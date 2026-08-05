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10వ తరగతి అర్హతతో ఇండియా పోస్ట్‌లో ఉద్యోగాలు.. నెలకు రూ.63,200 జీతం.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

India Post Recruitment 2026: 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైనా, మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఉంది. భారత తపాలా కార్యాలయం స్టాఫ్ కార్ డిపార్ట్‌మెంట్ కోసం రిక్రూట్‌మెంట్‌ను ప్రకటించింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు డ్రైవర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అర్హత ప్రమాణాల నుండి వివరాల వరకు అన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 05, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:02 PM IST
10వ తరగతి అర్హతతో ఇండియా పోస్ట్‌లో ఉద్యోగాలు.. నెలకు రూ.63,200 జీతం.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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