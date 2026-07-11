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రోజుకు 13 సర్కారీ బడులు మూత.. టాప్‎లో మధ్యప్రదేశ్.. రెండో స్థానంలో తెలంగాణ..!!

Government Schools Closed: దేశంలో ప్రభుత్వ విద్యావ్యవస్థ తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుపోయింది.  గత 2025-26 విద్యా సంవత్సరంలో దేశంలో రోజుకు సగటున 13 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మూతపడినట్లు యూడీఐఎస్ఈ తాజా నివేదిక పేర్కొంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 11, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:18 AM IST
రోజుకు 13 సర్కారీ బడులు మూత.. టాప్‎లో మధ్యప్రదేశ్.. రెండో స్థానంలో తెలంగాణ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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