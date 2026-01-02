English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian Currency to Indonesian Rupiah: మన దేశంలో ఒక లక్ష రూపాయలు అంటే మధ్యతరగతి వారికి ఒక మంచి సేవింగ్స్. కానీ, అదే సొమ్మును పట్టుకుని మీరు ఇండోనేషియా వెళ్తే, అక్కడ మీరు కోటీశ్వరులే! భారత కరెన్సీకి అక్కడ విపరీతమైన విలువ ఉండటమే దీనికి కారణం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 2, 2026, 12:05 PM IST

Indian Currency Value: ఇక్కడి నుంచి రూ.1,00,000 తీసుకెళ్తే..అక్కడ కోటీశ్వరులు అవుతారు..200 రెట్లు డబ్బు రెట్టింపు అవుతుంది!

Indian Currency to Indonesian Rupiah: మన దేశంలో ఒక లక్ష రూపాయలు అంటే మధ్యతరగతి వారికి ఒక మంచి సేవింగ్స్. కానీ, అదే సొమ్మును పట్టుకుని మీరు ఇండోనేషియా వెళ్తే, అక్కడ మీరు కోటీశ్వరులే! భారత కరెన్సీకి అక్కడ విపరీతమైన విలువ ఉండటమే దీనికి కారణం. ప్రకృతి అందాలకు, సాంస్కృతిక వైవిధ్యానికి నెలవైన ఈ దేశం గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కరెన్సీ లెక్కలు..
భారత రూపాయి (INR) తో పోలిస్తే ఇండోనేషియా కరెన్సీ అయిన రుపియా (IDR) విలువ చాలా తక్కువ. ప్రస్తుతం ఒక భారత రూపాయి విలువ ఇండోనేషియాలో సుమారు 186 రుపియాలు. ఒక భారతీయుడు తన వద్ద ఉన్న రూ. 1,00,000 మార్పిడి చేస్తే, అక్కడ సుమారు 1,86,00,000 (1.8 కోట్లు) ఇండోనేషియా రుపియాలు లభిస్తాయి. అందుకే భారతీయులకు ఇండోనేషియాలో తక్కువ ఖర్చుతో విలాసవంతమైన హోటళ్లు, రుచికరమైన ఆహారం, పర్యాటక ప్రాంతాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

ముస్లిం దేశం..కానీ నోట్లపై 'వినాయకుడు'!
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముస్లిం జనాభా కలిగిన దేశం ఇండోనేషియా. అయినప్పటికీ, ఈ దేశం భారతీయ సంస్కృతిని, హిందూ వారసత్వాన్ని ఎంతో గౌరవిస్తుంది. ఇండోనేషియాలోని 20,000 రుపియా నోటుపై వినాయకుడి చిత్రం ఉండటం విశేషం. విజ్ఞానానికి, అదృష్టానికి చిహ్నంగా వారు గణపతిని భావిస్తారు. అంతేకాకుండా అక్కడి విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ లోగోపై కూడా సరస్వతీ దేవి చిత్రం కనిపిస్తుంది. ఇది ఆ దేశానికి సంబంధించిన మత సామరస్యానికి, సంస్కృతి పట్ల ఉన్న మక్కువకు నిదర్శనం.

పర్యాటక స్వర్గం
ఇండోనేషియా కేవలం కరెన్సీ పరంగానే కాదు, పర్యాటక పరంగా కూడా అద్భుతమైన దేశం. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన బీచ్‌లు, హిందూ దేవాలయాలు ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణ. దట్టమైన అడవులు, అగ్నిపర్వతాలు, అందమైన ద్వీపాలతో ఈ దేశం పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది.

ఒక దేశం యొక్క కరెన్సీ విలువ తక్కువగా ఉన్నంత మాత్రాన ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనమని అర్థం కాదు. కరెన్సీ విలువ అనేది ఆ దేశ ద్రవ్య విధానాలు, ద్రవ్యోల్బణం, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, తక్కువ ఖర్చుతో విదేశీ పర్యటన చేయాలనుకునే భారతీయులకు ఇండోనేషియా ఎప్పటికీ బెస్ట్ ఛాయిస్!

