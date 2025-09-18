English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Indian Army: భారత సైన్యం బంధుప్రీతి లేని ఏకైక ప్రదేశం.. CDS అనిల్ చౌహాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!!

CDS Anil Chauhan Key Comments: బంధు ప్రీతి లేని ఏకైక ప్రదేశం సైన్యమే అన్నారు సీడీఎస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్. రాంచీలో ఏర్పాటు చేసిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. దేశ సేవ చేయాలంటే సైన్యంలో చేరాలన్న లక్ష్యం పెట్టుకోవాలని చిన్నారులకు సూచించారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 18, 2025, 09:45 PM IST

Trending Photos

Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
8
Old 100 Hundred Rupees
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
6
Gold mines in india
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
5
telangana rains
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
Indian Army: భారత సైన్యం బంధుప్రీతి లేని ఏకైక ప్రదేశం.. CDS అనిల్ చౌహాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!!

CDS Anil Chauhan Key Comments: రక్షణ సిబ్బంది చీఫ్ (CDS) అనిల్ చౌహాన్ భారత సైన్యం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశ యువతలో చైతన్యం కలిగిస్తున్నాయి. రాంచీలో పాఠశాల విద్యార్థులతో జరిగిన సంభాషణలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. భారత సైన్యం బంధుప్రీతి లేని ఏకైక ప్రదేశం అని అన్నారు. మీరు నిజంగా దేశానికి సేవ చేయాలని.. కొత్త భూములను అన్వేషించాలని కోరుకుంటే.. తప్పక సాయుధ దళాల్లో చేరాలి అని అన్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు విద్యార్థులను మాత్రమే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా యువతను ఆకర్షిస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

అనిల్ చౌహాన్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా చోటుచేసుకున్న ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో భారత సాయుధ దళాలు పౌరులను రక్షించడానికి విశేషంగా కృషి చేశాయని గుర్తు చేశారు. వరదలు, భూకంపాలు, తుఫానులు వంటి విపత్తుల సమయంలో ప్రాణాపాయంలో ఉన్న ప్రజలను రక్షించడం కోసం ఫౌజ్ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ సేవలు సైన్యాన్ని కేవలం యుద్ధ సమయాల్లోనే కాకుండా, శాంతి కాలంలో కూడా ప్రజలకు అండగా నిలబెట్టే శక్తిగా చూపిస్తున్నాయి అని అన్నారు. 

అదే సమయంలో జనరల్ చౌహాన్  ఆపరేషన్ సింధూర్  గురించి కూడా వివరించారు. 2025 మే 7న తెల్లవారుజామున 1 గంటకు మొదటి దాడి జరగడానికి కారణం ఏమిటో ఆయన చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది. పౌరుల ప్రాణ నష్టాన్ని నివారించడానికి, అలాగే ఉగ్రవాదులపై ఖచ్చితమైన దాడి చేయడానికి రాత్రిపూట ఆపరేషన్ నిర్వహించామని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఆపరేషన్ పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తరువాత చేపట్టింది. ఆ ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటన దేశాన్ని కుదిపేసింది. దానికి ప్రతిస్పందనగా భారత సైన్యం ఆపరేషన్ సిందూర్ ప్రారంభించి, రాత్రిపూటే దాడి చేసి, ఉగ్రవాదుల స్థావరాలను చేధించింది.

Also Read: Hindenburg Case: అదానీ గ్రూప్‌కు బిగ్ రిలీఫ్..హిండెన్ బర్గ్ ఆరోపణల్లో నిజం లేదని కొట్టిపారేసిన సెబీ..!!  

జనరల్ చౌహాన్ చెప్పినట్లుగా.. సైన్యంలో బంధుప్రీతి (Nepotism) అనేది ఎక్కడా ఉండదు. ప్రతిభ, క్రమశిక్షణ, ధైర్యం ఉన్నవారికి మాత్రమే ఇక్కడ స్థానం ఉంటుంది. కాబట్టి దేశ సేవ చేయాలని కలలు కనే ప్రతి యువకుడు త్రివిధ దళాలు  ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో చేరాలని ఆయన సూచించారు. ఇది కేవలం ఉద్యోగం కాదు, జీవితకాలం గర్వించదగ్గ అవకాశమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

భారత సైన్యం దేశ రక్షణలో మాత్రమే కాకుండా, విపత్తు పరిస్థితుల్లోనూ పౌరుల ప్రాణాలను కాపాడడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. బంధు ప్రీతి లేని ప్రదేశంగా ఉన్న సైన్యంలో దేశభక్తి, క్రమశిక్షణ, ధైర్యం ఉన్న వారందరికీ అవకాశం ఉంది. యువతకు ఇది నిజంగా ప్రేరణాత్మక సందేశం అని చెప్పవచ్చు.
 Also Read: Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

IndianArmyAnilChauhanOperationSindoorNepotismFreeArmyNational Service

Trending News