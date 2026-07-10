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ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై తక్కువ ధరకే స్టీల్, సిమెంట్.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!!

Indiramma Houses Telangana: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటీవల ఇందిరమ్మ గృహ నిర్మాణ పథకానికి సంబంధించి ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రెండవ దశ కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా త్వరలో మరో 250,000 ఇళ్లకు ఆమోదం తెలపాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ దిశగా.. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణంలో పాల్గొనవలసిందిగా రాష్ట్రంలోని ఉక్కు, సిమెంట్ పరిశ్రమలను కోరింది. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమలు, ప్రజలు కలిసి పనిచేస్తే మురికివాడలు లేని తెలంగాణ లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చని పేర్కొంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:48 AM IST
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై తక్కువ ధరకే స్టీల్, సిమెంట్.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!!
Image Credit: google

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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