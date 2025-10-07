Aathmanirbhar Bharath: దటీజ్ ఇండియా.. ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లో ఇండియా ముందడుగు.. భారీగా పెరిగిన రక్షణ ఎగుమతులు..!!

Aathmanirbhar Bharath: భారత్.. రక్షణ రంగంలో వేగంగా దూసుకెళ్తోంది. దేశీయ ఉత్పత్తుల తయారీలోనే కాకుండా, ప్రపంచ మార్కెట్లలో తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుతోంది. గత 11 సంవత్సరాల్లో భారత రక్షణ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు 34 రెట్లు పెరిగాయి. 2014లో రూ. 680 కోట్లుగా ఉన్న ఈ ఎగుమతులు, 2025 ఆర్థిక సంవత్సరానికి చేరేసరికి రూ. 23,620 కోట్లకు ఎగబాకాయి. ఇందులో ప్రైవేట్ రంగం 64.5శాతం (రూ. 15,230 కోట్లు), ప్రభుత్వ రంగం రూ. 8,390 కోట్లు వాటా కలిగి ఉన్నాయి.
ఈ భారీ వృద్ధి భారత రక్షణ ఉత్పత్తులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విశ్వసనీయతను సంపాదించాయని సూచిస్తోంది. ప్రస్తుతానికి 80 కంటే ఎక్కువ దేశాలకు భారత్ రక్షణ సామగ్రిని సరఫరా చేస్తోంది. వీటిలో తుపాకీ గుండ్లు, రాడార్లు, యాంటీ డ్రోన్ వ్యవస్థలు, మిస్సైల్ భాగాలు వంటి ఆధునిక ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. 2029 నాటికి రక్షణ ఎగుమతులను రూ. 50,000 కోట్లకు పెంచాలని భారత ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ విజయానికి వెనుక నిలిచిన ముఖ్యమైన నాలుగు కంపెనీల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్:
రాడార్లు, యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్స్, స్పేస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి అత్యాధునిక పరికరాల తయారీలో ముందంజలో ఉన్న కంపెనీ ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ ప్రొడక్ట్స్. 2025లో కంపెనీ ఆదాయంలో 10.5శాతం ఎగుమతుల నుంచి వచ్చింది. రాబోయే రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల్లో ఆ వాటాను 30శాతంకు పెంచాలని సంస్థ ప్రణాళిక వేసుకుంది. 2026 తొలి త్రైమాసికంలో ఆస్ట్రా ఆదాయం 29శాతం పెరిగి రూ. 200 కోట్లకు, లాభం 126శాతం పెరిగి రూ. 16 కోట్లకు చేరింది. ప్రస్తుతం కంపెనీ వద్ద ఉన్న ఆర్డర్ బుక్ రూ. 1,890 కోట్లు, ఇది రాబోయే రెండేళ్ల ఆదాయాన్ని స్థిరంగా ఉంచుతుంది. కంపెనీ 2028 నాటికి రూ. 1,000 కోట్ల మార్కెట్ అవకాశాన్ని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
2. డేటా ప్యాటర్న్స్ (ఇండియా) లిమిటెడ్:
డేటా ప్యాటర్న్స్ రక్షణ, ఏరోస్పేస్, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ రంగాల్లో నైపుణ్యం కలిగి ఉంది. 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయంలో 66.4శాతం రాడార్ ఉత్పత్తుల నుంచే వచ్చింది. ఎగుమతులు కంపెనీ మొత్తం ఆదాయంలో 10శాతం వాటా కలిగి ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీ ఉత్పత్తులు ఇప్పటికే నాటో దేశాలు, యూకే, తూర్పు ఆసియా మార్కెట్ల్లోకి చేరాయి. కంపెనీ వద్ద ప్రస్తుతం రూ. 98 కోట్ల విలువైన ఎగుమతి ఆర్డర్లు, అలాగే మొత్తం రూ. 814 కోట్ల ఆర్డర్ బుక్ ఉంది. అయితే 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో ఆదాయం కొద్దిగా తగ్గి రూ. 99.3 కోట్లు కాగా, లాభం రూ. 25.5 కోట్లకు పడిపోయింది. అయినప్పటికీ దీర్ఘకాల వృద్ధి అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.
