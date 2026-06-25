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India Internet Users: తగ్గేదేలే..ఇంటర్నెట్ వాడకంలో భారతీయుల సరికొత్త రికార్డు.. టాప్ కంపెనీ ఏదంటే?

India Internet Users: భారత్ లో ఇంటర్నెట్ విప్లవం సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. దేశంలో మొత్తం ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు సంఖ్యం 1.09 బిలియన్లకు చేరుకుందని టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ ట్రాయ్ వెల్లడించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 25, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:47 AM IST
India Internet Users: తగ్గేదేలే..ఇంటర్నెట్ వాడకంలో భారతీయుల సరికొత్త రికార్డు.. టాప్ కంపెనీ ఏదంటే?
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇంటర్నెట్ వాడకంలో భారతీయుల సరికొత్త రికార్డు.. టాప్ కంపెనీ ఏదంటే?
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