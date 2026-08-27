/పది పాసైతే చాలు.. ఎలాంటి వ్రాత పరీక్ష లేకుండా పోస్టల్ ఉద్యోగం..!!

India Post GDS Notification: పదవ తరగతి అర్హతతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందాలని ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు భారత తపాలా శాఖ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. దేశవ్యాప్తంగా పలు పోస్టల్ సర్కిళ్లలో ఖాళీగాఉన్న 25,000కు పైగా గ్రామీణ డాగ్ సేవక్ పోస్టుల భర్తీకి భారీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్.. అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్..డాగ్ సేవక్ విభాగాల్లో ఈ నియామకాలు చేపట్టనున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి వ్రాత పరీక్షరాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్వ్యూ కూడా లేదు. కేవలం పదో తరగతి పాస్ అయితే మెరిట్ మార్కుల ఆధారంగా ఎంపిక చేయనున్నారు.
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 25,000 పైగా పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు, వీటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారు 918, తెలంగాణలో 419 ఉన్నాయి. అయితే, తుది ఖాళీల వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్లో నోటిఫికేషన్ను తనిఖీ చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
వన్-టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTR) ప్రారంభం: ఆగస్టు 31, 2026
రిజిస్ట్రేషన్కు చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 19, 2026 (సాయంత్రం 5 గంటల వరకు)
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు, ఫీజు చెల్లింపు: సెప్టెంబర్ 2, 2026 నుండి సెప్టెంబర్ 21, 2026 వరకు (సాయంత్రం 5 గంటల వరకు)
దరఖాస్తు సవరణ అవకాశం: సెప్టెంబర్ 23, 24
అర్హత, వయోపరిమితి:
గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి 10వ తరగతి (సెకండరీ స్కూల్ పరీక్ష) ఉత్తీర్ణులైన వారు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. గణితం, ఆంగ్లంలో తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అదనంగా, వారు దరఖాస్తు చేస్తున్న సర్కిల్ స్థానిక భాషపై మంచి పట్టు కలిగి ఉండాలి. దరఖాస్తు చివరి తేదీ నాటికి అభ్యర్థుల వయస్సు 18 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాల వయో సడలింపు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు , దివ్యాంగులకు 3 సంవత్సరాల వయో సడలింపు లభిస్తుంది. ప్రాథమిక కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం.. సైకిల్ తొక్కగల సామర్థ్యం అదనపు అర్హతలుగా పరిగణించబడతాయి.
ఎంపిక ప్రక్రియ, జీతం:
ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థులను వారి 10వ తరగతి మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ జాబితా నుండి ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులను డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కోసం పిలుస్తారు. బ్రాంచ్ పోస్ట్మాస్టర్ (BPM) పోస్టుకు జీతం నెలకు రూ. 12,000 నుండి రూ. 29,380 వరకు ఉంటుంది. అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్మాస్టర్ (ABPM)/డాక్ సర్వెంట్ పోస్టుకు జీతం రూ.10,000 నుండి రూ.24,470 వరకు టైమ్ రిలేటెడ్ కంటిన్యూటీ అలవెన్స్ (TRCA)తో కలిపి ఉంటుంది.
దరఖాస్తు రుసుము, ప్రక్రియ:
జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ వర్గాలకు చెందిన పురుష అభ్యర్థులు దరఖాస్తు రుసుముగా రూ. 100. మహిళలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగులు.. ట్రాన్స్విమెన్ అభ్యర్థులకు ఫీజు మినహాయింపు అందుబాటులో ఉంది. అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్, indiapost.gov.in ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించడమైనది. తప్పుడు సమాచారం.. అనధికారిక లింకుల పట్ల జాగ్రత్త వహించాలని అధికారులు ప్రజలను హెచ్చరించారు. పూర్తి వివరాలు.. సర్కిళ్ల వారీగా ఖాళీల జాబితా కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ను జాగ్రత్తగా చదవాలని వారు కోరారు.
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