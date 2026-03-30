Rupee slips All Time Low: డాలర్ దెబ్బకు రూపాయి విలవిల.. పాతాళానికి రూపాయి.. సెంచరీ దిశగా పరుగు..!!

Indian Rupee All Time Low : మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న భీకర యుద్ధం భారత మార్కెట్లను అతలాకుతలం చేస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా డాలర్ బలపడటం, చమురు సరఫరాలో అంతరాయాలు కలగడంతో భారత రూపాయి విలువ సోమవారం నాడు రికార్డు స్థాయి కనిష్టానికి పడిపోయింది. అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ఏకంగా రూ. 95.20 వద్దకు చేరింది. కేవలం రెండు రోజుల క్రితమే రూ. 94.26 వద్ద ఉన్న రూపాయి.. ఇంత తక్కువ సమయంలోనే రూ. 95 మార్కును దాటడం ఆర్థిక నిపుణులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.
యుద్ధం తెచ్చిన కరెన్సీ కష్టం:
గత నెల చివర్లో యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుండి భారత కరెన్సీ సుమారు 4.4 శాతం మేర బలహీనపడింది. యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 115 డాలర్ల పైన స్థిరంగా కొనసాగుతుండటం రూపాయి పతనానికి ప్రధాన కారణమైంది. చమురు దిగుమతుల కోసం భారత్ భారీగా డాలర్లను ఖర్చు చేయాల్సి రావడంతో రూపాయిపై ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరిగింది. ఇది కేవలం కరెన్సీ మార్కెట్నే కాకుండా, స్టాక్ మార్కెట్లు, బాండ్ మార్కెట్లపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.
ఆర్బీఐ రంగంలోకి దిగినా..:
రూపాయి పతనాన్ని అరికట్టేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తోంది. బ్యాంకులు విదేశీ మారకపు మార్కెట్లో చేసే లావాదేవీలపై ఆర్బీఐ కఠిన పరిమితులు విధించింది. ప్రతి పని దినం ముగిసేలోపు నికర ఓపెన్ రూపాయి స్థానాలను 100 మిలియన్ డాలర్లకు పరిమితం చేయాలని ఆదేశించింది. ఏప్రిల్ 10 నాటికి ఈ నిబంధనలు అమలులోకి రావాలని సూచించినప్పటికీ.. మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మాత్రం రూపాయికి అనుకూలంగా లేదు. ఆర్బీఐ తీసుకున్న చర్యలు కేవలం స్వల్పకాలిక ఊరటను మాత్రమే ఇస్తున్నాయని.. దీర్ఘకాలికంగా రూపాయి పతనం ఆగేలా కనిపించడం లేదని తాజా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
సామాన్యుడిపై ప్రభావం ఎంత?
రూపాయి విలువ పడిపోవడం అంటే దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరగడమే. దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల ధరలు, ముఖ్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, వంట నూనెల ధరలు ఆకాశాన్నంటే అవకాశం ఉంది. దీనికి తోడు, రాబోయే 12 నెలల్లో ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. దీనివల్ల సామాన్యుల హోమ్ లోన్లు, కార్ లోన్ల ఈఎంఐలు మరింత భారం కానున్నాయి.
అంతర్జాతీయ లావాదేవీలన్నీ డాలర్ కేంద్రంగానే సాగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో రూపాయి విలువ ఈ స్థాయికి పడిపోవడం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షణాత్మక స్థితిలోకి నెట్టింది. యుద్ధం త్వరగా ముగిసి, చమురు ధరలు అదుపులోకి వస్తే తప్ప రూపాయికి కోలుకునే అవకాశం కనిపించడం లేదు.
