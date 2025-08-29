Post Office Savings Scheme: పోస్టాఫీసులో అనేక అత్యుత్తమ పథకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని కారణంగా చాలా మంది ఈ పథకాలలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. పిల్లల విద్య, భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అనేక పథకాలు పోస్టాఫీసులో ఉన్నాయి. మీరు ఈ పథకాలలో పెట్టుబడి పెడితే, అవసరమైన సమయంలో మీకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు లభిస్తుంది.
నేటి కాలంలో పిల్లల చదువు ఖర్చు తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారింది. లక్షల రూపాయలు విద్య కోసం ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పేదలు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బునంతా విద్య, వైద్యం కోసం ఖర్చు చేసే పరిస్థితి ఏర్పడింది. కానీ ఈ భారాన్ని తగ్గించడానికి, ముందుగానే సరైన పొదుపు ప్రణాళికను రూపొందించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. పోస్టాఫీసులో అందుబాటులో ఉన్న పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పథకం దీనికి ఉత్తమ ఎంపిక. ఈ పథకం కింద క్రమం తప్పకుండా చిన్న మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, మీ పిల్లల ఉన్నత విద్యకు అవసరమైన పెద్ద మొత్తాన్ని మీరు సులభంగా కూడబెట్టుకోవచ్చు.
చిన్న పొదుపుల నుండి పెద్ద నిధి!
పోస్ట్ ఆఫీస్ PPF పథకం పెట్టుబడికి చాలా సురక్షితమైన, నమ్మదగిన మార్గం. దీనిలో, మీరు ప్రతి సంవత్సరం కనీసం రూ. 500 నుండి గరిష్టంగా రూ. 1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ పథకం కాలపరిమితి 15 సంవత్సరాలు. అంటే మీరు 15 సంవత్సరాలు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెడితే, పరిపక్వత తర్వాత మీ చేతిలో పెద్ద మొత్తం లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం, ఈ పథకం సంవత్సరానికి 7.1% వడ్డీ రేటును అందిస్తుంది. ఇది పూర్తిగా పన్ను రహితమైనది. దీని కారణంగా, ఈ పథకం ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
రోజుకు రూ.70 పెట్టుబడి పెడితే ఇంత డబ్బు వస్తుంది.
మీరు ప్రతిరోజూ కేవలం రూ. 70 ఆదా చేస్తే, నెలకు దాదాపు రూ. 2,100 అవుతుంది. ఇది సంవత్సరానికి రూ. 25,200 అవుతుంది. మీరు 15 సంవత్సరాలు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెడితే, మీరు మొత్తం రూ. 3.75 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తారు. దీనిపై 7.1% వడ్డీతో కలిపి, వ్యవధి ముగింపులో మీకు దాదాపు రూ. 6.78 లక్షలు లభిస్తాయి. పిల్లలు 10వ తరగతి లేదా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఉన్నత చదువుల కోసం పెద్ద కళాశాలలో చేరాలనుకున్నప్పుడు, వారికి ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం. ఆ సమయంలో, ఈ మొత్తం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
రిస్క్ లేని పెట్టుబడి
PPF అనేది ప్రభుత్వం నిర్వహించే పథకం. కాబట్టి దీనిలో పెట్టుబడి పెట్టడం చాలా సురక్షితం. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల ఇది ప్రభావితం కాదు. అంతేకాకుండా, ఈ పథకంలో వచ్చే వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ మొత్తం రెండూ ఆదాయపు పన్ను నుండి పూర్తిగా మినహాయించబడ్డాయి. ఈ విధంగా పొదుపుతో పాటు, మీరు పన్ను ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చు.
ఈ ప్లాన్ ఎందుకు మంచి ఎంపిక?
స్థిర నిధి: పిల్లల చదువుకు అవసరమైన మొత్తం నిర్ణీత సమయంలో సిద్ధంగా ఉంటుంది.
స్థిర వడ్డీ: వడ్డీ రేటు నిర్ణయించబడినందున, భవిష్యత్తులో మీరు ఎంత పొందుతారో అంచనా వేయడం సులభం.
సురక్షితం: ప్రభుత్వ హామీ పెట్టుబడికి పూర్తి భద్రతను అందిస్తుంది.
పన్ను ప్రయోజనం: మీరు పొందే ఆదాయం పన్ను నుండి మినహాయించబడుతుంది.
చిన్న పెట్టుబడి: మీ చిన్న పెట్టుబడి కూడా దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
ఈ పథకం మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది. పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేస్తుంది.
(గమనిక: ఈ వార్త కేవలం నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. దీనిపై పెట్టుబడి పెట్టేముందు ఏదైనా సంబంధిత ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదిచడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
