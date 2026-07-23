Income Tax Return: ఆదాయం పన్ను రిటర్న్స్ దాఖలు చేసే సమయంలో వేగంలోనూ లేదా సరైన పత్రాలు అందుబాటులో లేకపోవడం వలన తప్పులు జరుగుతుంటాయి. ఇదంతా సర్వసాధారణమే. ఆదాయ వివరాలు సరిగా ఇవ్వకపోవడం వల్ల క్లెయిమ్ చేయాల్సిన మినహాయింపులు మర్చిపోవడం వల్ల లేదా పన్ను లెక్కల్లో పొరపాట్లు జరగడం వంటివి టాక్స్ పేయర్స్ కు ఆందోళనకు గురి చేస్తుంటాయి. గతంలో ఇటువంటి తప్పులు సరిదిద్దుకునేందుకు రివైజ్డ్ రిటర్న్ మాత్రమే ఏకైక మార్గంగా అందుబాటులో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఐటీ శాఖ తీసుకువచ్చిన డిస్కార్డ్ అనే ఆప్షన్ తో మీరు సమర్పించిన అసంపూర్ణ లేదా తప్పుల ఐటీఆర్ ను పూర్తిగా ఐటీ పోర్టల్ నుంచి డిలీట్ చేసి మళ్లీ కొత్తగా రిటర్న్ ఫైల్ చేసే వెసులుబాటును కల్పించింది. అయితే దీనికి ఒక కండిషన్ ఉంది.
డిస్కార్డ్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు, ఏవిధంగా పనిచేస్తుంది?
మీరు ఐటిఆర్ దాఖలు చేసిన తర్వాత ఈ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయనట్లయితే ఈ డిస్కార్డ్ ఆప్షన్ మీకు అందుబాటులో ఉండదు. ఒకవేళ మీరు ఐటీఆర్ ఆన్లైన్లో వెరిఫై చేసిన లేదా ఐటీఆర్-వి ఫిజికల్ కాపీని బెంగళూరులోని సిపిసి కి పంపించినా ఈ ఆప్షన్ ఎట్టి పరిస్థితిలో పనిచేయదు. ఒకసారి ఐటీఆర్ ను డిస్కార్డ్ చేస్తే మీరు అంతకుముందు సబ్మిట్ చేసిన డేటా మొత్తం ఐటి పోర్టల్ రికార్డుల నుంచి పర్మినెంట్గా డిలీట్ అవుతుంది. కాబట్టి కొత్తగా ఫైల్ చేసే ముందు మొదటి నుంచి అన్ని వివరాలు జాగ్రత్తగా ఎంటర్ చేయాలి అని టాక్స్ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ సదుపాయం అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2023 24 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. టాక్స్ పేయర్స్ డిసెంబర్ 31 తేదీ వరకు తమ వద్ద ఉన్నఅన్ వెరిఫైడ్ రిటర్న్స్ ను ఎన్నిసార్లు అయినా డిస్కార్డ్ చేస్తే కొత్త ఫైల్ చేసుకోవచ్చు.
చాలామంది డిస్కార్డ్ వర్సెస్ రివైజ్డ్ రిటర్న్ మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటి అని గందరగోళానికి గురవుతుంటారు.
రివైజ్డ్ రిటర్న్ (Section 139(5)): మీరు ఇప్పటికే ఐ టి ఆర్ ను వెరిఫై చేసినట్లయితే తప్పులను సరిదిద్దుకునేందుకు రివైజ్డ్ రిటర్న్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనిలో మీ ఒరిజినల్ ఐటిఆర్ డేటా పోర్టల్లో అలాగే ఉండిపోతుంది. దానిపై సవరణ మాత్రమే జరుగుతాయి
డిస్కార్డ్ ఆప్షన్: ఇది అసలు మీ ఐటీఆర్ చేయనట్లే అని చెప్పాలి. పాత రిటర్న్ రికార్డు పూర్తిగా డిలీట్ అవుతుంది.
ఇన్వెస్టరు పన్ను చెల్లింపు దారిలో గుర్తించుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన రిస్క్ ఏందంటే డిస్కార్డ్ ఆప్షన్ ఎంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందో అంతే జాగ్రత్తగా వాడాలి. ఒకవేళ మీరు జూలై 31వ తేదీ గడువు కంటే ముందు ఒరిజినల్ ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసిన ఆ తర్వాత డిస్కార్డ్ చేశారనుకుందాం. ఆగస్టులో మళ్ళీ కొత్త ఐటిఆర్ ఫైల్ చేస్తే దాన్ని లేటు రిటర్న్ గానే పరిగణిస్తుంటారు. దీని వల్ల సెక్షన్ 234f కింద ఆలస్య రుసుము పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి డెడ్ లైన్ దాటాక డిస్కార్డ్ ఆప్షన్ వాడేటప్పుడు ఈ పరిణామాలను మీరు దృష్టిలో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమని చెప్తున్నారు ట్యాక్స్ నిపుణులు.
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