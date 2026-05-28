/Indian Mangoes: జపాన్ తిరస్కరించింది..ఆ దేశం మాత్రం ఎగబడి కొంటోంది.. భారతీయ మామిడి పండ్లకు వింత పరిస్థితి..!!

Indian Mangoes Singapore Demand: మామిడిపండ్లను మన దేశంలో పండ్ల రాజు అని పిలుస్తుంటారు. మామిడిని పండించడంలో, తినడంలో, అమ్మడంలో భారత్ అగ్రదేశాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. మనదేశం మామిడి పండ్లను అత్యధికంగా పండించడమే కాదు.. యూఏఈ, యూకే, నేపాల్, యూఏఎస్, జపాన్, కువైట్ వంటి అనేక దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుంది. అయితే ఇటీవల, జపాన్ ప్లాంట్ క్వారంటైన్ అధికారులు తనిఖీ సమయంలో ఫ్యూమిగేషన్, సంబంధిత చర్యలలో లోపాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ.. భారతదేశం నుండి ప్రీమియం మామిడి రకాల దిగుమతిని నిషేధించారు. ఇప్పుడు ఆ మామిడి పండ్లు విరివిగా అమ్ముడవుతున్నాయి.
జపాన్ దిగుమతిని నిషేధించిన మామిడి పండ్లలో కేసర్, అల్ఫోన్సో, లంగ్రా, బంగనపల్లి వంటి అగ్రశ్రేణి మామిడి రకాలు ఉన్నాయి. భారతదేశంలోని సింగపూర్ హైకమిషన్ ఎక్స్ అనే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో పోస్ట్ చేస్తూ, ఈ భారతీయ మామిడి రకాలకు సింగపూర్లో అధిక డిమాండ్ ఉందని పేర్కొంది. సింగపూర్లో భారతీయ మామిడి పండ్లకు క్రేజ్ ఉందని రాసుకొచ్చారు. ఇక్కడి సూపర్మార్కెట్లలో వివిధ భారత రాష్ట్రాల మామిడి పండ్లు వేగంగా అమ్ముడుపోతున్నాయని తెలిపారు.
భారతదేశం అనేక దేశాలకు మామిడి పండ్లను ఎగుమతి చేస్తుంది. భారతదేశపు ప్రీమియం మామిడి పండ్లకు, ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాలలో భారీ డిమాండ్ ఉంది. APEDA గణాంకాల ప్రకారం.. 2024లో భారతదేశం 20 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన 12,897 మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా మామిడి పండ్లను యూఏఈకి ఎగుమతి చేసింది. అదేవిధంగా, యునైటెడ్ స్టేట్స్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ఖతార్ మరియు కువైట్ వంటి దేశాలలో మన మామిడి పండ్లకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది.
ప్రెస్ ఇన్ఫర్మెషన్ బ్యూరో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... 2024-25 సంవత్సరంలో మామిడి ఉత్పత్తి 228.37 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులుగా ఉంటుందని అంచనా వేసింది. అయితే ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధికమని పేర్కొంది. భారతదేశపు ప్రత్యేక మామిడి రకాల గురించి మాట్లాడితే.. అల్ఫోన్సో, బాగన్బల్లి, కేసర్, తోతాపురి, నీలం, సింధూర, మల్లిక వంటి మామిడి పండ్లకు విదేశాల్లో మంచి ఆదరణ ఉంది. విదేశాలతో పాటు, భారతదేశంలో కూడా ఈ మామిడి పండ్లకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. వీటికి మంచి ధరలు కూడా లభిస్తాయి. దేశంలోని ప్రధాన మామిడి ఉత్పత్తి రాష్ట్రాలు ఉత్తర ప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, బీహార్, కర్ణాటక, గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ లో మామిడితోటలను భారీగా సాగు చేస్తున్నాయి.
Guys, #indianmango fever has landed in Singapore. Mangoes from all states of India are flying off the shelves. Thanks to @protosphinx for sharing the story with us. HC Wong#mango #mangoexport @AgriGoI #fruit pic.twitter.com/vQWkjR5jN4
— Singapore in India (@SGinIndia) May 25, 2026
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.