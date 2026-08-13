/సర్కార్ బడుల్లో కొత్త మెనూ.. ఇకపై మధ్యాహ్న భోజనంలో ఇడ్లీ-సాంబార్.. విద్యాశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు..!!

Delhi govt schools: ఢిల్లీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల మధ్యాహ్న భోజన మెనూలో మార్పులు చేసింది విద్యాశాఖ. ఇక నుంచి పిల్లలకు వారానికి ఒకసారి ఇడ్లీ, సాంబార్ అందించనున్నారు. ప్రధానమంత్రి పోషణ్ యోజన కింద అందించే భోజనం కోసం విద్యాశాఖ కొత్త మెనూను విడుదల చేసింది. మెనూలో ఉన్న కొన్ని పాత వంటకాలను కూడా మార్చారు. ప్రధానమంత్రి పోషణ్ యోజన పరిధిలోకి వచ్చే ఢిల్లీలోని అన్ని ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ-సహాయక పాఠశాలల్లో ఈ కొత్త మెనూను అమలు చేస్తారు.
కొత్త మధ్యాహ్న భోజన మెనూ 6 రోజుల పాటు అమలులో ఉంటుంది:
విద్యాశాఖ జారీ చేసిన ఉత్తర్వు ప్రకారం, పీఎం పోషణ్ పథకం కింద విద్యార్థులకు ఇకపై ఆరు రోజుల వైవిధ్యభరితమైన భోజన పథకాన్ని అందించనున్నారు. ఈ కొత్త మెనూలో ఇడ్లీ-సాంబార్తో పాటు పూరీ-చనా, రైస్-పప్పు, కూర కూడా ఉంటాయి. ఈ కొత్త మెనూ కోసం అవసరమైన ఏర్పాట్లను పూర్తి చేయాలని విద్యాశాఖ పాఠశాలలు, ఆహార పంపిణీ సంస్థలను ఆదేశించింది. ఇడ్లీ-సాంబార్ అమలును ఆగస్టు 24వ తేదీ వరకు ఖరారు చేయగా, మిగిలిన మార్పులను తక్షణమే అమలు చేస్తారు.
కొత్త 6 రోజుల మెనూ ఈ విధంగా ఉంటుంది :
1వ రోజు – పూరీ, మినపపప్పు పులుసు, మెత్తగా చేసిన కూరగాయలు
2వ రోజు – ఇడ్లీ, సాంబార్
3వ రోజు – అన్నం, శనగలు, మెత్తగా చేసిన కూరగాయలు
4వ రోజు – పూరీ, శనగలు, మెత్తగా చేసిన కూరగాయలు
5వ రోజు – అన్నం, పప్పులు
6వ రోజు – అన్నం, కూర
ఇడ్లీ సాంబార్కు రెండు వారాలు
విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్ మొదటి రోజు కొత్త మెనూను, మూడవ రోజు నుండి ఆరవ రోజు వరకు భోజనాన్ని తక్షణమే అమలు చేయాలని ఆదేశించింది. పాఠశాలలు, సంబంధిత ఏజెన్సీలకు ఇడ్లీ సాంబార్ను ప్రవేశపెట్టడానికి గరిష్టంగా రెండు వారాల సమయం ఇచ్చింది. విద్యాశాఖ ప్రకారం, ఇడ్లీ సాంబార్ తయారీకి ప్రత్యేక పరికరాలు, వివిధ పదార్థాలు, అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది అవసరం. అందుకే దీని అమలు కోసం ప్రత్యేక కాలపరిమితిని కేటాయించారు. ఎంప్యానెల్డ్ ఎన్జీవోలు, కేంద్రీకృత వంటశాల ఏజెన్సీలు ఆగస్టు 24వ తేదీలోగా పాఠశాలల్లో ఇడ్లీ సాంబార్ వడ్డించడం ప్రారంభించాలని ఆదేశించింది.
ప్రతి పాఠశాలలో ఒకే రకమైన ఆహారాన్ని అందించాల్సిన అవసరం లేదు :
ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ (NGO) లేదా కేంద్రీకృత వంటశాల ఏజెన్సీ అన్ని పాఠశాలలకు ఒకే రోజున ఒకే రకమైన భోజనాన్ని అందించడం తప్పనిసరి కాదని విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్ స్పష్టం చేసింది. కావలసిన పదార్థాల లభ్యత, రవాణా సంబంధిత సమస్యలు, ఇతర అవసరాలను బట్టి, ఆమోదించిన మెనూలోని వేర్వేరు వంటకాలను వేర్వేరు పాఠశాలల్లో అందించవచ్చు. అయితే, ప్రతి పాఠశాల ఆరు రోజుల పాటు సవరించిన పూర్తి మెనూను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. అంటే ఒక పాఠశాల ఒక నిర్దిష్ట రోజున ఒకే వంటకాన్ని అందించవచ్చు. కానీ ఆరు రోజుల భోజన మెనూలో పేర్కొన్న అన్ని ఎంపికలను తప్పనిసరిగా చేర్చాలని పేర్కొంది.
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