IMF- World Bank: అమెరికాకు బిగ్ షాకిచ్చింది ఐఎంఎఫ్. భారత ఎగుమతులపై అమెరికా విధించిన సుంకాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ.. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ తన వృద్ధి అంచనాను నిలబెట్టుకుంది. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి తాజాగా విడుదల చేసిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్ లుక్ రిపోర్టులో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి భారత జీడీపీ అంచనాను
6.4 శాతం నుండి 6.6 శాతానికి పెంచింది. ఐఎంఎఫ్ ప్రకారం ఈ అంచనా పెరుగుదల ప్రధానంగా మొదటి త్రైమాసికంలో భారతదేశం సాధించిన బలమైన వృద్ధి కారణంగా చోటుచేసుకుందని తెలిపింది. అమెరికా సుంకాల ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ.. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరంగా ముందుకు సాగుతోందని నివేదికలో పేర్కొంది.
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి చెందిన ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో భారత్ 7.8 శాతం జీడీపీ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇది గత ఏడాదిలో అత్యధిక వృద్ధి రేటు. ప్రైవేట్ వినియోగం వినియోగదారుల వ్యయం పెరగడం ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని IMF స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు , ప్రభుత్వం ఇటీవల అమలు చేసిన జీఎస్టీ సంస్కరణలు కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊపునిచ్చాయి. వినియోగ వస్తువులు, సేవలపై పన్ను రేట్లు తగ్గించడంతో దేశీయ డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుందని IMF భావిస్తోంది. ఈ దేశీయ వృద్ధి అమెరికా సుంకాల వల్ల ఎగుమతులపై ఏర్పడే ప్రతికూల ప్రభావాన్ని సమతూకం చేస్తుందని అంచనా వేసింది.
IMF అంచనాలకు అనుగుణంగా, ప్రపంచ బ్యాంక్ కూడా ఇటీవల భారత ఆర్థిక వృద్ధి అంచనాను 6.3 శాతం నుండి 6.5 శాతానికి పెంచింది. ఈ రెండు సంస్థలు భారత్పై సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేయడం, దేశ ఆర్థిక శక్తిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరోసారి చాటుతోంది. అయితే, IMF ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కొంత ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. చైనాను మినహాయిస్తే, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ల వృద్ధి రేటు తగ్గే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. IMF అంచనా ప్రకారం, అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు 2024లో 4.3 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయగా, అది 2025లో 4.2 శాతానికి, 2026లో 4 శాతానికి పడిపోవచ్చు. చైనాకు వెలుపల ఉన్న దేశాలు కొన్ని రంగాల్లో బలాన్ని చూపుతున్నప్పటికీ, తాజా డేటా వాటి వృద్ధి దిశ కొంత మందగిస్తున్నట్లు సూచిస్తోంది.
IMF నివేదికలో, అమెరికా సుంకాల పెరుగుదల గ్లోబల్ డిమాండ్ను తగ్గిస్తోందని, వాణిజ్య విధానాలపై పెరుగుతున్న అనిశ్చితి పెట్టుబడులపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోందని పేర్కొంది. ఇది ముఖ్యంగా ఎగుమతులపై ఆధారపడి ఉన్న దేశాలకు సవాల్గా మారింది. ఇక IMF మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టాలినా జార్జివా భారతదేశాన్ని ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధికి కీలక ఇంజిన్గా అభివర్ణించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి రాబోయే సంవత్సరాల్లో సగటున 3 శాతం వద్ద స్థిరపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం. ఇది మహమ్మారి ముందు ఉన్న 3.7 శాతంతో పోలిస్తే తక్కువ అయినప్పటికీ, చైనా వృద్ధి మందగిస్తుండటంతో భారతదేశం ప్రపంచ వృద్ధికి ప్రధాన శక్తిగా ఎదుగుతోంది అని తెలిపారు.
మొత్తానికి IMF, ప్రపంచ బ్యాంక్ రెండూ భారతదేశ ఆర్థిక దిశను ప్రశంసించాయి. అమెరికా సుంకాల వంటి బాహ్య ఒత్తిళ్లు ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశం తన దేశీయ వినియోగం, విధాన సంస్కరణలు, స్థిర ఆర్థిక ప్రణాళికల ద్వారా వృద్ధిని కొనసాగిస్తోందని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
