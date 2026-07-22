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ఒక్క రోజే 15 లక్షల మంది ఫైలింగ్.. ఐటీ శాఖ కొత్త అప్‌డేట్.. ఇంకో వారమే గడువు..ఆలస్యమైతే అంతే..!!

Income tax return filing last date July 31: వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులకు ముఖ్య గమనిక. మీ ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్  చేసేందుకు సమయం దగ్గర పడుతోంది. ఇంకో వారం రోజుల్లో పూర్తి చేయనట్లయితే పెనాల్టీలు, వడ్డీలతోపాటు చట్టపరమైన చర్యలు కూడా ఎదుర్కొవల్సి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ఒక్కరోజే 15లక్షల మంది ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసినట్లు ఇన్ కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్ మెంట్ తెలిపింది. మొత్తం 3కోట్ల మార్క్ దాటినట్లు తెలిపింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 22, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:18 PM IST
ఒక్క రోజే 15 లక్షల మంది ఫైలింగ్.. ఐటీ శాఖ కొత్త అప్‌డేట్.. ఇంకో వారమే గడువు..ఆలస్యమైతే అంతే..!!

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఒక్క రోజే 15 లక్షల మంది ఫైలింగ్.. ఐటీ శాఖ కొత్త అప్‌డేట్.. ఇంకో వారమే గడువు..ఆలస్యమైతే అంతే..!!
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