Also Read: Eswatini King: 15 మంది భార్యలు, 30 మంది పిల్లలు, 100 మంది సేవకులు.. అబుదాబి ఎయిర్పోర్టుకు విచ్చేసిన రసిక రాజుగారు.. వీడియో వైరల్..!!
3. భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ (BDL)
భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన ప్రముఖ రక్షణ సంస్థ భారత్ డైనమిక్స్ మిస్సైల్ టెక్నాలజీలో అగ్రగామిగా ఉంది. ఇది ఉపరితల-గగనతల మిస్సైళ్లు, యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిస్సైళ్లు, టార్పెడోలు ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 2024లో రూ. 160 కోట్ల ఎగుమతులు ఉన్న ఈ సంస్థ, 2025లో వాటిని రూ. 1,270 కోట్లకు పెంచింది. 2029 నాటికి సంస్థ మొత్తం ఆదాయంలో 25% ఎగుమతుల వాటా సాధించడమే లక్ష్యం. భారత్ డైనమిక్స్ రూపొందించిన “ఆకాశ్ మిస్సైల్ వ్యవస్థ”ను 9 దేశాలకు ఎగుమతిచేయడానికి అనుమతి లభించింది. జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయం 29.8శాతం పెరిగి రూ. 240 కోట్లు, లాభం 157శాతం పెరిగి రూ. 18 కోట్లు చేరాయి. కంపెనీ వద్ద ఉన్న ఆర్డర్ బుక్ రూ. 22,810 కోట్లు, ఇది రాబోయే సంవత్సరాల్లో వృద్ధికి పునాది అవుతుంది.
4. జెన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్
సిమ్యులేటర్లు, యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్స్ తయారీలో పేరుగాంచిన సంస్థ జెన్ టెక్నాలజీస్. 2025లో కంపెనీ ఆదాయంలో 38శాతం ఎగుమతుల నుంచి వచ్చింది. సంస్థ ప్రధానంగా ఆఫ్రికా, మిడిల్ ఈస్ట్, ఆగ్నేయ ఆసియా, నాటో దేశాలకు ఉత్పత్తులు సరఫరా చేస్తోంది. అయితే జూన్ త్రైమాసికంలో ఆదాయం తగ్గి రూ. 150 కోట్లకు, లాభం రూ. 53 కోట్లకు పడిపోయింది. అయినప్పటికీ కంపెనీ వద్ద ఉన్న రూ. 750 కోట్ల ఆర్డర్ బుక్ రాబోయే త్రైమాసికాలకు ఆశాజనకంగా ఉంది.
భారత్ రక్షణ రంగం భవిష్యత్తు:
రక్షణ రంగంలో ఈ పెరుగుదల భారతదేశం స్వావలంబన వైపు వేగంగా సాగుతోందని నిరూపిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ విధానాలు, స్వదేశీ పరిశోధన, సాంకేతిక అభివృద్ధి ఈ విజయానికి పునాది అయ్యాయి. భారత్ ఇప్పుడు కేవలం రక్షణ ఉత్పత్తులను దిగుమతి చేసుకునే దేశం కాదు.. తన ఉత్పత్తులను ప్రపంచానికి ఎగుమతి చేసే శక్తివంతమైన దేశంగా ఎదుగుతోంది. ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్, డేటా ప్యాటర్న్స్, భారత్ డైనమిక్స్, జెన్ టెక్నాలజీస్ వంటి సంస్థలు ఈ ప్రగతికి అద్దం పట్టాయి. భవిష్యత్తులో ఈ కంపెనీలు మాత్రమే కాకుండా, మొత్తం భారత రక్షణ పరిశ్రమ గ్లోబల్ మార్కెట్లో మరింత స్థానం సంపాదించే అవకాశం ఉంది.
Also Read: Smita Sabharwal: సమంత కాదు మన స్మిత.. ఇంత అందమైన IAS ఆఫీసర్ని చూడలేదు భయ్యా.. వైరల్ పిక్స్..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U ఆపిల్ లింక్ - https://apple.