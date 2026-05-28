Indian Mangoes: జపాన్ తిరస్కరించింది..ఆ దేశం మాత్రం ఎగబడి కొంటోంది.. భారతీయ మామిడి పండ్లకు వింత పరిస్థితి..!!

Indian Mangoes: జపాన్ ప్రభుత్వం భారతీయ మామిడిపండ్ల దిగుమతులను నిలిపివేసింది. క్వారంటైన్ లోపాల కారణంగా ఆల్ఫోన్స్, కేసర్, బంగానపల్లి రకాల ఎగుమతులపై జపాన్ ఈ నిషేధం విధించింది. కానీ  జపాన్ మన మామిడిపండ్లపై బ్యాన్ విధిస్తే.. సింగపూర్ లో మాత్రం భారతీయ మామిడిపండ్లకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. సూపర్ మార్కెట్లో గంటల్లోనే అమ్ముడుపోతున్నాయి.   
Published: May 28, 2026, 09:06 PM IST|Updated: May 28, 2026, 09:06 PM IST
Indian Mangoes: జపాన్ తిరస్కరించింది..ఆ దేశం మాత్రం ఎగబడి కొంటోంది.. భారతీయ మామిడి పండ్లకు వింత పరిస్థితి..!!
Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

