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సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల వేళ క్లారిటీ ఇచ్చిన ఇండియాబుల్స్.. ఆ 197 రుణాలు పూర్తయ్యాయంటూ వెల్లడి.!!

Indiabulls Housing: ఆగష్టు 1, 2026న సుప్రీంకోర్టులో ఈఓడబ్ల్యూ  ఢిల్లీ దాఖలు చేసిన స్టేటస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం.. ఇండియాబుల్స్ 5 ప్రధాన వ్యాపార సమూహాలకు ఇచ్చిన మొత్తం 197 రుణాలను.. వాటిపై చెల్లించాల్సిన వడ్డీని పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించినట్లు వెల్లడించింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 20, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:16 AM IST
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల వేళ క్లారిటీ ఇచ్చిన ఇండియాబుల్స్.. ఆ 197 రుణాలు పూర్తయ్యాయంటూ వెల్లడి.!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల వేళ క్లారిటీ ఇచ్చిన ఇండియాబుల్స్.. ఆ 197 రుణాలు పూర్తయ్యాయంటూ వెల్లడి.!!
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