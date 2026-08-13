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సర్కార్ బడుల్లో కొత్త మెనూ.. ఇకపై మధ్యాహ్న భోజనంలో ఇడ్లీ-సాంబార్.. విద్యాశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు..!!

Idli Sambar in school:  ఢిల్లీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇకపై పిల్లలకు వారానికి ఒకసారి ఇడ్లీ, సాంబార్ అందించనున్నారు. పీఎం పోషణ్ యోజన కింద అందించే భోజనం కోసం కొన్ని పాత వంటకాలను కూడా తొలగించి.. కొత్త మెనూను విడుదల చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 13, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:42 AM IST
సర్కార్ బడుల్లో కొత్త మెనూ.. ఇకపై మధ్యాహ్న భోజనంలో ఇడ్లీ-సాంబార్.. విద్యాశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సర్కార్ బడుల్లో కొత్త మెనూ.. ఇకపై మధ్యాహ్న భోజనంలో ఇడ్లీ-సాంబార్.. విద్యాశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు..!!
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