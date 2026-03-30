  • Rupee slips All Time Low: డాలర్ దెబ్బకు రూపాయి విలవిల.. పాతాళానికి రూపాయి.. సెంచరీ దిశగా పరుగు..!!

Rupee slips All Time Low: డాలర్ దెబ్బకు రూపాయి విలవిల.. పాతాళానికి రూపాయి.. సెంచరీ దిశగా పరుగు..!!

Indian Rupee All Time Low : పశ్చిమ ఆసియా యుద్ధ సెగతో భారత రూపాయి అగాధంలోకి జారుకుంది. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూ. 95.20 కి పడిపోయి ఆల్-టైమ్ లో రికార్డు సృష్టించింది. పెట్రోల్ ధరల పెరుగుదల, ఈఎంఐల భారం సామాన్యుడికి  కరెన్సీ కష్టాలను రుచి చూపించబోతున్నాయి. ఆర్బీఐ బ్రేకులు వేయాలని చూస్తున్నా.. యుద్ధం ఆగకపోతే రూపాయి సెంచరీ కొట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:56 PM IST

Daily Horoscope: మార్చి 29 ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు మానుకోండి!
5
today Horoscope
Daily Horoscope: మార్చి 29 ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు మానుకోండి!
Mohammed Siraj Dating: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీతో పట్టుబడ్డ టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్..హిందూ అమ్మాయితో లగ్గం జరగనుందా?
8
Mohammed Siraj
Mohammed Siraj Dating: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీతో పట్టుబడ్డ టీమ్ఇండియా బౌలర్ సిరాజ్..హిందూ అమ్మాయితో లగ్గం జరగనుందా?
Fashion: ఈ 5 స్టైలిష్‌ ఈవిల్‌ ఐ ఇయర్‌ రింగ్స్‌.. వేసవి లుక్‌కు బెస్ట్‌ ఛాయిస్‌!
5
evil eye earrings
Fashion: ఈ 5 స్టైలిష్‌ ఈవిల్‌ ఐ ఇయర్‌ రింగ్స్‌.. వేసవి లుక్‌కు బెస్ట్‌ ఛాయిస్‌!
Mukesh Ambani House Facts: ముఖేష్ అంబానీ ఇంట్లో ఒక్క ఏసీ కూడా ఉండదు.. కారణం ఏంటో తెలుసా..!
5
Mukesh Ambani
Mukesh Ambani House Facts: ముఖేష్ అంబానీ ఇంట్లో ఒక్క ఏసీ కూడా ఉండదు.. కారణం ఏంటో తెలుసా..!
Rupee slips All Time Low: డాలర్ దెబ్బకు రూపాయి విలవిల.. పాతాళానికి రూపాయి.. సెంచరీ దిశగా పరుగు..!!

Indian Rupee All Time Low : మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న భీకర యుద్ధం భారత మార్కెట్లను అతలాకుతలం చేస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా డాలర్ బలపడటం, చమురు సరఫరాలో అంతరాయాలు కలగడంతో భారత రూపాయి విలువ సోమవారం నాడు రికార్డు స్థాయి కనిష్టానికి పడిపోయింది. అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ఏకంగా రూ. 95.20 వద్దకు చేరింది. కేవలం రెండు రోజుల క్రితమే రూ. 94.26 వద్ద ఉన్న రూపాయి.. ఇంత తక్కువ సమయంలోనే రూ. 95 మార్కును దాటడం ఆర్థిక నిపుణులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.

యుద్ధం తెచ్చిన కరెన్సీ కష్టం:
గత నెల చివర్లో యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుండి భారత కరెన్సీ సుమారు 4.4 శాతం మేర బలహీనపడింది. యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్‌కు 115 డాలర్ల పైన స్థిరంగా కొనసాగుతుండటం రూపాయి పతనానికి ప్రధాన కారణమైంది. చమురు దిగుమతుల కోసం భారత్ భారీగా డాలర్లను ఖర్చు చేయాల్సి రావడంతో రూపాయిపై ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరిగింది. ఇది కేవలం కరెన్సీ మార్కెట్‌నే కాకుండా, స్టాక్ మార్కెట్లు,  బాండ్ మార్కెట్లపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.

ఆర్బీఐ రంగంలోకి దిగినా..:
రూపాయి పతనాన్ని అరికట్టేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తోంది. బ్యాంకులు విదేశీ మారకపు మార్కెట్‌లో చేసే లావాదేవీలపై ఆర్బీఐ కఠిన పరిమితులు విధించింది. ప్రతి పని దినం ముగిసేలోపు నికర ఓపెన్ రూపాయి స్థానాలను 100 మిలియన్ డాలర్లకు పరిమితం చేయాలని ఆదేశించింది. ఏప్రిల్ 10 నాటికి ఈ నిబంధనలు అమలులోకి రావాలని సూచించినప్పటికీ.. మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మాత్రం రూపాయికి అనుకూలంగా లేదు. ఆర్బీఐ తీసుకున్న చర్యలు కేవలం స్వల్పకాలిక ఊరటను మాత్రమే ఇస్తున్నాయని.. దీర్ఘకాలికంగా రూపాయి పతనం ఆగేలా కనిపించడం లేదని తాజా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

Also Read: Gold Price Crash: బంగారం కొనేవారికి శుభవార్త? సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ముస్లిం దేశం.. భారీగా పతనం కానున్న పసిడి ధరలు..!  

సామాన్యుడిపై ప్రభావం ఎంత?
రూపాయి విలువ పడిపోవడం అంటే దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరగడమే. దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల ధరలు, ముఖ్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, వంట నూనెల ధరలు ఆకాశాన్నంటే అవకాశం ఉంది. దీనికి తోడు, రాబోయే 12 నెలల్లో ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. దీనివల్ల సామాన్యుల హోమ్ లోన్లు, కార్ లోన్ల ఈఎంఐలు మరింత భారం కానున్నాయి.

అంతర్జాతీయ లావాదేవీలన్నీ డాలర్ కేంద్రంగానే సాగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో రూపాయి విలువ ఈ స్థాయికి పడిపోవడం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షణాత్మక స్థితిలోకి నెట్టింది. యుద్ధం త్వరగా ముగిసి, చమురు ధరలు అదుపులోకి వస్తే తప్ప రూపాయికి కోలుకునే అవకాశం కనిపించడం లేదు.

Also Read: Iran Uranium Price: ఇరాన్ యురేనియంపై అమెరికా కన్ను.. ఇరాన్ దగ్గరున్న 400కిలోల కోసం అగ్రరాజ్యం వేట.. కిలో ధర తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్..!!  

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

