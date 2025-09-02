Hindi-Chinese Bhai Bhai: హిందీ-చినీ భాయ్ భాయ్..ట్రంప్ కి దెబ్బ మీద దెబ్బ కొట్టిన మోదీ సార్..!!

India China Relations: భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ7ఏళ్ల తర్వాత చైనా పర్యటన చేపట్టారు. షాంఘై సహకారా సంస్థ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ యాత్రతో ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు కొత్త మలుపు తిరిగాయి. గుల్వాన్ ఘర్షణల తర్వాత సరిహద్దులో దీర్ఘకాలంగా సైనిక ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో మోదీ చైనాకు వెళ్లడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. సుంకాల పేరుతో భారత్ ను దెబ్బతీయాలనుకుంటున్న అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు కూడా ఈ ఇద్దరి భేటీ బిగ్ షాక్ తగిలినట్లయ్యిందని చెప్పవచ్చు. టియాంజిన్ నగరంలో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొన్న మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్లతో వేదిక పంచుకోవడం అంతర్జాతీయంగా విశేష చర్చనీయాంశమైంది. ఈ భేటీ ద్వారా భారత్–చైనా సంబంధాలు మళ్లీ సానుకూల దిశలోకి అడుగులు వేస్తున్నాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ద్వైపాక్షిక చర్చల ప్రధాన అంశాలు:
సమ్మిట్కు ముందే మోదీ–జిన్పింగ్ ద్వైపాక్షికంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ చర్చల్లో వాణిజ్యం పెంపు, పెట్టుబడుల ప్రవాహం, నేరుగా విమాన సర్వీసులు పునఃప్రారంభం, వీసా నిబంధనల సడలింపు వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించారు. అలాగే కైలాష్–మానసరోవర్ యాత్రను తిరిగి ప్రారంభించాలన్న భారత అభ్యర్థనకు చైనా సానుకూలంగా స్పందించింది. చైనా కొన్ని భారత ఎగుమతులపై ఉన్న ఆంక్షలను తొలగించేందుకు కూడా అంగీకరించింది. మోదీ మాట్లాడుతూ సరిహద్దు సమస్యలు శాంతియుతంగా పరిష్కారమవ్వాలని, పరస్పర నమ్మకం పెరగడం ద్వారానే రెండు దేశాలు ముందుకు సాగగలవని స్పష్టం చేశారు.
భద్రతా అంశాలు, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరాటం:
ఇండియా–చైనా చర్చల్లో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక సహకారం కూడా ప్రధాన అంశంగా నిలిచింది. SCO వేదికగా విడుదలైన ప్రకటనలో పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిని తీవ్రంగా ఖండించడం, పాకిస్తాన్ పేరు ప్రస్తావించకపోయినా నేరస్థులను న్యాయం ముందు నిలబెట్టాలని హెచ్చరించడం భారత్కు పెద్ద మద్దతుగా భావించింది. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా “ద్వంద్వ ప్రమాణాలు” వద్దన్న మోదీ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
చరిత్రలోకి ఒక చూపు .. “హిందీ చినీ భాయ్ భాయ్”
1950లలో నెహ్రూ–చౌ ఎన్లై నేతృత్వంలో పంచశీల ఒప్పందం కుదిరి, “హిందీ చినీ భాయ్ భాయ్” అనే నినాదం ప్రాచుర్యం పొందింది. కానీ 1962 యుద్ధం ఆ నమ్మకానికి తూట్లు పొడించింది. అప్పటి నుండి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఎప్పుడూ ఒడిదుడుకుల మధ్యనే కొనసాగాయి. ఇప్పుడు మోదీ–జిన్పింగ్ భేటీ ఆ పాత నమ్మకాన్ని కొంతవరకు పునరుద్ధరించే ప్రయత్నంగా భావించవచ్చు.
Also Read: Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్లో కంటే లులూ మాల్లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?
గ్లోబల్ పరిణామాల ప్రభావం:
భారత్–చైనా సాన్నిహిత్యం వెనుక మరో కారణం అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన సుంకాల యుద్ధం. అమెరికా–చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో ఆసియా దేశాలు కొత్త మార్గాలను వెతకడం ప్రారంభించాయి. రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కూడా అంతర్జాతీయ సమీకరణాలను మార్చింది. ఈ పరిస్థితుల్లో భారత్, చైనా, రష్యా ఒకే వేదికపై స్నేహభావాన్ని ప్రదర్శించడం గ్లోబల్ సౌత్ ఐక్యతకు సంకేతమని నిపుణులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
దౌత్యపరమైన సంకేతాలు:
మోదీ, జిన్పింగ్, పుతిన్ ఒకే వేదికపై నిలబడి, కలసి ఫోటోలు దిగడం పాకిస్తాన్కు ఒక రకమైన దౌత్యపరమైన ఒత్తిడిగా మారిందని అనుకోవచ్చు. SCO వేదికను భారత్ తన వైఖరిని బలంగా వ్యక్తం చేసేందుకు వినియోగించుకోవడం, అంతర్జాతీయ మద్దతును సాధించుకోవడం దౌత్యపరంగా భారత్ విజయమని చెప్పవచ్చు.
Also Read: Govt Scheme: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ గోల్డెన్ ఛాన్స్.. 50శాతం సబ్సిడీతో రైతన్న జీవితాల్లో భరోసా..!!
భవిష్యత్ దిశ:
ఇండియా–చైనా సంబంధాలు గతంలో ఎన్నో కష్టకాలాలను ఎదుర్కొన్నాయి. కానీ ఈ సమావేశం తర్వాత రెండు దేశాలు వాణిజ్యం, భద్రత, పర్యటన వంటి రంగాల్లో కొత్త దిశగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టే అవకాశముంది. 2026లో భారత్లో జరగబోయే బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి మోదీ, జిన్పింగ్ను ఆహ్వానించడం కూడా రాబోయే కాలంలో ఈ స్నేహాన్ని మరింత బలపరుస్తుందనడానికి సంకేతమని చెప్పుకోవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.