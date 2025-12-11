Basmati vs Texmati: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. ఎప్పుడూ ఇతర దేశాలను టార్గెట్ చేయడమే పనిగా పెట్టుకుంటారు. అందులోనూ ఈ మధ్యకాలంలో భారత్ పై తన విశ్వరూపం చూపిస్తున్నారు. తాజాగా ట్రంప్ ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే బియ్యంపై సుంకాలు విధించనున్నట్లు హెచ్చరించారు. అమెరికాకు బియ్యం సరఫరా చేసే అతిపెద్ద దేశాల్లో ఒకటైన భారత్ దీని వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతుంది. కానీ భారత్ గతంలో అమెరికా గోధుమ సహాయంపై ఆధారపడి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు భారత్ నుంచి గోధుమ కంటే బియ్యం ఎక్కువగా సరఫరా అవుతుంది.
భారత్ నుంచి ఎగుమతి అవుతున్న బియ్యాన్ని తగ్గించేందుకు అమెరికా తన దేశంలోనే టెక్స్ మతి, జాస్మతి వంటి రకాలను పండించడం ద్వారా యునైటెడ్ స్టేట్స్ బియ్యం దిగుమతులను తగ్గించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఈ రకాలు భారతదేశంలో పండించే బాస్మతితో పోటీ పడలేకపోయాయి. అమెరికా ఎన్ఆర్ఐలు సైతం టెక్స్ మతిని పక్కన పెట్టి బాస్మతికే జై కొడుతున్నారు.
అసలేంటీ టెక్స్ మతి:
టెక్సాక్ కు చెందిన రైస్ టెక్ కంపెనీ అమెరికన్ లాంగ్ గ్రెయిన్ బియ్యాన్ని బాస్మతితో కలిపి హైబ్రిడ్ బియ్యం రకాన్ని డెవలప్ చేసింది. బాస్మతి వంటి లాంగ్ గ్రెయిన్ ఫ్లేవర్ తో బియ్యాన్ని పండించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది అమెరికన్ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కూడా పెరుగుతుంది. ఈ బియ్యానికి టెక్స్ మతి అని పేరు పెట్టారు. ఈ బియ్యాన్ని కాపీ హెర్మేస్, బిర్కిన్ వంటి ఖరీదైన బ్యాగుల్లో చక్కగా ప్యాక్ చేసినప్పటికీ.. బాస్మతి బియ్యం వాసన, పొడువులో మాత్రం ఘోరంగా విఫలమైంది. తర్వాత టెక్స్ మతి బియ్యం స్థానంలో జాస్మతి బియ్యాన్ని తీసుకువచ్చింది. బాస్మతి ఆకారాన్ని థాయ్ జాస్మిన్ రైస్ వాసనతో కలిపి పండించినప్పటికీ ఈ బియ్యాన్ని కూడా అమెరికన్ వాసులు పక్కన పెట్టేశారు.
భారతీయ బాస్మతితో పోటీ పడేందుకు 1980లో టెక్స్ మతి, జాస్మతి మార్కెట్లోకి వచ్చిన నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా బాస్మతిదే పైచేయిగా నిలిచింది. జాస్మతి, టెక్స్ మతి రకాలను అమ్ముతున్నప్పటికీ భారత్ నుంచి బాస్మతి 85శాతం కంటే ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే జనాలు బియ్యం క్వాలిటీకి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ముఖ్యంగా తక్కువ గ్లైసెమిక్ సూచికతో ఉన్న బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐలతో పాటు అమెరికన్లు కూడా ఆసక్తి చూపించడమే ఇందుకు కారణమని చెప్పాలి.
కాగా బాస్మతి బియ్యం ధర టన్నుకు 880 నుంచి 900 డాలర్లు ఉండగా 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి అమెరికా నుంచి దిగుమతి చేసుకునే బాస్మతి బియ్యంలో భారత్ 88శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. 2023లో అమెరికాకు భారత బాస్మతి బియ్యం దిగుమతులు 90శతం పెరిగి 270, 000 మెట్రిక్ టన్నులకు చేరుకున్నాయి. 2024-25లో అమెరికాకు 22.5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని ఎగుమతి చేసింది. అయితే బాస్మతికి డిమాండ్ తగ్గించాలని విఫల ప్రయత్నాలు చేసిన అమెరికా భారత వరి రైతులపై ఒత్తిడిని పెంచింది. ఈ తరుణంలోనే అమెరికాకు భారత బియ్యం ఎగుమతులపై అదనపు సుంకాలను విధించినున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇదే కాదు అమెరికన్ వరి రైతులకు ట్రంప్ 12 బిలియన్ డాలర్ల సహాయప్యాకేజీని కూడా ప్రకటించారు. భారత్ బియ్యాన్ని డంపింగ్ చేస్తోందని ఆరోపించారు. వైట్ హౌస్ లో జరిగిన సమావేశంలో కొత్త సుంకాలను విధించాలన్న యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
