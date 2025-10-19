ICICI Big Shock: సేవింగ్స్ ఖాతాదారులకు భారీ షాక్.. బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.50 వేలు ఉండాల్సిందే!

ICICI Minimum Balance: బ్యాంకు అకౌంట్ దారులకు ఐసీఐసీఐ భారీ షాక్ ఇచ్చింది. బ్యాంకు ఖాతాల్లో కనీస నగదు నిల్వ తప్పనిసరిగా ఉండాలని.. లేదంటే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. పొదుపు ఖాతాల్లో కనీస బ్యాలెన్స్ ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. లేనిపక్షంలో విధిస్తున్న అపరాధ రుసుమును ఇటీవల కొన్ని బ్యాంకులు ఎత్తివేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. పొదుపు ఖాతాల్లో మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ లేనిపక్షంలో అపరాధ రుసుము విధిస్తామని పేర్కొంది.
కనీస సగటు నిల్వ
ఇటీవల కొన్ని బ్యాంకులు కనీస నగదు నిల్వలు లేకున్నా జరిమానాలు.. అపరాధ రుసుము వేస్తున్నాయి. వాటిని ఇప్పుడు ఎత్తివేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కానీ ప్రైవేటు రంగ దిగ్గజ బ్యాంక్ ఐసీఐసీఐ మాత్రం దానికి భిన్నంగా వినియోగదారులకు షాకిచ్చింది. సేవింగ్ అకౌంట్లలో కనీస సగటు నిల్వ మొత్తాన్ని పెంచేసింది. మెట్రో, అర్బన్, సెమీ అర్బర్, గ్రామీణ బ్రాంచ్ ఖాతాదారులందరిపై కూడా జాలి లేకుండా పెంచేసింది. ఈ పెంపు ప్రభావం అందరిపై ఉంటుందని ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు తెలిపింది. ఈ నిబంధన 2025 ఆగస్టు 1వ తేదీ తర్వాత సేవింగ్స్ ఖాతా తెరిచే కస్టమర్లకు వర్తించనున్నట్టు తెలిపింది. ఇప్పటికే ఉన్న ఖాతాదారులకు వర్తించదని చెప్పడంతో కొంత ఊరట లభించింది.
కనీస నిల్వ పెంపు ఇలా
==> కొత్త నిబంధనల ప్రకారం మెట్రో, అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఐసీఐసీఐ పొదుపు ఖాతా (సేవింగ్స్ అకౌంట్) తీసుకునేవారు తమ సగటు నిల్వలను కనీసం రూ.50 వేలు ఉంచాలి. గతంలో కనీస నగదు నిల్వ రూ.10 వేలు ఉండేది. ఇప్పుడు దాన్ని ఐదు రెట్లు పెంచడం గమనార్హం.
==> సెమీ అర్బన్ కస్టమర్ల కనీస సగటు నిల్వ మొత్తాన్ని రూ.5 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు పెంపు
==> గ్రామీణ ఖాతాదారులకు రూ.2,500 నుంచి రూ.10వేలకు పెంచేసింది.
==> ఖాతాదారులు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని, కొత్త నిబంధనల ప్రకారం మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ లేనిపక్షంలో ఛార్జీలు కట్టాల్సి ఉంటుందని ఐసీఐసీఐ హెచ్చరించింది. అయితే దేశంలోని బ్యాంకులు పొదుపు ఖాతాలపై అనుసరిస్తున్న కనీస సగటు నిల్వ మొత్తం నిబంధనల్లో ఐసీఐసీఐదే అత్యధికం. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకులో రూ.10 వేల కనీస నగదు నిబంధన ఉండగా.. యాక్సిస్ బ్యాంక్లో రూ.12 వేలు ఉంది.
అన్నీ బ్యాంకులు తొలగిస్తుంటే..
బ్యాంకు ఖాతాల్లో మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ లేకపోతే ఆయా కస్టమర్ల నుంచి బ్యాంకులు కొంత మొత్తంలో ఛార్జీలు వసూలుచేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే కొన్ని బ్యాంకులు ఈ ఛార్జీల నుంచి కొన్ని మినహాయింపు ఇస్తుండటంతో ఖాతాదారులకు ఊరట కలుగుతోంది. ప్రభుత్వ రంగంలో అతిపెద్ద బ్యాంకు ఎస్బీఐ 2020లో కనీస నిల్వపై అపరాధ రుసుము నిబంధనను ఎత్తివేసింది. ఇటీవల పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఇండియన్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంకులు కూడా ఈ ఛార్జీలను తొలగించాయి. ఈ క్రమంలో ఐసీఐసీఐ నిబంధన ఎత్తి వేయాల్సి ఉండగా.. కనీస నిల్వను రూ.50 వేలకు పెంచడం ఖాతాదారులకు భారంగా మారింది.
