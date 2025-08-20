Bonus News: ఉద్యోగులకు 80 % బోనస్..పండగ ముందు తీపికబురు చెప్పిన ఇన్ఫోసిస్!

Infosys Bonus News: ప్రముఖ దిగ్గజ ఐటీ సంస్థ ఇన్ఫోసిస్.. తమ ఉద్యోగులకు తీపికబురు చెప్పింది. 2025-26 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లోని తొలి త్రైమాసికానికి (ఏప్రిల్ - జూన్ 2025) పనితీరుకు గానూ ఈ బోనస్ను ప్రకటించినట్లు కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ఒక్కో ఉద్యోగికి సగటున 80 శాతం బోనస్గా ఇస్తామని ఇంటర్నల్ సమాచారంలో వెల్లడించింది.
కంపెనీ అంచనాలను మించి జూన్ త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన లాభాలను బోనస్ రూపంలో ఇస్తున్నట్లు ఇన్ఫోసిస్ ప్రకటించింది. ఈ బోనస్ అనేది ముఖ్యంగా బ్యాండ్ 6 ఉద్యోగులు అనగా.. జూనియర్, మిడ్ లెవల్ సిబ్బందికి వర్తిస్తుందని తెలియజేసింది.
అయితే ఉద్యోగుల పనితీరును బట్టి బోనస్ లో మార్పులు ఉంటాయని కంపెనీ చెప్పింది. అంతే కాకుండా అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన ఉద్యోగులకు 85 శాతం బోనస్ వస్తుందని.. కంపెనీలో అత్యల్పంగా 75 శాతం బోనస్ ఇస్తున్నట్లు సమాచారం.
అంతకుముందు త్రైమాసికంలో పనితీరును బట్టి సగటున 65 శాతం బోనస్ చెల్లించింది ఇన్ఫోసిస్. అయితే ఈసారి అందుకు భిన్నంగా 80 శాతం సగటుతో బోనస్ పెంచడం విశేషం.
ఏప్రిల్ - జూన్ 2025 ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీకి వార్షిక ప్రాతిపాదికన వచ్చిన నికర లాభం 8.7 శాతం పెరిగి.. రూ. 6,921 కోట్లకు చేరింది. అదే విధంగా కంపెనీ ఆదాయంలో 7.5 శాతం వృద్ధితో రూ. 42,279 కోట్ల లాభం నమోదయినట్లు తెలుస్తోంది.
