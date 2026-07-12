/ప్రతిభకు రెక్కలు తొడిగిన ప్రభుత్వ బడి పంతులు..!!

Inspiring Teacher Story: గురువులు కేవలం పాఠాలు చెప్పడమే కాదు.. విద్యార్థుల కలలకు రెక్కలు కూడా తొడుగుతారు.. అనే మాటకు ఏలూరు జిల్లాలో జరిగిన ఒక అద్భుత ఘటనే నిదర్శనంగా నిలిచింది. తాను ఇచ్చిన మాట కోసం ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు.. సొంత ఖర్చులతో తన విద్యార్థిని విమానం ఎక్కించి వినూత్నంగా అభినందించారు.
సవాల్ విసిరిన సోషల్ టీచర్:
ఏలూరు జిల్లా లింగపాలెం మండలం కలరాయనగూడెంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల సోషల్ ఉపాధ్యాయుడిగా కె. వజ్రకుమార్ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. గత విద్యాసంవత్సరం పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థుల్లో పోటీతత్వాన్ని, చదువుపై ఆసక్తిని పెంచేందుకు ఆయన ఒక బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించారు. తన సబ్జెక్ట్ అయిన సోషల్ స్టడీస్లో 100కి 100 మార్కులు సాధించిన విద్యార్థిని సొంత ఖర్చులతో విమానంలో హైదరాబాద్ పర్యటనకు తీసుకెళ్తానని విద్యార్థులను ప్రోత్సహించారు.
కల నిజం చేసిన విద్యార్థి.. విమానంలో ప్రయాణం:
టీచర్ ఇచ్చిన ఆఫర్ను సవాల్గా తీసుకున్న కొండపల్లి వినయ్ అనే విద్యార్థి కష్టపడి చదివి, పది పరీక్షల్లో సోషల్ సబ్జెక్ట్లో 100/100 మార్కులు సాధించి రికార్డు సృష్టించాడు. విద్యార్థి ప్రతిభకు మురిసిపోయిన ఉపాధ్యాయుడు వజ్రకుమార్.. తాను ఇచ్చిన మాటను అక్షరాలా నిలబెట్టుకున్నారు. శనివారం రోజు తన స్టూడెంట్ విద్యార్థి వినయ్ను గన్నవరం ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి విమానంలో హైదరాబాద్కు తీసుకెళ్లారు.
హైదరాబాద్ చేరుకున్న అనంతరం అక్కడున్న చారిత్రక, పర్యాటక ప్రదేశాలను వినయ్కు దగ్గరుండి చూపించారు. మొదటిసారి విమానం ఎక్కిన ఆనందంలో ఆ విద్యార్థి ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యాడు. నిరుపేద విద్యార్థుల్లో దాగున్న ప్రతిభను వెలికి తీసేందుకు, వారి కలలను నిజం చేసేందుకు తన సొంత డబ్బును ఖర్చు చేసిన ఉపాధ్యాయుడు వజ్రకుమార్పై ఇప్పుడు సర్వత్రా ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది.
Also Read: ప్రభుత్వ బడిలో చేరిస్తే బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 25 కిలోల బియ్యం
Also Read: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త.. జూలై 15 నుంచి హెల్త్ కార్డుల పంపిణీ
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి