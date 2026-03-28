1 Lakh Rupees In Pakistani Currency: మరెన్నడూ లేనంతగా ఇప్పుడు రూపాయి విలువ దారుణంగా పతనమైంది. దీంతో పాటు పాకిస్తానీ రూపాయి కూడా దారుణంగా దిగజారిపోయింది. అయితే మునుపెన్నడూ లేనంతగా పాకిస్తానీ రూపాయి బలహీన పడడం వల్ల 1 అమెరికన్ డాలర్ విలువ ఇప్పుడు రూ. 94 (ఇండియన్ కరెన్సీ) ఉంటే పాకిస్తాన్లో రూ.280 సమానంగా ఉంది.
భారతదేశం, పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలను పోల్చి చూస్తే, వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) 2026 అంచనాల ప్రకారం.. భారతదేశ GDP 4.51 ట్రిలియన్ డాలర్లు కాగా, పాకిస్తాన్ GDP కేవలం 0.41 ట్రిలియన్ డాలర్లు మాత్రమే. భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పాకిస్తాన్ కంటే సుమారు 11 రెట్లు పెద్దది. అధిక ద్రవ్యోల్బణం, రాజకీయ అస్థిరత, భారీ విదేశీ రుణం కారణంగా పాకిస్తానీ రూపాయి బలహీనపడింది.
పాకిస్తాన్లో ఒక లక్ష భారతీయ రూపాయలు 2,95,000 పాకిస్తానీ రూపాయలకు సమానం. నేటి కరెన్సీ మార్కెట్లో, ఒక భారతీయ రూపాయి సుమారుగా 2.95 పాకిస్తానీ రూపాయలకు సమానం. ప్రస్తుత మారకపు రేటు ప్రకారం, 100,000 భారతీయ రూపాయలను, పాకిస్తానీ కరెన్సీలోకి మార్చితే సరిగ్గా 295,000 పాకిస్తానీ రూపాయలు (PKR) అవుతుంది. మార్చి 28, 2026 నాటికి 1 ఇండియన్ రూపీ 1 INR = 2.9485 నుండి 2.95 పాకిస్తానీ రూపాయి-PKR వరకు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది.
పాకిస్తాన్ ఐఎంఎఫ్ నుండి పలుమార్లు ఆర్థిక సహాయం పొందడం, దాని కరెన్సీలో నిరంతర క్షీణతకు దారితీసింది. భారతదేశంలో, స్థిరమైన వృద్ధి, విదేశీ పెట్టుబడులు, పటిష్టమైన రిజర్వ్ బ్యాంక్ విధానాలు రూపాయికి మద్దతునిస్తున్నాయి.
1 అమెరికన్ డాలర్తో పోల్చినప్పుడు కూడా ఈ వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 1 యూఎస్డీ సుమారుగా 94 భారతీయ రూపాయలు లేదా 280 పాకిస్తానీ రూపాయలకు సమానంగా ఉంది. దీని అర్థం పాకిస్తానీ ఆర్థిక వ్యవస్థ డాలర్ పట్ల మరింత సున్నితంగా ఉంది. ఇది భారత రూపాయి-పాకిస్తానీ రూపాయి మారకపు రేటును నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ రేటు ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం, వలసదారుల పంపకాలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
భారతీయ పర్యాటకులు లేదా వ్యాపారవేత్తలు పాకిస్తాన్కు వెళ్లినప్పుడు వారి పెట్టుబడికి ఎక్కువ విలువ లభిస్తుంది. కానీ పాకిస్తానీ పౌరులు భారతదేశంలో ఖర్చు చేసినప్పుడు ఎక్కువ డబ్బును కోల్పోతారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook