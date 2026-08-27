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పది పాసైతే చాలు.. ఎలాంటి వ్రాత పరీక్ష లేకుండా పోస్టల్ ఉద్యోగం..!!

India Post GDS Notification: పదవ తరగతి అర్హతతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందాలని ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు భారత తపాలా శాఖ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. దేశవ్యాప్తంగా  పలు పోస్టల్ సర్కిళ్లలో ఖాళీగాఉన్న 25,000కు పైగా గ్రామీణ డాగ్ సేవక్ పోస్టుల భర్తీకి భారీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్  చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:39 PM IST
పది పాసైతే చాలు.. ఎలాంటి వ్రాత పరీక్ష లేకుండా పోస్టల్ ఉద్యోగం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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