/ఒక్క మార్కు తక్కువ వచ్చిందని లెక్చరర్ అవమానం.. ఇంటర్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య..!!

Student suicide: ఒకే ఒక్క మార్కు విద్యార్థి ప్రాణం తీసింది. జిల్లా టాపర్ కంటే ఒక్క మార్కు తక్కువ వచ్చిందన్న కారణంతో లెక్చరర్ అవమానించారు. చెంపదెబ్బ కొట్టారు. దీంతో ఓ ఇంటర్ విద్యార్థి తీవ్ర మనస్థాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాద సంఘటన గద్వాల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఆత్మహత్యకు ముందు విద్యార్థి రాసిన మూడు పేజీల సూసైడ్ నోట్.. ఉపాధ్యాయుల ప్రవర్తనపై తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్లితే.. గద్వాల రూరల్ కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన నేతిబొట్టు తరుణ్ స్థానిక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో బైపీసీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఆయర్ లో 440 మార్కులకు గాను 434 మార్కులు వచ్చాయి. జిల్లాలోనే రెండో అత్యుత్తమ విద్యార్థిగా నిలిచాడు తరుణ్. అయితే శనివారం కాలేజీలో ఓ మహిళా లెక్చరర్ .. జిల్లా టాపర్ కు వచ్చిన 435 మార్కులతో తరుణ్ మార్కులను పోల్చి చూసి అతన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడారు.
దీంతో తరుణ్.. ఇలా పోల్చి అవమానించడం ఏంటి మేడం.. తప్పు అని అనడంతో ఆగ్రహానికి లోనైన సదరు లెక్చరర్ నీవేమైనా మంత్రి కొడుకువా అంటూ అందరి ముందు చెంపపై కొట్టారు. తోటి విద్యార్థుల నవ్వడంతో తీవ్ర అవమానంగా భావించిన తరుణ్... ఈ విషయాన్ని ప్రిన్సిపల్ వీరన్న ద్రుష్టికి తీసుకెళ్లాడు. సోమవారం తరుణ్ కు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి సర్దిచెప్పే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన తరుణ్ మంగళవారం కాలేజీకి వెళ్లలేదు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరేసుకున్నాడు. పొలం పనులు చేసుకుని ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తల్లిదండ్రులు కుమారుడిని విగతజీవిగా చూసి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు.
అయితే ఆత్మహత్యుకు ముందు తరుణ్ రాసిన లేఖలో తన ఆవేదనంతా వెళ్లగక్కాడు. ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలి కానీ.. నిరుత్సాహపరచకూడదు.. ఆమె మాటల వల్ల నేను చాలా కుంగిపోయాను. ఒక సున్నితమైన విద్యార్థి మనసు ఎంతలా గాయపడుతుందో ఆ లెక్చరర్ కు తెలియాలి. నా చావుతోనైనా ప్రజలకు ఈ విషయం తెలియాలనే ఈ లేఖ రాస్తున్నాను. దయచేసి ఆ లెక్చరర్ పై చర్యలు తీసుకోండి అంటూ లేఖలో పేర్కొన్నాడు. ఈ ఘటనతో ఆ గ్రామంతో పాటు జిల్లాలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
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