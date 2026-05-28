/Maruti Suzuki WagonR: చిరుద్యోగులు, చిన్న వ్యాపారులు ఎక్కువగా ఈ కారే కొంటున్నారు.. రూ.4.99 లక్షల బడ్జెట్, అదిరిపోయే మైలేజ్..!!

Maruti Suzuki WagonR: ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ప్రతి ఏడాది కొత్త కొత్త మోడళ్లు మార్కెట్లోకి లాంచ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఫీచర్లు, ధర, డిజైన్, టెక్నాలజీ పరంగా అన్నీ మారుతూనే ఉంటాయి. కానీ కొన్ని కార్లు మాత్రం కాలానికి తగ్గట్లుగా మారుతూ ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంటాయి. దశాబ్దాల పాటు తమ స్థానాన్ని పదిలపర్చుకుంటున్నాయి. అలాంటి కార్లలో ఒకటి మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్ ఆర్. 1999లో భారత ఆటోరంగంలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ కారు.. ప్రారంభం నుంచి మంచి ఆదరణ సంపాదించుకుంది. మార్కెట్లో పోటీ పెరిగినా.. తన స్థానం మాత్రం కోల్పోలేదు. అంతేకాదు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అందుబాటులో ఉండే ధర, తక్కువ మెయింటనెన్స్ ఖర్చు ఈ కారు ప్రధాన బలమని చెప్పాలి. సర్వీస్ నెట్వర్క్, స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో మరింత ప్రజాదరణ పొందుతోంది.
అయితే ఈ కారును చిన్న వ్యాపారులు, చిరుద్యోగులు, వైద్యులు, ఇంజనీర్లు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఈ కారు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ వినియోగానికి కూడా సౌకర్యంగా ఉండటం ఈ కారుకు ఉన్న పెద్ద ప్లాయింట్ అని చెప్పాలి. కాలం మారుతున్నా.. ట్రెండ్ మారుతున్న వ్యాగన్ ఆర్ మాత్రం భారత ఆటో మొబైల్ మార్కెట్లో తన ప్రత్యేక స్థానాన్ని అలాగే పదిలంగా నిలబెట్టుకుంటోంది.
ఈ కారు డిజైన్ సాధారణ హ్యాచ్ బ్యాక్ లతో పోలిస్తే ఎత్తుగా.. బాక్సీ షేప్ లో ఉండటం వల్ల బయటకు చిన్న కారులా కనిపించినా లోపల మాత్రం విశాలంగా ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ ప్రదాన ఉద్దేశ్యం కూడా అదే ఎక్కువ స్పేస్ ను తక్కువ పొడవులో అందించడం. ఫ్రంట్ సైడ్ సింపుల్ గా కనిపించినా ప్రాక్టికల్ లుక్ ను ఇచ్చే గ్రిల్, పెద్ద హెడ్ ల్యాంప్స్ తో కలిసి ఒక సాఫ్ట్ అండ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఫేస్ ఇస్తుంది.
పవర్..స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా చూస్తే.. మారుతి సుజుకి వాగన్ఆర్ 998cc, BS6-కంప్లైంట్ ఇంజన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 68 PS పవర్, 90 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మైలేజ్ పరంగా, మారుతి సుజుకి వాగన్ఆర్ 21.79 km/l మైలేజీని అందిస్తుంది. ఈ ఇంజన్ వాగన్ఆర్ Lxi, Vxi ట్రిమ్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.కొలతల పరంగా, మారుతి సుజుకి వాగన్ఆర్ 3655 మిమీ పొడవు, 1620 మిమీ వెడల్పు, 16750 మిమీ ఎత్తు, 2435 మిమీ వీల్బేస్, 4.7 మీటర్ల టర్నింగ్ రేడియస్, 1340 కిలోల మొత్తం బరువు, 32 లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
బ్రేకింగ్ విధులను ముందువైపు డిస్క్ బ్రేకులు, వెనుకవైపు డ్రమ్ బ్రేకులు నిర్వహిస్తాయి. సస్పెన్షన్ విధులను ముందువైపు కాయిల్ స్ప్రింగ్లతో కూడిన మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రీట్, వెనుకవైపు కాయిల్ స్ప్రింగ్లతో కూడిన టార్షన్ బీమ్ నిర్వహిస్తాయి. మైలేజీ విషయానికి వస్తే లీటర్ కు 25కిలోమీటర్ల వరకు ఇస్తుంది. సీఎన్జీ అయితే కిలో గ్రామ్ కు 33 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ ఇస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ కారు 4.98 లక్షల నుంచి 6.38 వరకు అందుబాటులో ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook