Read: CEC Salary: ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జీతం ఎంతో తెలుసా? లభించే అలవెన్స్ ఇవే!
ఈ కారణంగా మొబైల్ ఫోన్లను 5 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్లోకి చేర్చాలని ఐసీఈఏ చైర్మన్ పంకజ్ మహీంద్రు విజ్ఞప్తి చేశారు. 2015 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశీయంగా రూ.18,900 కోట్లుగా ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ల ఉత్పత్తి 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.5.45 లక్షల కోట్లకు చేరిందని తెలిపారు. ఇది గుర్తించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మొబైల్ ఫోన్లను నిత్యావసర వస్తువుల జాబితా 5 శాతం స్లాబ్లోకి చేర్చాలని ఐసీఈఏ చైర్మన్ పంకజ్ మహీంద్రు డిమాండ్ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.