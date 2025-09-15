English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ITR Filling Deadline: ఐటీఆర్ ఫైలింగ్‎కు నేడే లాస్ట్ ఛాన్స్.. టాక్స్ పేయర్స్‎కు కేంద్రం బిగ్ అలర్ట్..!!

ITR Filing Deadline Extension:  టాక్స్ పేయర్స్ కు బిగ్ అలర్ట్. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో సంపాదించిన ఆదాయానికి సంబంధించి..ఐటీఆర్ దాఖలుకు గడువు సెప్టెంబర్ 15తో ముగియనుంది. జులై 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 15 వరకు పొడిగించగా.. ఆ గడువు నేటితో ముగుస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే మరోసారి గడువును కేంద్రం పొడిగించినట్లు ప్రచారం జరుగుతుండటంతో దీనిపై ఐటీ శాఖ క్లారిటీ ఇచ్చింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 15, 2025, 02:30 PM IST

ITR Filing Deadline Extension: భారతదేశంలో నిర్దిష్ట ఆదాయ పరిమితిని దాటిన ప్రతి ఒక్కరు పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం ప్రతి ఏడాది ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ (ITR) ఫైల్ చేయడం తప్పనిసరి. సాధారణంగా ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ గడువు జూలై 31 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే ఈసారి కేంద్రం ఆ గడువును పొడిగించి సెప్టెంబర్ 15 వరకు అవకాశాన్ని కల్పించింది. అంటే ఈ రోజుతోనే ఆ గడువు ముగుస్తోంది. ఇదే సమయంలో సోషల్ మీడియాలో "ఐటీఆర్ గడువు సెప్టెంబర్ 30 వరకు పొడిగించారు" అనే వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కానీ ఆదాయపు పన్ను శాఖ దీనిపై స్పష్టతనిచ్చింది. ఆ ప్రచారం మొత్తం ఫేక్ న్యూస్ అని ఖండించింది. ఇప్పటికే గడువు జూలై 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 15 వరకు పొడిగించామని, ఇకపై మరింత పొడిగింపు ఉండదని టాక్స్‌పేయర్లకు క్లారిటీ ఇచ్చింది.

ఇప్పటి వరకు దాదాపు 6 కోట్ల మంది టాక్స్‌పేయర్లు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసినట్లు ఆదాయపు పన్ను శాఖ వెల్లడించింది. అందులో 5.51 కోట్ల మంది ఇ-వెరిఫై పూర్తి చేశారు. అలాగే 3.78 కోట్ల రిటర్న్స్ ఇప్పటికే ప్రాసెస్ అయ్యాయి. అయినప్పటికీ, ఇంకా రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయని వారు ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాళ్టిలోపే పూర్తి చేయాలని సూచించింది. పన్ను చెల్లించాల్సిన ప్రతి ఒక్కరూ తమకు అనుకూలమైన పాత పన్ను విధానం (Old Regime) లేదా కొత్త పన్ను విధానం (New Regime) ఎంచుకుని రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలని సలహా ఇచ్చింది.

ఐటీఆర్ గడువు ఇవాళ్టితో ముగిసినప్పటికీ, డిసెంబర్ 31 వరకు ఆలస్యంగా ఫైలింగ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆ సందర్భంలో జరిమానా తప్పనిసరి. రూ. 5 లక్షలకు పైగా ఆదాయం ఉన్న వారు రూ. 5,000 జరిమానా చెల్లించాలి. రూ. 5 లక్షలలోపు ఆదాయం ఉన్నవారికి జరిమానా రూ.1,000 మాత్రమే. కృత్రిమంగా ఖర్చులు చూపించి లేదా తప్పుడు వివరాలతో రిఫండ్ పొందే ప్రయత్నం చేయడం నేరం అని ఐటీ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇటువంటి చర్యలు భవిష్యత్తులో నోటీసులు, జరిమానాలు, ఇతర ఇబ్బందులకు దారితీయవచ్చని చెప్పింది.

Also Read: Mega DSC Final List: బిగ్ అలర్ట్.. మెగా డీఎస్సీ -2025 ఫైనల్ లిస్ట్ రిలీజ్.. డైరెక్ట్‌గా చెక్ చేసుకోండిలా..!!  

అలాగే టాక్స్‌పేయర్లకు సహాయం అందించడానికి ఆదాయపు పన్ను శాఖ 24x7 హెల్ప్‌లైన్, లైవ్ చాట్స్, వెబ్ సెషన్స్, కాల్స్, ఇమెయిల్స్ ద్వారా సేవలను అందుబాటులో ఉంచింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్,  అధికారిక సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ద్వారానే అప్‌డేట్స్‌ను నమ్మాలని సూచించింది.  మొత్తం మీద, పన్ను చెల్లించడం ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో లోన్లు తీసుకోవడంలో, వీసా ప్రాసెస్‌లో, ఆర్థిక లావాదేవీలలో కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే పన్ను చెల్లింపుదారులు తప్పనిసరిగా గడువు ముగిసేలోపే ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయాలి. సెప్టెంబర్ 15 చివరి తేదీ కాబట్టి ఇంకా చేయని వారు వెంటనే పూర్తి చేయడం అత్యంత అవసరం.

Also Read: Airtel: ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్లకు ఫెస్టివల్ బంపర్ ఆఫర్‌.. ఈ ప్లాన్‎తో ఓటీటీ, గూగుల్ వన్ స్టోరేజీ, ఏఐ, కాలింగ్.. డేటా ఫ్యాక్ ఫ్రీ..!!

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Income Tax Returns 2025ITR filing deadlineITR Last Date September 15ITR PenaltyFake News ITR Extension

