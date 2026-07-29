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ఒక్క మార్కు తక్కువ వచ్చిందని లెక్చరర్ అవమానం.. ఇంటర్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య..!!

Student suicide: లెక్చరర్ అవమానించారని విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. జోగుళాంబ గద్వాల  జిల్లా కొత్తపల్లికి చెందిన తరుణ్.. గద్వాల ప్రభుత్వ కాలేజీలో ఇంటర్ సెకండియర్ చదువుతున్నాడు. మొదటి సంవత్సరంలో 440 మార్కులకు 434 మార్కులు సాధించాడు. మరో విద్యార్థికి 435 మార్కులు వచ్చాయి. జిల్లా టాపర్ మార్కులతో పోల్చి తరుణ్ ను అవమానించడంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:03 AM IST
ఒక్క మార్కు తక్కువ వచ్చిందని లెక్చరర్ అవమానం.. ఇంటర్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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