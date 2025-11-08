English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  బిజినెస్
  Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ.10 వేలు తీసుకెళ్తే..ఆ దేశంలో లక్షాధికారి కావొచ్చు..!

Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ.10 వేలు తీసుకెళ్తే..ఆ దేశంలో లక్షాధికారి కావొచ్చు..!

South Korea Currency Vs Indian Currency: నేటి యువత కొరియన్ డ్రామాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అలాంటి కొరియన్ డ్రామా ఫ్యాన్స్ కొన్నిసార్లు కొరియా వెళ్లాలనే ఆలోచన కూడా ఉండేంది. ఈ క్రమంలో ఇండియన్ కరెన్సీకి కొరియా కరెన్సీకి మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత ఉందో కనుక్కుందాం. కాబట్టి ముందుగా దక్షిణ కొరియాలో మన భారత రూపాయి విలువ ఎంత ఉందో తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 8, 2025, 04:49 PM IST

South Korea Currency Vs Indian Currency: నేటి యువత కొరియన్ డ్రామాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అలాంటి కొరియన్ డ్రామా ఫ్యాన్స్ కొన్నిసార్లు కొరియా వెళ్లాలనే ఆలోచన కూడా ఉండేంది. ఈక్రమంలో దక్షిణ కొరియా ఎలా వెళ్లాలని చాలా మంది కలలు కంటున్నారు. అక్కడ దొరికే ఫుడ్, హోటల్స్, టూర్ ప్యాకేజెస్ గురించి నిత్యం గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇండియన్ కరెన్సీకి కొరియా కరెన్సీకి మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత ఉందో కనుక్కుందాం. కాబట్టి ముందుగా దక్షిణ కొరియాలో మన భారత రూపాయి విలువ ఎంత ఉందో తెలుసుకుందాం.

Also Read: Dmart Offers: DMartలో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ట్రిక్స్ పాటిస్తే..భారీ డిస్కౌంట్స్ మీ సొంతం!

ప్రస్తుత మారకపు రేటు ప్రకారం.. మన 1 భారత రూపాయి (INR) దాదాపు 16.31 దక్షిణ కొరియా వోన్ (KRW)కు సమానం. అంటే మన దగ్గర ఉన్న ప్రతి 1 రూపాయికి, మనకు అక్కడ 16 వోన్ వస్తుంది. అంటే మీరు ఇక్కడి నుండి 100 రూపాయల నోటు తీసుకుంటే, కొరియాలో దాని ధర 1630.52 వోన్ అవుతుంది. మీరు అక్కడ కాఫీ తాగితే, బిల్లు వెయ్యి వోన్ కావచ్చు. ఉదాహరణకు, మీరు కొరియాలో 50,000 వోన్ సంపాదిస్తారని అనుకుందాం. 50,000 పెద్ద మొత్తంగా అనిపిస్తుంది. కానీ మనం దానిని మన భారతీయ రూపాయలకు మార్చుకుంటే, అది దాదాపు రూ. 3,083. అందుకే అక్కడ జీతాలు లక్షల వోన్లలో ఉంటాయి.

దక్షిణ కొరియా అధికారిక కరెన్సీ వాన్, దాని చిహ్నం ₩. దీని ISO కోడ్ KRW. ఈ కరెన్సీని సియోల్‌లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ కొరియా జారీ చేస్తుంది. మనం డబ్బు కోసం ఒక పెన్నీని ఉపయోగించే విధంగానే, కరెన్సీని గతంలో 100 జియోన్‌లుగా విభజించారు. అయితే, కాలక్రమేణా అధిక ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా 'జియోన్' విలువలేనిదిగా మారింది. కాబట్టి నేడు 'జియోన్' పూర్తిగా చెలామణి నుండి అదృశ్యమైంది. ఇప్పుడు కొరియాలో అన్ని లావాదేవీలు 'వాన్'లో మాత్రమే నిర్వహిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం కొరియాలో బ్యాంకు నోట్లు, నాణేలు రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉంది. నేడు మనం ఉపయోగించే 'ఆధునిక వోన్' 1962లో ప్రవేశపెట్టారు. కానీ దాని చరిత్ర కొంచెం పాతది. 1945లో జపనీస్ పాలన ముగిసిన తర్వాత, దక్షిణ కొరియా వోన్‌ను తన స్వంత స్వతంత్ర కరెన్సీగా స్వీకరించింది. కానీ కొరియా యుద్ధ సమయంలో, దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం చాలా ఎక్కువగా మారింది. పాత కరెన్సీ విలువలేనిదిగా మారింది. ఆ సమయంలో, పాత కరెన్సీ రద్దు చేయగా.. ప్రస్తుత 'ఆధునిక వోన్' కొత్త రూపంలో ప్రవేశపెట్టారు. 

Also Read: Oppo Find X9: 200MP కెమెరా, 7500mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త Oppo Find X9 స్మార్ట్‌ఫోన్..కనివినీ ఎరుగని ఫీచర్స్!

 

