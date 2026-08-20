/సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల వేళ క్లారిటీ ఇచ్చిన ఇండియాబుల్స్.. ఆ 197 రుణాలు పూర్తయ్యాయంటూ వెల్లడి.!!

Indiabulls Housing: ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్కు సంబంధించిన దీర్ఘకాలంగా నడుస్తున్న కేసులో ఒక కీలకమైన అప్డేట్ వెలువడింది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) లేవనెత్తిన ఆరు ఆరోపణలపై సీబీఐతో స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరిపించాలని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ విషయంపై ఇండియాబుల్స్ ఒక వివరణ జారీ చేసింది. వాస్తవానికి, కంపెనీ ప్రకారం, ఢిల్లీ పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) సుప్రీంకోర్టులో దాఖలు చేసిన ఒక నివేదిక ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని వెల్లడించింది. ఆ నివేదిక ప్రకారం, సదరు ప్రధాన రుణ లావాదేవీలపై గణనీయమైన వసూళ్లు జరిగాయని.. దర్యాప్తులో ఇప్పటివరకు మోసానికి సంబంధించిన స్పష్టమైన ఆధారాలు లభించలేదని పేర్కొంది. ఆగష్టు 11, 2026న సుప్రీంకోర్టులో ఈఓడబ్ల్యూ ఢిల్లీ దాఖలు చేసిన స్టేటస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఇండియాబుల్స్ ఐదు ప్రధాన వ్యాపార సమూహాలకు ఇచ్చిన మొత్తం 197 రుణాలను.. వాటిపై చెల్లించాల్సిన వడ్డీని పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించారు.
నివేదికలో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం, ఈ రుణాల ద్వారా కంపెనీకి వడ్డీ, ఫీజుల రూపంలో సుమారు రూ. 2,800 కోట్లు సమకూరాయి. డీఎల్ఎఫ్, వాటికా గ్రూప్, చోర్డియా గ్రూప్, అమ్రపాలి వంటి వివిధ గ్రూపులకు ఇచ్చిన రూ. 11,700 కోట్లకు పైగా రుణాలను వసూలు చేసినట్లు కూడా దర్యాప్తు సంస్థ నివేదించింది. రిలయన్స్ ADAG గ్రూప్కు ఇచ్చిన ఏడు రుణాల గురించి కూడా EOW నివేదికలో ప్రస్తావించింది. నివేదిక ప్రకారం, ఈ రుణాలకు సంబంధించి సుమారు రూ.1,574 కోట్లు పూర్తిగా వసూలు చేశారు. అందుబాటులో ఉన్న రికార్డులు, పత్రాల ఆధారంగా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఆర్థిక అవకతవకలు, మోసం లేదా మోసపూరిత మార్గాల ద్వారా ప్రమోటర్ గ్రూపులకు నిధులు అందించినట్లు ఆధారాలు లభించలేదని దర్యాప్తు సంస్థ తన నివేదికలో పేర్కొంది.
ఈడీ గుర్తించిన ఆరు అభియోగాలన్నింటిపైనా స్వతంత్రంగా దర్యాప్తు చేయాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం సీబీఐని ఆదేశించింది. తన దర్యాప్తులో ఢిల్లీ పోలీసులు, ఈఓడబ్ల్యూల గత నివేదికలు లేదా నిర్ధారణలకు సీబీఐ కట్టుబడి ఉండబోదని కోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది. అంటే.. ఇప్పటికే దర్యాప్తు చేసిన ఐదు కేసులలో కూడా సీబీఐ వాస్తవాలను కొత్తగా సమీక్షించి, తన సొంత స్వతంత్ర అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది.
ఆరవ కేసు రూ. 1,574 కోట్ల లావాదేవీకి సంబంధించినది. ఈ విషయంలో మరింత దర్యాప్తు చేయడానికి సీబీఐ అనుమతి కోరింది. ఈ దరఖాస్తుపై రెండు వారాల్లోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ముంబైలోని ప్రత్యేక పీఎంఎల్ఏ కోర్టును సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.
ఈడీ నివేదికలో పేర్కొన్న అంశాలలో నిధుల మళ్లింపు, రుణాల గడువు పొడిగింపు, మోసం, నేరపూరిత కుట్ర.. షేర్ ధరల తారుమారు వంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అమెరికార్ప్ గ్రూప్కు సంబంధించిన రూ.1,693 కోట్ల విలువైన కొన్ని రుణ లావాదేవీలు కూడా విచారణలో ఉన్నాయి. ఈ లావాదేవీల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని ఇండియాబుల్స్ గ్రూప్కు అనుబంధంగా ఉన్న కంపెనీల షేర్లలో తిరిగి పెట్టుబడిగా పెట్టారని ఈడీ ఆరోపిస్తోంది.
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