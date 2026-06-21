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Indian Treasure Act: మీ భూమిలో లంకెబిందెలు, వజ్రాలు దొరికితే ఏం చేయాలి? మీకు సొంతం కావాలంటే చట్టం ఏం చెబుతుంది?

Hidden Treasure Laws In India: సాధారణంగా మనలో చాలామంది గుప్తునిధులు, భూమిలో లభించే ఖనిజాల గురించి అవగాహన ఉంది. అయితే మీకు చెందిన భూమిలో గుప్తనిధులు లేదా ఖనిజాలు బయటపడితే అది మీ చెందుతుందా? లేదా ప్రభుత్వం జప్తు చేస్తుందా? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 21, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:13 PM IST
Indian Treasure Act: మీ భూమిలో లంకెబిందెలు, వజ్రాలు దొరికితే ఏం చేయాలి? మీకు సొంతం కావాలంటే చట్టం ఏం చెబుతుంది?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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