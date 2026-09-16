India 100 Percent Tariff: గత ఏడాది జనవరిలో రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరించిన విషయం తెలిసిందే. భారత్, చైనా, కెనడా, మెక్సికో ఇలా పలు దేశాలపై ఎడాపెడా సుంకాలు విధించిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పటికప్పుడు పెంచడం, వెంటనే తగ్గించడం.. అంతా బాగుందనుకున్నలోపే మరోసారి బెదిరించడం, వెంటనే మాటమార్చడం అలవాటుగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే భారత్ పైనా సుంకాలు పెంచడం, రష్యా చమురు గ్యాస్ కొంటున్నారన్న అక్కసుతో ప్రతీకార సుంకాలు పెంచడం, మళ్లీ తగ్గించడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు మరోసారి భారత్ ను టార్గెట్ చేసింది ట్రంప్ సర్కార్. రష్యా నుంచి చమురు, గ్యాస్ కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్ సహా మరికొన్ని దేశాలపై భారీగా టారిఫ్స్ విధించేందుకు అవకాశం కల్పించే అమెరికాలో ఓ బిల్లు అత్యంత కీలక ప్రక్రియకు చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
లిండ్సే ఓ. గ్రాహం రష్యా, ఇరాన్లపై ఆంక్షల చట్టం 2026గా పిలవబడే ఈ బిల్లు, ప్రతినిధుల సభలో తుది ఓటింగ్కు సిద్ధంగా ఉంది. ఇది ఆమోదం పొందితే, రష్యా నుండి ముడి చమురు కొనుగోలు చేసే అనేక దేశాలపై 100శాతం వరకు సుంకాలు విధించే అధికారం అమెరికా అధ్యక్షుడికి లభిస్తుంది.
ఈ బిల్లును ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు మంగళవారం అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో విధానపరమైన ఓటింగ్ జరిగింది. ఇందులో ఇది 214-211 ఓట్ల తేడాతో ఆమోదం పొందింది. దీంతో బిల్లుపై పూర్తిస్థాయి ఓటింగ్కు మార్గం సుగమమైంది. ఈ బిల్లు ఇప్పటికే సెనేట్లో 86-11 ఓట్ల తేడాతో ఆమోదం పొందింది. ఇప్పుడు ప్రతినిధుల సభలో కూడా ఇది ఆమోదం పొందితే, తదుపరి దశకు వెళ్తుంది. ఈ సుంకాల ప్రభావం భారతదేశంపై కూడా పడే ప్రమాదం ఉంది.
జాబితాలో భారతదేశం, చైనా, ఇతర దేశాలు:
సెనేట్ ఆమోదించిన బిల్లులో గతంలో రష్యా నుండి చమురు, గ్యాస్ దిగుమతి చేసుకునే ప్రధాన దేశాలు 100శాతం వరకు సుంకాలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని పేర్కొంది. కానీ ఇప్పుడు దీనిపై మరింత స్పష్టత ఇచ్చింది. వీటిలో భారతదేశం, చైనా, టర్కీ, హంగేరి, అజర్బైజాన్, సింగపూర్, యూఏఈ, కిర్గిజ్స్థాన్, కజకిస్తాన్, స్లోవేకియా వంటి దేశాలు ఉన్నాయని ఇది పేర్కొంది.
రష్యా చమురు అమ్మకాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని ఉక్రెయిన్పై యుద్ధం చేయడానికి ఉపయోగిస్తోందని.. ఈ దేశాలు చమురు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా, ఉక్రెయిన్పై యుద్ధాన్ని ప్రేరేపించడం ద్వారా పరోక్షంగా రష్యాకు ఆర్థిక మద్దతు ఇస్తున్నాయని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. అందువల్ల, ఇక్కడి చమురు కొనుగోలుదారులపై ఒత్తిడి పెంచడం ద్వారా రష్యాపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచాలని అమెరికా యోచిస్తోంది.
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