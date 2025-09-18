Indian Army: భారత సైన్యం బంధుప్రీతి లేని ఏకైక ప్రదేశం.. CDS అనిల్ చౌహాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!!

CDS Anil Chauhan Key Comments: రక్షణ సిబ్బంది చీఫ్ (CDS) అనిల్ చౌహాన్ భారత సైన్యం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశ యువతలో చైతన్యం కలిగిస్తున్నాయి. రాంచీలో పాఠశాల విద్యార్థులతో జరిగిన సంభాషణలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. భారత సైన్యం బంధుప్రీతి లేని ఏకైక ప్రదేశం అని అన్నారు. మీరు నిజంగా దేశానికి సేవ చేయాలని.. కొత్త భూములను అన్వేషించాలని కోరుకుంటే.. తప్పక సాయుధ దళాల్లో చేరాలి అని అన్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు విద్యార్థులను మాత్రమే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా యువతను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
అనిల్ చౌహాన్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా చోటుచేసుకున్న ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో భారత సాయుధ దళాలు పౌరులను రక్షించడానికి విశేషంగా కృషి చేశాయని గుర్తు చేశారు. వరదలు, భూకంపాలు, తుఫానులు వంటి విపత్తుల సమయంలో ప్రాణాపాయంలో ఉన్న ప్రజలను రక్షించడం కోసం ఫౌజ్ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ సేవలు సైన్యాన్ని కేవలం యుద్ధ సమయాల్లోనే కాకుండా, శాంతి కాలంలో కూడా ప్రజలకు అండగా నిలబెట్టే శక్తిగా చూపిస్తున్నాయి అని అన్నారు.
అదే సమయంలో జనరల్ చౌహాన్ ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి కూడా వివరించారు. 2025 మే 7న తెల్లవారుజామున 1 గంటకు మొదటి దాడి జరగడానికి కారణం ఏమిటో ఆయన చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది. పౌరుల ప్రాణ నష్టాన్ని నివారించడానికి, అలాగే ఉగ్రవాదులపై ఖచ్చితమైన దాడి చేయడానికి రాత్రిపూట ఆపరేషన్ నిర్వహించామని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఆపరేషన్ పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తరువాత చేపట్టింది. ఆ ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటన దేశాన్ని కుదిపేసింది. దానికి ప్రతిస్పందనగా భారత సైన్యం ఆపరేషన్ సిందూర్ ప్రారంభించి, రాత్రిపూటే దాడి చేసి, ఉగ్రవాదుల స్థావరాలను చేధించింది.
జనరల్ చౌహాన్ చెప్పినట్లుగా.. సైన్యంలో బంధుప్రీతి (Nepotism) అనేది ఎక్కడా ఉండదు. ప్రతిభ, క్రమశిక్షణ, ధైర్యం ఉన్నవారికి మాత్రమే ఇక్కడ స్థానం ఉంటుంది. కాబట్టి దేశ సేవ చేయాలని కలలు కనే ప్రతి యువకుడు త్రివిధ దళాలు ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేరాలని ఆయన సూచించారు. ఇది కేవలం ఉద్యోగం కాదు, జీవితకాలం గర్వించదగ్గ అవకాశమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
భారత సైన్యం దేశ రక్షణలో మాత్రమే కాకుండా, విపత్తు పరిస్థితుల్లోనూ పౌరుల ప్రాణాలను కాపాడడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. బంధు ప్రీతి లేని ప్రదేశంగా ఉన్న సైన్యంలో దేశభక్తి, క్రమశిక్షణ, ధైర్యం ఉన్న వారందరికీ అవకాశం ఉంది. యువతకు ఇది నిజంగా ప్రేరణాత్మక సందేశం అని చెప్పవచ్చు.
