Income tax return filing last date July 31: ఆదాయపు పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, సీనియర్ సిటిజన్లు, స్వయం ఉపాధి వ్యక్తులందరికీ ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక. 2026-27 అసెస్మెంట్ సంవత్సరానికి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లను దాఖలు చేయడానికి గడువు సమీపిస్తోంది. కేవలం ఒక వారం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. మీరు జూలై 31, 2026 లోగా మీ ఐటీ రిటర్న్ను దాఖలు చేయడంలో విఫలమైతే, మీరు భారీ జరిమానాలు, వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయానికి సంబంధించి ఆదాయపు పన్ను శాఖ ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని పంచుకుంది. ఇప్పటివరకు 30 మిలియన్లకు పైగా ఐటీఆర్లు దాఖలు చేసినట్లు తెలిపింది.
ఒకే రోజులో 1.5 మిలియన్లకు పైగా ఫైలింగ్లు
చివరి నిమిషంలో సర్వర్ సమస్యలను నివారించడానికి పన్ను చెల్లింపుదారులు ముందుగానే ఫైల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఫలితంగా, జూలై 21, మంగళవారం నాడు, ఒక్క రోజులోనే 1.5 మిలియన్లకు పైగా ఐటీఆర్లు దాఖలు అయ్యాయి. మొత్తం రిటర్న్ల సంఖ్య 30 మిలియన్ల మార్కును దాటిందని, ఒక్క రోజులోనే 1.5 మిలియన్ల రిటర్న్లు దాఖలు అయ్యాయని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇండియా తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో పోస్ట్ చేసింది.
ఐటీఆర్ 1, 2 ఎవరు దాఖలు చేయాలి?
వ్యక్తులు , ఉద్యోగులు తమ ITR-1.. ITR-2 ఫైళ్లను దాఖలు చేయడానికి చివరి గడువు జూలై 31, 2026. జూలై చివరి కొన్ని రోజులలో అధికారిక ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్పై రద్దీ గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది . సర్వర్లు మొరాయించే అవకాశం ఉంటుంది. జూలై 31 లోగా ITR దాఖలు చేయనట్లయితే.. సెక్షన్ 234F కింద రూ. 5,000 వరకు ఆలస్య రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
జీతం ఆదాయం, సొంత ఇల్లు ఉన్న వ్యక్తులు రూ. 50 లక్షల వరకు వార్షిక ఆదాయం ఉన్న సాధారణ పన్ను చెల్లింపుదారులు ITR-1 (సహజ్) ఫారమ్ను దాఖలు చేయాలి. అదేవిధంగా, మూలధన లాభాలు, బహుళ గృహాలు, క్రిప్టో లేదా విదేశీ ఆస్తుల నుండి వచ్చే ఆదాయం ఉన్న వ్యక్తులు ITR-2 ఫారమ్ను దాఖలు చేయాలి. మీరు ఇంకా మీ ITR దాఖలు చేయకపోతే, చివరి నిమిషం వరకు వేచి ఉండకండి. ఇప్పుడే అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి, మీ రిటర్న్ను పూర్తి చేసి, దానిని తప్పకుండా ఇ-వెరిఫై చేసుకోండి. గడువును తప్పిపోతే జరిమానాలు.. చట్టపరమైన చర్యలకు దారితీయవచ్చు. అందుకే చివరి నిమిషం వరకు వేచి ఉండవద్దని ఆర్థిక నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
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