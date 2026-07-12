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ప్రతిభకు రెక్కలు తొడిగిన ప్రభుత్వ బడి పంతులు..!!

Inspiring Teacher Story: ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడు తన విద్యార్థికి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నారు. పదో తరగతి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లో సోషల్ సబ్జెక్టులో 100/100 మార్కులు సాధించిన విద్యార్థికి తన సొంత ఖర్చులతో విమానంలో తీసుకెళ్లి చారిత్రక ప్రదేశాలను చూపించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 12, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:37 AM IST
ప్రతిభకు రెక్కలు తొడిగిన ప్రభుత్వ బడి పంతులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రతిభకు రెక్కలు తొడిగిన ప్రభుత్వ బడి పంతులు..!!
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