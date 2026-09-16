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రష్యా చమురు కొంటే 100శాతం టారిఫా? భారత్‌కు ట్రంప్ డెడ్లీ వార్నింగ్.. రచ్చరచ్చే!

India 100 Percent Tariff:  భారత్ పై మరోసారి భారీ సుంకాలు మోపేందుకు అమెరికా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. దీనికోసం శరవేగంగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు సమాచారం. రష్యా  నుంచి చమురు కొనుగోలు  చేసే దేశాలను టార్గెట్ గా చేసుకున్న ట్రంప్ ప్రభుత్వం వంద శాతం సుంకాలు విధించేందుకు రెడీ చేసిన బిల్లు హౌస్ లో కీలక దశకు చేరుకుంది. ఫైనల్ ఓటింగ్ తర్వాత టారిఫ్స్ అమలు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 16, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:16 AM IST
రష్యా చమురు కొంటే 100శాతం టారిఫా? భారత్‌కు ట్రంప్ డెడ్లీ వార్నింగ్.. రచ్చరచ్చే!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రష్యా చమురు కొంటే 100శాతం టారిఫా? భారత్‌కు ట్రంప్ డెడ్లీ వార్నింగ్.. రచ్చరచ్చే!
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