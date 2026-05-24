/Petrol Card Offer: ఇలా చేస్తే 172 లీటర్ల పెట్రోల్ పూర్తిగా ఉచితం..వాహనదారులు ఎగిరి గంతేసే వార్త!

IDFC Petrol Card Offer: రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలతో సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో ఇంధన ఖర్చులతో పాటు రోజువారీ షాపింగ్లపై వేల రూపాయలు ఆదా చేసుకునే అద్భుతమైన అవకాశం మార్కెట్లోకి వచ్చింది. అదే IDFC పవర్ ప్లస్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా ఏడాదికి 171 లీటర్ల పెట్రోల్ను ఉచితంగా పొందే అవకాశం ఉంది అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అయితే క్రెడిట్ కార్డు కొనుగోలు చేయాలంటే రూ.499గా వార్షిక రుసుము వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. రెండో ఏడాది నుండి రూ.499 వసూలు చేస్తారు. అయితే, ఏడాదిలో రూ.1,50,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తే ఈ వార్షిక రుసుము పూర్తిగా మాఫీ అవుతుంది. అయితే ఈ కార్డు జారీ చేసిన వెంటనే కస్టమర్లకు భారీ ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. HPCL బంకుల్లో చేసే మొదటి రూ.500 ఖర్చుపై రూ.500 విలువైన గిఫ్ట్ వోచర్ లభిస్తుంది. అలాగే మొదటి EMI కన్వర్షన్పై గరిష్టంగా రూ.1000 వరకు (5%) క్యాష్బ్యాక్ వస్తుంది. వీటికి అదనంగా రూ.1000 విలువైన మర్చంట్ ఆఫర్లు సొంతమవుతాయి.
అదనపు ప్రయోజనాలు..
ఈ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులకు ఉచిత ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ప్రతి నెలా కనీసం రూ.20,000 ఖర్చు చేస్తే, త్రైమాసికానికి ఒకసారి డొమెస్టిక్ ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ను ఉచితంగా వాడుకోవచ్చు. అలాగే మూవీ టిక్కెట్లపై 25% వరకు (గరిష్టంగా రూ.100) తగ్గింపు లభిస్తుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఏటీఎం నుండి నగదు తీసుకుంటే గడువు తేదీ వరకు 0% వడ్డీ వర్తిస్తుంది (కేవలం ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఉంటుంది). అదే విధంగా ఈ కార్డు వినియోగదారుల రూ.2,00,000 విలువైన ఉచిత వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా లభిస్తుంది. రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్ కోసం రూ.1,399 విలువైన రోడ్సైడ్ సహాయం ఉచితంగా అందుకోవచ్చు.
172 లీటర్ల పెట్రోల్ లెక్క ఎలా?
ఒక లీటర్ పెట్రోల్ ధర సుమారు రూ.110 గా లెక్కిస్తే.. ఈ కార్డు ద్వారా లభించే రివార్డులు, క్యాష్బ్యాక్ల రూపంలో ఏడాదికి మొత్తం రూ.18,918 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అంటే దాదాపు 172 లీటర్ల పెట్రోల్ ఉచితంగా పొందినట్లే లెక్క! అంతేకాకుండా, మీ స్నేహితులకు ఈ కార్డును రిఫర్ చేయడం ద్వారా అదనంగా మరో 10,000 రివార్డ్ పాయింట్లను కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చు. తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉన్న ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ నిత్యం ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఒక గొప్ప అసెట్ అని చెప్పవచ్చు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం పాఠకాస్తకి కోసమే పొందుపరిచింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించగలరు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
