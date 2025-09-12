CIBIL Score: సిబిల్‌ స్కోర్‌ 350 ఉన్నా పర్లేదు.. ఈ 5 చిట్కాలతో రూ. 5 లక్షల వరకు లోన్‌ సాధ్యం

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

If Have CIBIL Score 350 You Will Get Easy Loan Up To 5 Lakhs: మారిన జీవన ప్రమాణాలతో రుణాలు తీసుకోవడం తప్పనిసరిగా మారింది. రుణం లేనిది జీవన వ్యయం గడవడం లేదు. సిబిల్‌ స్కోరు తక్కువ ఉన్నా పర్సనల్ లోన్ రూ.లక్షల్లో పొందవచ్చు. ఈ ఐదు చిట్కాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 12, 2025, 12:23 AM IST

Personal Loan Eligibility: పెరుగుతున్న ఖర్చులకు ప్రస్తుతం రెండో ఆదాయంపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఆదాయం కొంత ఖర్చులు కొండంత ఉండడంతో రుణం చేయక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. అయితే అడ్డగోలుగా రుణాలు చేస్తుంటే సిబిల్‌ స్కోర్‌ క్షీణిస్తుంది. వీటి కారణంగా కొత్తగా రుణాలు పొందడం చాలా కష్టం. సిబిల్‌ తక్కువ ఉంటే రుణ సంస్థలు చెల్లించవు. రుణాలు రావడం కష్టం. అయితే కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే మాత్రం సులభంగా రుణాలు వస్తాయి. సిబిల్‌ తక్కువ ఉన్నా కూడా వ్యక్తిగత రుణాలు సులభంగా పొందవచ్చు. సిబిల్‌ స్కోరు 300 వరకు ఉన్నా బ్యాంకులు, రుణ సంస్థలు చిన్న రుణాలను సులభంగా అందించగలవు.

Also Read: Honda Bikes Cut: హోండా బైక్‌ లవర్‌లకు జాక్‌పాట్‌.. రూ.18 వేలు తగ్గిన బైక్‌ల ధరలు ఇలా

స్థిర డిపాజిట్లు, బంగారం లేదా బీమా పాలసీలు వంటి ఆస్తులను తాకట్టు పెట్టడం ద్వారా సురక్షిత రుణాలు పొందవచ్చు. తక్కువ సిబిల్‌ స్కోరు ఉన్నప్పుడు అన్‌సెక్యూర్డ్ రుణాల కంటే ఇవి మెరుగైన అవకాశం ఉంటుంది. ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ ఆధారంగా సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ పొందడం అనేది రుణం పొందడానికి.. సిబిల్‌ స్కోర్‌ను మెరుగుపరచుకోవడానికి సులభమైన మార్గం. సిబిల్‌ స్కోరు తక్కువగా ఉన్నా పర్సనల్ లోన్ పొందడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. తక్కువ సిబిల్‌ స్కోర్‌తో కూడా వ్యక్తిగత రుణం లేదా క్రెడిట్ కార్డు పొందడం సాధ్యమే. రుణదాతలు, బ్యాంకులు సాధారణంగా సిబిల్‌ స్కోరు ఆధారంగా రుణాలు పొందుతాయి. అయితే మీకు తక్కువ స్కోరు ఉన్నప్పటికీ రుణం పొందడానికి కొన్ని వ్యూహాలను అనుసరించవచ్చు.

Also Read: Public Holiday: ఈరోజు అన్నీ స్కూల్స్‌, కాలేజ్‌లకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ఆఫీస్‌లకు కూడా!

ఐదు చిట్కాలు ఇవే!

చిన్న రుణాలు: సిబిల్‌ తక్కువ స్కోర్‌ ఉంటే ఎక్కువ రుణాలు రావు. చిన్న వ్యక్తిగత రుణాలు ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ సిబిల్‌ స్కోర్‌ ఉన్నప్పటికీ బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు చిన్న రుణాలను సులభంగా అందిస్తాయి. తక్కువ రుణం పొందితే తీర్చడానికి కూడా సులువు.

పూచీకత్తు రుణం: స్థిరమైన డిపాజిట్లు, బంగారం, బీమా పాలసీలు వంటి ఆస్తులను తాకట్టు పెడితే సెక్యుర్డ్ రుణాలు పొందవచ్చు. తక్కువ సిబిల్‌ స్కోరు ఉన్నా సెక్యూర్డ్ రుణం.. అన్‌సెక్యూర్డ్ రుణం కంటే మెరుగైన అవకాశం. ఇది రుణదాతకు భద్రతను అందిస్తుంది.

తాకట్టు: సిబిల్ స్కోరు తక్కువ ఉన్నప్పటికీ పేస్లిప్‌లు, ఇతర ఆదాయ వనరులు లేదా ఆస్తి వివరాలను చూపిస్తే రుణం ఆమోదించవచ్చు. మీరు ఆదాయ రుజువును చూపించగలిగితే రుణ దాతలు రుణాలు ఇవ్వడానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతారు.

సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్: ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ ఆధారంగా సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ పొందడం అనేది రుణం పొందడానికి.. మీ సిబిల్‌ స్కోర్‌ను మెరుగుపరచడానికి సులభమైన మార్గం. ఈ కార్డులను ఉపయోగించి.. మీరు మీ బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించడంతో సిబిల్‌ స్కోర్‌ను పెంచుకోవచ్చు.

ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలను సంప్రదింపు: తక్కువ సిబిల్‌ స్కోరు కారణంగా బ్యాంకులు రుణాన్ని నిరాకరిస్తే.. ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలు సులభంగా రుణాలు అందించగలవు. ఇవి సాంప్రదాయ బ్యాంకుల కంటే తక్కువ కఠినమైన నియమాలను కలిగి ఉంటాయి.

తక్కువ సిబిల్‌ స్కోరు అడ్డంకిగా ఉన్నప్పటికీ సరైన ప్రణాళిక, ఈ చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా వ్యక్తిగత రుణం పొందడం సాధ్యమవుతుంది. ఈ వ్యూహాలతో మీ ఆర్థిక అవసరాలను సులభంగా తీర్చుకోండి!

