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ఐటీఆర్ ఫైలింగ్‌లో తప్పులు దొర్లాయా? వెరిఫై చేయకముందే సరిదిద్దుకోండిలా.. సింపుల్ ప్రాసెస్..!!

Income Tax Return: ఐటీఆర్ దాఖలు చేసేటప్పుడు కొన్ని పొరపాట్లు జరిగినట్లయితే.. ఈ వెరిఫికేషన్ ముందే డిస్కార్డ్ ఆప్షన్ తో పాత ఐటీఆర్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఆన్ వెరిఫైడ్ రిటర్న్ పోర్ట్ నుంచి డిలీట్  చేసిన..కొత్త వివరాలతో ఫ్రెష్ ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసేందుకు వీలుంటుంది. అయితే గడువు తేదీ దాటిన తర్వాత డిస్కార్డ్ చేస్తే లేట్ ఫీజు చెల్లించాల్సి వస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:23 PM IST
ఐటీఆర్ ఫైలింగ్‌లో తప్పులు దొర్లాయా? వెరిఫై చేయకముందే సరిదిద్దుకోండిలా.. సింపుల్ ప్రాసెస్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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