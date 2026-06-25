/India Internet Users: తగ్గేదేలే..ఇంటర్నెట్ వాడకంలో భారతీయుల సరికొత్త రికార్డు.. టాప్ కంపెనీ ఏదంటే?

India Internet Users: మనదేశంలో డిజిటల్ విప్లవం శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది. స్మార్ట్ ఫోన్ల వాడకం భారీగా పెరగడం, తక్కువ ధరకే డేటా ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉండటంతో దేశవ్యాప్తంగా ఇంటర్నేట్ వినియోగం ఎవరూ ఊహించని రీతిలో దూసుకుపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే దేశీయ టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా జనవరి-మార్చి 2026 త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఇండియన్ టెలికాం సర్వీసెస్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం.. భారతదేశం తన డిజిటల్ విప్లవంలో మరో చారిత్రాత్మక మైలురాయిని దాటింది. దేశంలో మొత్తం ఇంటర్నెట్ వినియోగదారుల సంఖ్య 1,092.79 మిలియన్లు దాటింది. ఇది త్రైమాసికంలో 6.24శాతం భారీ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. డిసెంబర్ 2025 చివరి నాటికి.. ఈ సంఖ్య 1,028.6 మిలియన్లుగా ఉంది. అంటే కేవలం 3 నెలల్లోనే భారతదేశంలో సుమారు 64.1 మిలియన్ల కొత్త ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు చేరారు.
కాగా భారతదేశపు ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థ పూర్తిగా మొబైల్, వైర్లెస్ నెట్వర్క్లపై ఆధారపడి ఉంది. మొత్తం 109.27 కోట్ల ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులలో, 104.62 కోట్ల మంది వైర్లెస్ అంటే మొబైల్ ఇంటర్నెట్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. దేశంలో వైర్డ్ ఇంటర్నెట్ వినియోగదారుల సంఖ్య ప్రస్తుతం 4.65 కోట్లుగా ఉంది. అదనంగా హై-స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవను ఉపయోగించే కస్టమర్ల సంఖ్య 5.81శాతం పెరిగి 106.58 కోట్లకు చేరుకుంది. దేశంలో మొత్తం టెలికాం చందాదారుల సంఖ్య కూడా 1.87శాతం పెరిగి 133.05 కోట్లకు చేరింది. అయితే.. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న భారీ అంతరాన్ని కూడా ఈ నివేదిక హైలైట్ చేస్తోంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో టెలిఫోన్ చందాదారుల సంఖ్య 77.87 కోట్లకు పెరగడంతో, టెలి-డెన్సిటీ 151.47శాతంతో రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, గ్రామీణ భారతదేశంలో చందాదారుల సంఖ్య 55.17 కోట్లుగా ఉండగా, టెలి-డెన్సిటీ ఇప్పటికీ కేవలం 60.46శాతం మాత్రమే ఉంది. మొత్తం టెలికాం మార్కెట్లో గ్రామీణ వాటా కూడా స్వల్పంగా తగ్గి 41.47శాతానికి చేరింది.
డిజిటల్ ఇండియా విస్తరణ టెలికాం రంగం ఆర్థిక స్థితిని మరింత బలోపేతం చేసింది. ఈ త్రైమాసికంలో టెలికాం సేవల రంగం స్థూల ఆదాయం రూ. 1.05 లక్షల కోట్లుగా నమోదైంది. కంపెనీల సర్దుబాటు చేసిన స్థూల ఆదాయం కూడా గత త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 2.90శాతం పెరిగి, రూ. 86,716 కోట్లకు చేరుకుంది.ఇంటర్నెట్తో సహా సాంప్రదాయ మీడియా వేదికలన్నింటిలో వృద్ధి కనిపించింది. మార్చి 2026 నాటికి, భారతదేశంలోని 120 నగరాల్లో మొత్తం 390 ప్రైవేట్ FM రేడియో ఛానెళ్లు పనిచేస్తూ, ఆ త్రైమాసికంలో రూ. 414.03 కోట్ల ప్రకటనల ఆదాయాన్ని ఆర్జించాయి. అదనంగా, గ్రామీణ , స్థానిక స్థాయిలలో సమాచారాన్ని అందించే కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ల సంఖ్య 564కు పెరిగింది. దేశీయంగా టెలికాం మార్కెట్ షేర్ విషయాన్ని చూస్తే ప్రైవేట్ టెలికాం దిగ్గజాల మధ్య బలమైన పోటీ నడుస్తోంది. సరికొత్త ఆఫర్లతో రిలయన్స్ జియో అగ్రస్థానంలో ఉంది. తర్వాత భారతీ ఎయిర్ టెల్ సంస్థ రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
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