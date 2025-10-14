English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • IMF: అమెరికా టారిఫ్స్ భారత్‎ను ఏం పీకలేవు.. ట్రంప్‎నకు ఇచ్చి పడేసిన ఐఎంఎఫ్..!!

IMF: అమెరికా టారిఫ్స్ భారత్‎ను ఏం పీకలేవు.. ట్రంప్‎నకు ఇచ్చి పడేసిన ఐఎంఎఫ్..!!

IMF- World Bank: అంతర్జాతీయంగా నెలకున్న వాణిజ్య సవాళ్ల మధ్య భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత బలంగా ముందుకు సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి మంగళవారం భారత్ కు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. 2025-26 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి భారత జీడీపీ వృద్ధి అంచనాను 6.4శాతం నుంచి 6.6 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. అంతేకాదు భారత ఎగుమతులపై అమెరికా భారీ సుంకాలను విధించినా.. దేశీయంగా బలమైన పనితీరు కారణంగా ఈ అంచనాను సవరించినట్లు తన వరల్డ్ఎకనామిక్ ఔట్ లుక్ రిపోర్టులో స్పష్టం చేసింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 14, 2025, 10:34 PM IST

Trending Photos

School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
AP School Holiday 2025
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
5
Staff Selection Commission Notification
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
5
Surya Gochar
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
IMF: అమెరికా టారిఫ్స్ భారత్‎ను ఏం పీకలేవు.. ట్రంప్‎నకు ఇచ్చి పడేసిన ఐఎంఎఫ్..!!

Add Zee News as a Preferred Source

IMF- World Bank: అమెరికాకు బిగ్ షాకిచ్చింది ఐఎంఎఫ్. భారత ఎగుమతులపై అమెరికా విధించిన సుంకాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ.. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ తన వృద్ధి అంచనాను నిలబెట్టుకుంది. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి తాజాగా విడుదల చేసిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్ లుక్ రిపోర్టులో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి భారత జీడీపీ అంచనాను

6.4 శాతం నుండి 6.6 శాతానికి పెంచింది. ఐఎంఎఫ్ ప్రకారం ఈ అంచనా పెరుగుదల ప్రధానంగా మొదటి త్రైమాసికంలో భారతదేశం సాధించిన బలమైన వృద్ధి కారణంగా చోటుచేసుకుందని తెలిపింది. అమెరికా సుంకాల ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ.. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరంగా ముందుకు సాగుతోందని నివేదికలో పేర్కొంది.

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి చెందిన ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో భారత్ 7.8 శాతం జీడీపీ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇది గత ఏడాదిలో అత్యధిక వృద్ధి రేటు. ప్రైవేట్ వినియోగం వినియోగదారుల వ్యయం పెరగడం ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని IMF స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు , ప్రభుత్వం ఇటీవల అమలు చేసిన జీఎస్టీ సంస్కరణలు కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊపునిచ్చాయి. వినియోగ వస్తువులు, సేవలపై పన్ను రేట్లు తగ్గించడంతో దేశీయ డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుందని IMF భావిస్తోంది. ఈ దేశీయ వృద్ధి అమెరికా సుంకాల వల్ల ఎగుమతులపై ఏర్పడే ప్రతికూల ప్రభావాన్ని సమతూకం చేస్తుందని అంచనా వేసింది.

IMF అంచనాలకు అనుగుణంగా, ప్రపంచ బ్యాంక్ కూడా ఇటీవల భారత ఆర్థిక వృద్ధి అంచనాను 6.3 శాతం నుండి 6.5 శాతానికి పెంచింది. ఈ రెండు సంస్థలు భారత్‌పై సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేయడం, దేశ ఆర్థిక శక్తిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరోసారి చాటుతోంది. అయితే, IMF ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కొంత ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. చైనాను మినహాయిస్తే, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ల వృద్ధి రేటు తగ్గే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. IMF అంచనా ప్రకారం, అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు 2024లో 4.3 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయగా, అది 2025లో 4.2 శాతానికి, 2026లో 4 శాతానికి పడిపోవచ్చు. చైనాకు వెలుపల ఉన్న దేశాలు కొన్ని రంగాల్లో బలాన్ని చూపుతున్నప్పటికీ, తాజా డేటా వాటి వృద్ధి దిశ కొంత మందగిస్తున్నట్లు సూచిస్తోంది.

Also Read: Govt Pension Scheme: ఈ ఒక్క పని చేయండి చాలు.. మీ జీవిత భాగస్వామికి ప్రతి నెలా రూ. 5వేలు లభిస్తాయి..!!  

IMF నివేదికలో, అమెరికా సుంకాల పెరుగుదల గ్లోబల్ డిమాండ్‌ను తగ్గిస్తోందని, వాణిజ్య విధానాలపై పెరుగుతున్న అనిశ్చితి పెట్టుబడులపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోందని పేర్కొంది. ఇది ముఖ్యంగా ఎగుమతులపై ఆధారపడి ఉన్న దేశాలకు సవాల్‌గా మారింది. ఇక IMF మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టాలినా జార్జివా భారతదేశాన్ని ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధికి కీలక ఇంజిన్‌గా అభివర్ణించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి రాబోయే సంవత్సరాల్లో సగటున 3 శాతం వద్ద స్థిరపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం. ఇది మహమ్మారి ముందు ఉన్న 3.7 శాతంతో పోలిస్తే తక్కువ అయినప్పటికీ, చైనా వృద్ధి మందగిస్తుండటంతో భారతదేశం ప్రపంచ వృద్ధికి ప్రధాన శక్తిగా ఎదుగుతోంది అని తెలిపారు.

మొత్తానికి IMF, ప్రపంచ బ్యాంక్ రెండూ భారతదేశ ఆర్థిక దిశను ప్రశంసించాయి. అమెరికా సుంకాల వంటి బాహ్య ఒత్తిళ్లు ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశం తన దేశీయ వినియోగం, విధాన సంస్కరణలు, స్థిర ఆర్థిక ప్రణాళికల ద్వారా వృద్ధిని కొనసాగిస్తోందని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

Also Read: US Passport: గోతులు తవ్వుకున్న ట్రంప్.. దెబ్బకు పడిపోయిన అమెరికా పాస్పోర్ట్ పవర్ .. టాప్ లో ఆసియా దేశాలు..!!

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

IMFIMF -World BankIMF IndiaIndian economy

Trending News