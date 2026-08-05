India Post Recruitment 2026: భారత తపాలా కార్యాలయంలో ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్. తపాలా శాఖ 10వ తరగతి అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులను నియమిస్తోంది. ఇండియా పోస్ట్ స్టాఫ్ కార్ డ్రైవర్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. తపాలా శాఖ బెంగళూరులోని తన మెయిల్ మోటార్ సర్వీస్ (MMS)లో 11 స్టాఫ్ కార్ డ్రైవర్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసింది. నియామక ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అర్హత.. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
దరఖాస్తు ఫారం అధికారిక ఇండియన్ పోస్ట్ వెబ్సైట్, www.indiapost.gov.in లో , 'స్టాఫ్ కార్ డ్రైవర్ రిక్రూట్మెంట్ 2026' లింక్ క్రింద లభిస్తుంది. ఫారం ఫార్మాట్ను డౌన్లోడ్ చేసి, ప్రింట్ తీసి, పెన్నుతో పూరించండి. విద్యార్హత ధృవపత్రాలు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, నియామక పత్రం, వయస్సు ధృవీకరణ పత్రం మొదలైన అవసరమైన పత్రాలను సెల్ఫ్ సర్టిఫైడ్, ఫారాన్ని 'మేనేజర్, మెయిల్ మోటార్ సర్వీస్, బెంగళూరు - 560001' చిరునామాకు పంపండి.
అర్హతలు :
ఈ నియామక ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి, అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. తేలికపాటి.. భారీ మోటారు వాహనాలు రెండింటికీ చెల్లుబాటు అయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను కలిగి ఉండాలి. వారికి కనీసం మూడు సంవత్సరాల డ్రైవింగ్ అనుభవంతోపాటు చిన్నపాటి మరమ్మతుల కోసం వాహన నిర్వహణపై పరిజ్ఞానం ఉండాలి. అభ్యర్థి గరిష్ట వయస్సు 56 సంవత్సరాలకు మించి ఉండకూడదు. ఈ నియామకం కేవలం ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు మాత్రమే. డిస్పాచ్ రైడర్లు.. మల్టీ-టాస్కింగ్ స్టాఫ్ (MTS)లతో సహా, తపాలా శాఖలోని అర్హతగల ఉద్యోగులకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ శాఖలో తగిన అభ్యర్థులు లభించకపోతే, ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖల ఉద్యోగులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు.
ఎంపిక ప్రక్రియ, జీతం:
ఈ నియామకానికి ఎంపిక ట్రేడ్ టెస్ట్/డ్రైవింగ్ టెస్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులు పే లెవెల్ 2 ఆధారంగా రూ. 19,900 నుండి రూ. 63,200 వరకు జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులను పొందుతారు. ఈ నియామకం ద్వారా బెంగళూరులోని మెయిల్ మోటార్ సర్వీస్ (MMS)లో 10 పోస్టులను, మైసూరులోని MMS సబ్-డిపోలో 1 పోస్టును భర్తీ చేయనున్నారు. మరింత సమాచారం కోసం, ఇండియా పోస్ట్ అధికారిక వెబ్సైట్, www.indiapost.gov.in ని సందర్శించండి.
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